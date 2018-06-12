废除网络中立性法规决定已生效 美国将面临哪些改变

新浪科技讯 北京时间6月12日凌晨消息，美国联邦通信委员会废除网络中立性法规的决定已于本周一开始实施。

网络中立性法规由奥巴马政府于2015年制定，禁止互联网服务提供商屏蔽某些网站或给这些网站提供优待，旨在保证全体网民拥有平等地访问互联网的权利。

自去年12月份联邦通信委员会投票决定废除网络中立性法规起，该决定面临来自公众的抗议、各州检察长们和公共利益团体的法律诉讼、和民主党立法者们的阻力。这些团体或个人都想阻止该废除网络中立性法规的计划。

这些反对联邦通信委员会决定的声音中，有人认为废除网络中立性法规可能使得互联网服务提供商审查在线内容，即阻止网民访问某些网站。还可能给某些网站提供优待，即加快这些网站的访问速度，这种做法可能伤害到小公司。目前，已经有一些州政府开始采取措施在当地保证网络中立性法规的继续实施。

废除网络中立性法规是联邦通信委员会主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）的一次胜利，他一直以来都反对该法规，认为它不利于创新。帕伊曾表示，废除网络中立性法规对消费者有利，因为它恢复了联邦交易委员会对互联网服务提供商们的监管。

帕伊说：“在2015年，联邦通信委员会剥夺了联邦交易委员会对互联网服务提供商们的监管权，而联邦交易委员会是用来保护消费者权益的。当时的做法伤害了消费者权益，我们现在纠正了这一错误。”

以下监管计划将被废除

网络中立性法规的原始版本为应对快速变化的互联网，制定了很多监管计划，使得联邦通信委员会得以审查互联网服务提供商们的行为。这些监管计划禁止的行为包括：

屏蔽网站。互联网服务提供商们不能通过屏蔽网站或应用程序来阻止消费者访问合法内容。

降低网速。互联网服务提供商们不能根据在线内容的类型来降低网络数据传输速度，只要该在线内容是合法的。

付费以提供优待。互联网服务提供商们不能接受公司们给予的额外费用以加快这些公司旗下网站的访问速度，而不对那些没付费的公司加速。

消费者在担心什么？

许多消费者权益保护组织称，一旦网络中立性法规被废除，互联网服务提供商们将开始捆绑销售网络服务。比如，用户如果想访问Facebook和Twitter，就需要购买一个社交媒体流量包。

另一个主要担心在于，消费者们可能受害于“付费才能玩”的协议。如果不禁止互联网服务提供商通过向在线公司收取额外费用来开辟一条高速网络通道的行为，那么小公司将在竞争中处于不利地位，因为大公司们更有财力支撑这种与运营商的提速协议。

电子商务创业公司们可能因没有向运营商支付额外费用，导致其网站和服务的加载速度远不如互联网巨头们。另外，包括自由职业者在内的有远程办公需求的消费者可能面临类似问题，他们在家工作的成本可能随之提升。

本周一，联邦通信委员会中一名反对废除网络中立性法规的委员、民主党人杰西卡·罗森沃瑟（Jessica Rosenworcel）在一份邮件声明中表示：“互联网服务提供商们将有权为那些与它们签订了优待协议的公司提供网络加速服务，使得没有签协议的公司处在网络慢车道。”

可能该废除决定不会影响到你

有些州政府已采取措施确保网络中立性法规继续生效。比如，在今年三月份，华盛顿州官员、民主党人杰伊·英斯利（Jay Inslee）签署了一条有效替代联邦法规的法律。另外，纽约州和蒙大拿州的政府官员使用了行政命令来保证网络中立性。

全国州立法会议（National Conference of State Legislatures）表示，今年五月份时，有29个州的立法机构出台了法令来确保网络中立性法规的继续实施。

不过，有些法令没有被通过，有些则还在审议中。并且不是所有州在出台了类似反对废除网络中立性法规的法令。

反对该法规的声音

联邦通信委员会称，之所以要废除网络中立性法规，是因为它限制了像Verizon和Comcast这样的宽带服务提供商们试验新的商业模式并投资新的技术。现任联邦通信委员会主席帕伊一直以来都反对网络中立性法规，称在该法规于2015年生效以前，互联网服务提供商们也没有做该法规中禁止的行为。

今年二月份，帕伊在世界移动通信大会（Mobile World Congress）在发表的演讲中指出：“美国的互联网经济之所以受到其他国家的羡慕，得益于在上世纪九十年代中期开始实施的市场导向的互联网政策。美国只是将原来的先发制人的监管措施改成了基于市场违规和反竞争行为的措施，以前的政策认为每一个宽带运营商都是反竞争的垄断者。”

一些互联网服务提供商公开发表承诺称，将不会在网络中立性法规被废除后屏蔽某些网站或降低这些网站的访问速度。这些公司认为，过去联邦通信委员会对它们施加的控制太多，使得它们难以扩展其网络。

互联网已不是原来的样子

或许废除网络中立性法规并不会改变互联网的方向。《纽约时报》科技专栏作家法哈德·曼约奥（Farhad Manjoo）在去年十一月份的一篇文章中写道，互联网正在缓慢死亡，而废除网络中立性法规只会加快这一进程。

曼约奥写道，像亚马逊、苹果、Facebook、微软、和谷歌这样的巨型互联网公司控制了主要的网络流量。从应用商店到操作系统，再到云存储和在线广告，到处都是这些公司的身影。（小宝）