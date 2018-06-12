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小米募资将投向全球业务扩张项目 诸多细节仍未披露

小米募资将投向全球业务扩张项目 诸多细节仍未披露
2018年06月12日 03:08 中国证券报-中证网
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　　□本报记者 杨洁

　　6月11日，小米集团（简称“小米”）发布CDR招股书，募集资金将主要用于全球业务扩张、核心产品研发以及IoT及生活消费产品等生态链相关业务。公司将同步申请在香港联交所上市。多方信源向中国证券报记者独家透露，小米CDR发行申请或很快获批，或打破目前由宁德时代保持的24天上市过会纪录。

　　诸多细节仍未披露

　　从目前情况看，小米CDR的发行价格、发行数量、发行比例以及与基础股票如何转换等关键信息仍未披露。预计发行上市时间也处于待定状态。

　　根据招股书，计划采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。

　　6月7日，《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等9份文件发布，为CDR发行扫除了障碍。根据规定，发行人及其主承销商根据企业各自情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和约束机制，促进专业机构投资者积极参与、审慎报价。

　　新时代证券分析师孙金钜认为，参考相关公司的“H股+ADR”发行模式，小米的CDR可能与港股定价保持一致，预计其CDR发行定价市盈率或不以23倍为参考。

　　存托凭证持有人的权利在招股书中得到明确。小米表示，存托凭证持有人可享受公司B类普通股股东权利，包括获取现金分红、股份分红及其他财产分配、行使配股权、行使表决权等。

　　推进国际化战略

　　招股书显示，小米此次募集资金的40%将用于全球业务扩张，30%将用于研发核心自主产品，30%将用于扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等生态链相关业务。

　　根据小米披露的港股招股书，募集资金用途方面，30%用于全球扩张，30%用于研发自主产品，30%用于扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务，10%用于营运资金及一般公司用途。

　　“全球扩张”成为小米融资的关键投向。2014年以来，小米积极推进国际化战略，并取得良好的效果。小米CDR招股书显示，小米已经进入74个国家和地区，在14个国家和地区的销量进入前5位。

　　小米的境外收入逐年增长。2015年-2017年及2018年一季度，海外收入分别为40.56亿元、91.55亿元、320.81亿元、124.70亿元，占公司总营收比例分别为6.07%、13.38%、27.99%、36.24%。

　　小米开拓印度市场成果显著。2017年，小米手机在印度智能手机市场出货份额居前。根据IDC统计数据，2018年一季度，小米在中国境内市场份额为15.1%，排名第四；在印度市场份额达到30.3%，排名第一；全球综合市场份额为8.4%，仅次于三星、苹果、华为，排名第四。

　　庞大的生态系统

　　CDR招股书披露了小米2018年第一季度相关数据。2018年一季度，小米营业收入和归属母公司股东的净利润分别为344.12亿元和-70.05亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为10.38亿元。

　　小米的营收主要来源于四大业务，包括智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务及其他。智能手机业务占小米营收70%左右。一季度，小米智能手机业务营收为232.39亿元，营收占比为67.53%。

　　IoT与生活消费产品收入一季度达76.97亿元，营收占比22.37%。小米表示，已经建成全球最大的消费级IoT平台，连接超过1亿台智能设备（不含手机和笔记本电脑）。按连接数量计算，2017年小米的消费级IoT硬件全球市场份额为1.7%。

　　互联网服务毛利率最高。2018年一季度，小米的综合毛利率为15.55%。其中，互联网服务毛利率高达65.58%，而智能手机为8.49%，IoT生活消费产品为14.77%。

　　产业链方面，智能手机业务上游包括芯片、摄像头、屏幕、外壳、电池等，主要供应商包括欧菲科技、长信科技、合力泰、闻泰科技、欣旺达、深天马、三环集团、蓝思科技等A股公司。

　　IoT与生活消费品业务方面，上游多为小米参股投资的公司。比如，小米手环的关联方为华米科技，目前已登陆纽交所。截至2018年3月31日，小米通过投资和管理建立了由超过210家公司组成的生态系统。其中，超过90家公司参与研发智能硬件和生活消费产品。

　　2015年-2017年，小米向关联方支付的采购金额分别为44亿元、71.48亿元、132.55亿元，分别占当期营业成本的7.09%、11.96%、13.74%。

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