“欠薪门”后 微视详解补贴评级标准

微视达人接到天汇星娱方面发来的“达人招募”宣传页。

6月2日，当看到企鹅号结算中心的五千多元收益时，公会负责人张旭的冷汗冒了出来。“我预计四月份的收益有十万，这让我怎么给达人发工资？”6月7日，微视达人金小可也不淡定了。“按照此前的标准，我应该拿一万元，现在只给我200块？”

微视近日陷入“欠薪门”，不少达人开始“讨薪”。许多达人加入微视是因为补贴。微视补贴来自企鹅号“达人计划”，该计划是与达人机构定向合作，腾讯方面将结算直接发放给达人机构，并由机构发放给相关达人。

新京报记者发现，一方面，公会（达人机构）在进行宣传时存在补贴虚高的情况，补贴有“公会标准”和“微视标准”，薪资减少引发达人不满；另一方面，达人认为按照APP显示页面前端数据本可以得到补贴的视频，被企鹅号平台以“综合考量定级”等原因“降级”，引发质疑。

昨日，企鹅号官方向新京报发来回复，详细解释了定级规则。称没有减少补贴额度，已按照实际达标与机构进行了结算。微视还将严厉打击“做数据”。卷入欠薪风波的天汇星娱负责人表示，其评级和腾讯是一致的，发给达人的补贴多过腾讯补贴。“我们从始到终都没有想从补贴里分钱。”

达人：该拿一万只发200，双标准向谁讨薪？

此次欠薪事件，大部分达人来自一家名为天汇星娱的机构。

金小可4月接到天汇星娱员工发来的“微视达人招募”宣传单页。她没有想到，在自己拍摄一个多月发了30多条视频后，6月7日收到的工资只有200元钱。金小可称，按照天汇星娱的评级标准，她4月份应该有3个S和一个A，应得一万元，但是最终只有2个“T”。T就是可以拿到保底补贴的视频。

不少微视达人建立了“讨薪群”，虽然所属公会（达人机构）不同，但大部分达人的实发薪资都不到他们预期的四分之一。面对评级突然改变，大部分达人不知道，是公会的评级体系出了问题，还是微视的评级体系出了问题？

根据金小可收到的天汇星娱宣传单页面，天汇星娱将微视达人的补贴标准分为“SSSSS级，5万到10万一条，全网现象级爆款视频内容，5万人以上跟拍；SSS级，8000到2万一条，原创优质内容，话题发起者，3500以上跟拍；S级，3500元一条，发布之后120小时内达到3500以上点赞；A级，500一条，发布之后120小时内达到400以上点赞。”宣传单还列出了保底补贴“凡达到A级以上标准视频，每月择优结算30条，凡未达到A级以上标准，但符合天汇星娱基础收录标准的视频，给与100元/条结算，上不封顶。”

而记者拿到一份微视与公会签署的合同显示，微视方面给公会的标准为“S级3000元一条，1000观看1000赞；A级1000元一条，1000观看500赞；B级300元一条，1000观看50赞。”

可以发现两个标准的不一致：天汇星娱多出了SSSSS级和SSS级，S级比微视的标准多出了500元，A级减少了500元，虽然没有B级但多出了一个“保底补贴”。

“公会的盈利模式之一就是赚取微视的补贴差，所以一般公会给达人的补贴不会比微视给公会的更高。”6月10日，短视频从业者李青说，“天汇星娱给出了更高的价格，是为了抢占市场。”

双重补贴标准下，达人们陷入了该向谁讨薪的困境。

申诉有两个渠道，腾讯和公会。“申诉很费力，微视说公会虚假招募，公会则说微视就是这么定级的。”微视达人萨萨抱怨。

6月10日，腾讯微视官方发布《微视达人4月结算情况及严打机构虚假招募的公告》，公告对网传“30亿补贴、拖欠工资、4月结算日为5月25日”信息进行说明，称上述信息均为不实信息，并将严打虚假宣传的机构招募行为。

昨日企鹅号官方向记者表示，4月份企鹅号严格按照和机构的合同约定进行了结算。机构和达人之间也有相应的合约，约定了相关的结算时间和标准。如果在这个过程中，有达人与机构结算过程出现未兑现的情况，可以通过平台邮箱告知企鹅号，将核实相应信息并协助达人解决问题。

“没有减少补贴的额度，已经按照实际达标达到等级的量级与机构进行了结算。”企鹅号称，外界传“4月结算按6月新规执行”属于误解和谣言。

招募“画大饼”？机构称没想过从补贴分钱

“不管公会和腾讯怎么结算，达人是按照公会招募时给的宣传单来拍视频的，签合同的对象也是公会，最后却没有拿到应得的报酬。”金小可表示。

金小可在4月看到了天汇星娱的宣传单后加入微视，但直到6月才与天汇星娱签合同。金小可给记者展示的这份“天汇星娱（北京）文化传媒有限公司短视频版权购买合同”显示，天汇星娱与达人分别为甲乙方，签署的合同标的描述为“乙方制作甲方要求的短视频，由甲方付费购买短视频版权，由甲方对短视频进行评级，甲方按照甲方规定的独家版权购买的价格标准对乙方提供的短视频进行付费。”

“由于达人是根据此前的宣传图，收到邀约，决定与天汇星娱合作，因此可以认为宣传图里关于评级标准的内容是合同的一部分，可以作为证据使用。”安徽品涵律师事务所高级合伙人主任律师姜万东对记者表示。

在姜万东看来，由于该份合同并不是劳动合同，而是版权购买合同，所以不能认定天汇星娱与达人存在劳务关系，但若天汇星娱方面没有按照宣传单里的标准给达人发放版权使用费，达人可以到法院起诉要求天汇星娱支付版权费，以及其涉嫌合同欺诈以及重大显失公平等相关法律问题。

北京盈科（杭州）律师事务所方超强律师表示，在司法实践中，对于缔约方决定缔约有重大影响的宣传内容，一般都会被认定为邀约，视为双方所缔结合同的一个重要内容，即便合同中没有这方面的条款约定。

天汇星娱相关负责人昨日向记者表示，“我们的评级和腾讯是一致的，补贴发放标准略有不同，5S是激励原创，保底是保证达人收益，这个是和腾讯不一样的地方。加上这两个，我们发给达人的补贴是多于腾讯补贴的。腾讯给我们的结算条数，我们给达人的结算条数，包括银行的打款记录，对媒体都开放，但是不方便披露给大众，欢迎监督。腾讯结算的和我们最后转发出去的都是一致的。”

“我们从始到终都没有想从补贴里分钱”。上述负责人表示，对视频的评定标准，有效观看是要5秒以上；有效视频要求12秒以上，并且曝光度、清晰度有标准；达人自己在页面上看的，和最终结算卡的时间段不一样。“微视的规则是透明的，上了热门会获得更高的流量和赞，从来没有人说上了热门就有SAB级的。”

企鹅号方面昨日向记者表示，企鹅号和机构之间有合同约定了明确的结算标准。机构根据自身的经营需求，可以在企鹅号的补贴标准基础上做一定程度的调整，招募自己的达人。是否构成虚假宣传，不是看是否与企鹅号的标准完全一致，而是制定的标准是否能够最终兑现。“如果机构的结算标准不能够兑现，就会涉及虚假宣传，我们将严肃处理。”

企鹅号方面表示，后续企鹅号也将进一步加强对合作机构的管理，包括准入门槛、淘汰机制、补贴标准调整、达人合作模式等，给予机构更多的规范建议和要求。

视频评级引质疑，企鹅号称考核有效播放量

“4月我招募了近200人来做微视，微视只给我发了5%的工资后，我自己拿钱给每个达人至少补贴了30%。”一家公会负责人张旭称。

“腾讯方面并没有给我公布后台数据，只会给我们一个表，表里有达人的昵称、qq、链接、SAB三项评级以及金额。”张旭称，“但是根据前端数据本应该计算为S的视频，他们也会算成B。”至于为什么这样评级，腾讯方面没有解释。

6月9日，企鹅号发布公告称“达人计划”4月试运营的定级规则为：单条小视频在微视平台发布后72小时内，平台将综合考量该视频的质量、点赞数和vv数（播放量）等维度进行定级。

“这里涉及一个问题，就是4月腾讯在判断有效播放量时用的究竟是哪个数据？若采用的是用户在APP上可以直接看到的前端数据，那么大部分主播应该得到薪水；若采用的是刨去刷量、刷赞等行为的‘后端数据’，那是否可以认为微视的播放量和点赞量虚高严重。”李青分析。

昨日，企鹅号方面回复称，企鹅号“达人计划”4月试运营的定级规则为：单条小视频在微视平台发布后72小时内，平台将综合考量该视频的质量、点赞数和有效vv数等维度进行定级。具体的综合方式，是以质量和一定的有效播放量作为评级准入门槛，以点赞数量级作为级别划分标准。有效播放量也就是有效vv，需要播放时长大于5秒。6月新规则进一步进行了优化，采取了更为简单的结算规则。将按照每万次有效播放量乘以单价作为补贴，有效播放量数据从发布之日起累积90天计算。

在一些达人看来，自己的视频上了微视的推荐热门，但在评级时却连A都没有评上。“腾讯一方面说以‘综合考量’为准，一方面又不公开这个数据，而是直接给我们降低评级，我可不可以认为腾讯想给我打什么评级，就给我打什么评级？”金小可质疑。

对此，企鹅号方面表示，“我们不会去做虚假数据，同时也不容许第三方机构和个人刷数据。为了规避这种问题，我们在制定评级标准的时候，将播放5秒为有效播放量，也就是有效vv的数据。这个有效vv与页面上的数据会不一样，通常会小于页面展示的数据。我们以此为标准之一来对小视频定级和结算。如果发现有‘做数据’的情况，我们将严厉打击。”

（除律师外，文中受访者均为化名）