“电商定制版”别沦为“忽悠”代名词

一家之言

“电商专供”一旦成为“同款不同质”的代名词，这个被玩坏的领域，就会导致市场公信隐退、民众避之不及。

一年一度的电商“年中剁手节”就要来了，“剁手一族”或许正在摩拳擦掌迎接各个电商的“6·18”大促。

如今，在各电商平台上，越来越多的“电商定制版”“线上专供款”“网络专供版”走俏，一些电器，线上专供款配置更高，但价格却低于实体店，“几乎同样的东西，网上便宜许多”——也成为电商定制版深情款款的“人设”。

然而，据媒体调查，一些商品虽然线上便宜，但却偷工减料，不管是家电、食品、服装等，都存在类似情况。

譬如浙江宁波市场监督管理局和宁波市消保委通过线上线下不同渠道，购买了40组对比样品，结果发现“电商专供”有猫腻：不同渠道购买的某款电磁炉，外观、功能标示是一样的，但是拆开以后发现，网购电磁炉比线下款少了一些电器元件；同样型号的某吸尘器，网购的吸尘器吸口直径居然比线下的小10毫米。电器如此，服装亦然，凡此种种，不一而足。

“同款不同质”，大概就是一些电商定制版的真相。

这个倒也不是不能理解：第一，从基本市场常识来说，价值决定价格，如果终端价格差距很大，恐怕用料和成本也能倒推出来，还是俗话说得好，“一分钱一分货”。第二，所谓的“同款同价”的错觉，对于商家来说恐怕也是不可能的。同样的商品，如果线上价格比线下还便宜，环节更多、成本更高的线下销售，岂不是要吃了大亏？估计线下的渠道方也是不会答应的。

一些电商定制版如果在质量和成本上玩猫腻，若非专业检测，消费者估计难以窥见内里。不过，时日长久，迟早原形毕露。

这里会带来两个问题：首先是涉嫌侵犯消费者的知情权与自主选择权。利用信息不对称，营造“同款不同价”的错觉，不去告知线上与线下的关键性区别，往大处说这是有消费欺诈的嫌疑，往小处说起码在广告宣传上“不够地道”。

其次，如果这种电商定制版成为偷工减料的潜规则，最终还是劣币驱逐良币，伤害的是真正线上与线下无差别的良心商家。如果相关电商和品牌对如此“猫腻”的做法乐此不疲，贪小便宜吃大亏的故事，恐怕就会重演。而“电商专供”一旦成为忽悠的代名词，这个被玩坏的领域，就会导致市场公信隐退、民众避之不及。

这两年，“像治理酒驾一样治理假货”成为电商界的共识。不过，对于更为隐蔽的电商定制版之“美颜术”，似乎还没有来得及深究。“6·18”大促鼓点渐响，传统电商上的假货固然要肃清，而少数电商定制版的把戏，也该纳入市场监管部门的法眼了！

□邓海建（媒体人）