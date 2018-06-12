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全球化是互联网巨头走出市值瓶颈不二法门

全球化是互联网巨头走出市值瓶颈不二法门
2018年06月12日 01:27 新京报
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　　全球化是互联网巨头走出市值瓶颈不二法门

　　管窥天下

　　在市值超过100亿美元以上时，单纯的深耕中国，其营业收入和市值的边际增长必然要递减。

　　大象不能跳舞，市值难以高速增长，这是传统企业的宿命，也同样是互联网企业的“紧箍咒”。

　　盘点近三年，除阿里腾讯高市值仍能保持高增长外，其他互联网企业，几乎都遵循“10亿-100亿美元好唱戏，100亿美元以上再难高增长”的市值铁律，亦即是边际增长在市值（或估值）100亿美元以上是呈递减趋势的。

　　6月8日，蚂蚁金服的C轮融资估值打破了这一铁律。C轮融资额为140亿美元，投后估值高达1500亿美元，创下了全球互联网界迄今最大的单笔私募融资纪录，并使中国互联网三巨头正式从BAT转变为ATM。

　　财报显示，2017年蚂蚁金服的税前利润为131.89亿元（约为20亿美元），折成税后利润约为18亿美元，对应其1500亿美元的最新估值，其PE值（市盈率）约为80倍——这对于一家已经是超级巨头的互联网金融企业，新一轮的全球战略投资者愿为此买账令人惊叹。因为，同期苹果的市盈率尚不到18倍，谷歌亦仅近47倍。

　　全球化是中国互联网巨头走出市值瓶颈的不二法门，蚂蚁金服的“大象还能跳舞”，全球战略投资者愿为其高估值买账，除了其技术的供给能力和对国内市场的深耕能力，更重要的是，其全球化业务的布局，数倍放大了资本市场对其未来的想象力——近三年，蚂蚁金服已经布局包括印度、韩国、孟加拉国等9个国家和地区，其与全球合作伙伴的年活跃用户数高达8.7亿，超过了其国内年活跃用户数。

　　互联网企业在市值（或估值）处于10亿-100亿美元时，尚可通过深耕中国市场，获得营业收入和市值的高增长，但在市值超过100亿美元以上时，单纯的深耕中国，其营业收入和市值的边际增长必然要递减（社交之王的腾讯是个特例，但在用户数已到达临界点之后，未来的持续增长并不乐观）。

　　当超规模的人口红利、以及庞大的国内供需市场，对我国互联网企业的营业规模以及市值支撑，达到一个临界点。要突破这一临界点，对于已然是100亿美元市值以上的互联网巨头而言，唯一的利器，或许只能是加速推进全球化。

　　对于国内市场已达临界点的互联网巨头，要有走出国内市场舒适区的决心，才有可能坚定地推进全球化，而欲更好地推进全球化，相比资本和人才（这二者毕竟是流动的），具备核心的技术创新和输出能力，这才是更为关键的；其次，基于全球市场的多样性，仅广泛使用的语言就达10多种，我国互联网巨头的全球化布局，要有从控股主导转变为参股协同的包容心态，绝对的主导容易形成封闭，相对的协同（技术和数据）更能激发活力。

　　□杨国英（财经评论人）

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