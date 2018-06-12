共享电动滑板车在美国火了 创始人却说在中国跑不通

共享电动滑板车在硅谷火了。

以Lime、Bird为代表的创业公司们，正在大力推广这种新的共享出行方式。不仅网约车巨头Uber和Lyft都被曝有意入局，就连最近在国内深陷负面传闻的ofo也意图在美推出相关业务。

ofo向寻找中国创客独家证实：“2018年夏天，ofo计划在美国推出电动滑板车和电单车。”

共享电动滑板车在美洲大陆的风靡多多少少让人看到了共享单车曾经在国内的影子，但这股浪潮能飘过大洋吹到国内吗？

美国的电动滑板车风潮

中国也想分一杯羹

Lime、Bird及Spin三家公司是电动滑板车风潮的引领者。这三家公司在今年3月底向旧金山市区投放了几百辆电动滑板车，一夕之间，共享电动滑板车成为美式新潮流。

美国人民对滑板车的热捧与一年以前国内投资人对共享单车的热捧如出一辙，几家公司的融资速度和规模都屡创新高，其他出行领域的公司同样有意推出该业务。

Bird——这家专门运营共享电动滑板车的初创企业在不久前刚刚获得红杉资本投资的新一轮约1.5亿美元的融资，估值达到10亿美元。它的CEO Travis VanderZanden在此前曾担任Uber美国地区副总裁及Lyft COO的职位。

几乎同时，Bird在美国的直接竞争对手Lime宣布获得由Google Venture（谷歌风投）及谷歌母公司Alphabe领投的2.5亿美元C轮融资。Lime 的创始团队均来自中国，在美国提供包括电动滑板车、电动自行车及自行车三种产品。

Lime旗下共享电动滑板车产品Lime.S / 受访者供图

Lime方面表示，它是美国历史上估值超过10亿美金用时最短的初创公司。这家公司在成立一年半的时间里，融资4轮，累计金额超过3.8亿美金。

Lime的联合创始人兼CEO Toby Sun告诉寻找中国创客，Lime目前在美运营超过数万辆的共享电动滑板车，在目前入驻的超过90个城市及地区中，有20%左右的地区投放了共享电动滑板车。

几家公司的推出的产品在外形上与普通的电动滑板车差别不大，收费标准也较为统一，均为1美元起用，每分钟收费15美分。据Toby Sun介绍，旗下的电动滑板车的续航里程可以达到50km左右，速度最高可以达到30km/h。Lime的电动滑板车每辆车平均每天可以骑行8~12次，平均单次骑行时间为15~20分钟，收费3到4美元左右。

电动滑板车在美国的火爆同时也在吸引国内公司的目光。ofo独家回应寻找中国创客称，目前，无桩共享单车、共享电单车、共享电动滑板车，已成为美国市场的发展热点。2018年夏天，ofo计划在美国推出电动滑板车和电单车。

ofo称，原有的共享单车仍会是ofo的主力产品，即将在美推出的电单车及电动滑板车将满足不同需求。“ofo期待看到电动滑板车在气候温和、人口密集、地形平坦的城市中获得广泛使用，比如亚特兰大、奥斯汀、旧金山、圣塔莫尼卡等城市。”ofo在回应中说。

除此之外，网约车企业同样也看到了电动滑板车项目的火爆。据外媒报道，Uber公司CEO在不久前的一次会议上称Uber正在考虑推出其他交通方式，并表示“自行车，也许是滑板车”。

Uber在两轮出行上颇具野心。此前，Uber曾以2亿美金的价格收购了美国一家名为jump的共享电单车企业。今日，有外媒报道称，Uber正在考虑收购另一家共享单车企业Motivate，Uber的竞争对手Lyft似乎也在竞购Motivate，报价超过2.5亿美元。

监管出台，只能有5家获得运营资格

与自行车相比，电动滑板车的体积更加小巧，续航里程更高，速度更快。与电单车相比，骑行体验上也要方便不少，不少媒体还在报道中指出，因为是站立骑行，电动滑板车照顾了不少穿着裙子的女士。

但体积更小、速度更快的滑板车也不由让人为其安全问题担忧。在外媒的公开报道中，电动滑板车出现车祸的情况也屡见不鲜。

“美国对（滑板车）没有太多明确的法规，不像自行车。滑板车相对来说是一个比较新兴的领域，所以政府也处于摸索状态。”Toby Sun说。

共享电动滑板车泛滥遭旧金山政府叫停 / 视觉中国

加利福尼亚州圣莫尼卡市政府的一名官员在接受采访时称，Bird在没有事先和当地政府沟通的情况下，直接在城市中投放了车辆。“电动滑板车正在入侵。”一家美国媒体在文章标题中这样形容电动滑板车在城市中的扩张。

部分城市的政府正面临国内共享单车泛滥时相同的难题。随着投放车辆的增多，电动滑板车的安全隐患、维修难度、违规占道停放等问题日益显现，当地居民屡屡投诉。此外，电动滑板车被恶意破坏的情况也十分突出，一切都好似国内共享单车的翻版。

美国部分城市的法律要求车手在骑行滑板车时需佩戴头盔，并不得在人行道上行驶，但并非所有用户都能遵守这一标准。华盛顿邮报报道称，圣莫尼卡警察局在2018年1月1日至2月6日期间共处理了281次交通阻塞事件，其中涉及Bird滑板车的有97次。

美国旧金山，一辆被破坏的Bird共享电动滑板车 / CNET

出现这么多问题，监管很快就跟了上来。作为大洋彼岸的吃瓜群众，我们终于喜闻乐见地看到，在风口之中，中美人民并没有什么不同。

在几家公司竞争激烈的旧金山市，当地政府在此前出台了一份法律文件，表示将对共享电动滑板车进行严厉的监管。文件要求所有在旧金山运营共享电动滑板车的企业都必须先取得当地政府颁发的运营资格，且只有5家公司最终会获得许可，并将对电动滑板车的投放总量进行限制。

共享电动滑板车泛滥遭旧金山政府叫停 / 视觉中国

在法规试行的前6个月时间里，投放总量不得超过1250辆；如果运营得当，此后投放总量酌情可以增加至2500辆。

据旧金山市交通局（SFMTA）官网显示，至少有12家企业都提交了运营申请，其中包括Lyft，以及Uber旗下的Jump，国内共享单车企业ofo也出现在了申请名单中。

不同法规下，多产品线共同发展

为什么共享电动滑板车能在美国盛行起来？

Toby Sun认为，共享电动滑板车在美国的盛行与美国本土的群众基础息息相关。“电动滑板车可能在国内不太常见，但是在美国的大街小巷，到处都有人骑着出行。”

“就好像中国是自行车大国一样，美国则有着非常浓厚的滑板文化。”Toby Sun说。同时他认为，电动滑板车不太可能在国内流行开来，因为除了出行习惯外，与自行车相比，电动滑板车的造价也更为高昂。

Toby Sun并未向寻找中国创客透露Lime电动滑板车的具体造价，但表示造价要比自行车贵得多，达到“数百美金”。按照Toby给出的数据，Lime每辆电动滑板车平均一天最低进账24美元，折合人民币154元。“所以即便我们成本较高，也能算过来帐。”

“人们对于滑板车的付费意愿高，也是美国市场的一大特点。国内的最高定价可能也就是两三块钱，但是在美国，就可以定成6到7倍的价格。”Toby Sun表示，电动滑板车的模式在国内不太可能跑得通，这是一个比较适合美国的产品。

Toby Sun在接受寻找中国创客采访时还强调，不能说是共享电动滑板车在美国的爆发，而是共享短途出行的爆发。

“要用一个产品打美国的所有地方是很难的。”由于美国各个城市的法律法规的不同，单个产品很难在全国进行推行。“比如西雅图、纽约，共享电动滑板车就是非法的，而有些城市共享自行车或者共享电动自行车又是禁止的。”

因此，Toby Sun认为，多条产品线共同推进是比较适合美国市场的方式。

美国旧金山，福特GoBike共享单车 / 视觉中国

国内明文禁止电动滑板车上路

这股共享电动滑板车的风能吹向国内吗？

寻找中国创客在网上联系的一家上海的电动滑板车厂家表示，按照续航里程的不同，电动滑板车的售价从1000元到4000元不等，最低价格为1180元，但续航里程仅为10公里左右。续航里程为50公里的电动滑板车，批发价格为3200元。

对比国内共享单车七八百元的价格，电动滑板车的价格高了4倍。到目前为止，共享单车的模式尚未有一家企业真正跑通，价格是单车4倍的电动滑板车，能回本的希望并不大。

即将在美国推出共享电动滑板车产品的ofo，也向寻找中国创客表示，暂不考虑在国内推出电动滑板车的业务。

美国：ofo共享单车亮相丹佛轻轨车站 / 视觉中国

但事实上，国内还真有一家公司已经在杭州推出共享电动滑板车的业务。这家公司名为杭州云造科技有限公司，今年3月在杭州一家软件园区内试运行了十几辆共享电动滑板车。该公司负责人在接受媒体采访时表示，他们的目标场景是半封闭式区域，例如学校、工业园区、景区等。

只是，他们的收费要比美国的滑板车公司们低得多，半小时只要0.5元。

国内的创业公司们要想在公共道路上铺设共享电动滑板车，可能还要面临监管处罚。对比美国，国内对于这类滑行工具的监管要严格得多。

早在2016年，北京、上海等地就出台禁令，明确指出电动滑板车或电动平衡车既不属于机动车也不属于非机动车，不具备路权，禁止在公共道路上使用，只能在封闭道路中使用，违者将处以10元至20元不等的罚款。

所以，别想了，你是不会在国内的大街小巷上见到共享电动滑板车的。

编辑：苏琦 倪雪莹