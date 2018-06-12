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“对喷群”里看不到有趣的灵魂

“对喷群”里看不到有趣的灵魂
2018年06月12日 00:41 北京青年报
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　　毛建国

　　突然之间，花式对骂群席卷网络，其火热程度甚至有了“不加就不是弄潮儿”的说法。在这些群，一言不合就开骂，不仅有各种大尺度的辱骂言论，甚至涉黄信息充斥其中。据了解，微信平台已经介入，一旦查实将会进行包括但不限于封停功能、限制登录处理。心理学家指出，简单、粗暴的骂战，无法从根本上缓解压力、宣泄情感；律师更表示，网络空间里骂人，同样要负法律责任。

　　一种流行现象出现之后，总有人试图给其寻找一个标签。诚然，任何一种流行现象的背后都有复杂而深刻的现实和心理，但也正因为复杂而深刻，是任何一种标签都难以概括的。譬如当时流行的“旅行青蛙”，给予的标签是“佛系心态”，可在很快的时间内，“旅行青蛙”就少人问津了。作为一种心态，“佛系心态”不可能这么快就过去吧？这也从一个侧面说明标签化的不靠谱。

　　而现在，在对“对喷群”的解释中，又扯出了减压的标签。确实，现代人压力不小，不排除有人是为了减压而进入“互喷群”，可要是把所有参与者的动机都归结于此，也就太简单了。

　　目前公认的由头，是源于一场球迷之间的争执。近日，NBA总决赛骑士队和勇士队激情对战，可想而知，勇士和骑士的球迷有多激动，两方互不相让，于是有了“群互喷”，而后蔓延开来。如果源头真在这里，一开始球迷的争执，与减压没有什么关系吧。其实，很多流行现象的产生可能有原因，而后，“流行”才是流行的最大原因。换而言之，这其实是一种庸俗流行主义，很多人只是出于赶热闹，或者唯恐自己被抛到流行之外，这才参与了进去。

　　就目前来看，很难给“互喷群”的出现和流行，寻找一个模式化的标签。事实上，对于很多庸俗流行主义，也未必都需要去追根问底。在网络背景下，庸俗流行主义往往有着来去匆匆的特点，更应该关注的是底线问题，哪怕一种庸俗流行主义再没有什么意义，只要不突破底线，大可以不管；而一旦跌破了底线，那就应该有明确态度。

　　这些群，有的叫对喷群，有的叫对骂群。顾名思义，就是骂人的。在很多群里，骂人根本就没有底线，不仅带有强烈的人身攻击和地域攻击，而且有大量的涉黄信息。2017年10月8日起施行的《互联网群组信息服务管理规定》明确指出，规范群组网络行为和信息发布，构建文明有序的网络群体空间。可以看到，“互喷群”背离了网络文明的主流，看不到“应当遵守法律法规，文明互动、理性表达”，这也意味着这些群不应该有空间。

　　在庸俗流行主义中，“对喷群”不是第一个，也不会是最后一个。对于有些人来说，对喷不需要任何理由，也不讲逻辑，不讲底线，但网络世界却是要讲逻辑，要讲底线的。一种庸俗流行主义的蔓延，往往是病毒性的，或许穷尽一切努力依然不足以防止其产生，但应该也有办法遏制其蔓延。也正是基于“构建文明有序的网络群体空间”的考虑，现在微信已经出手了，明确表示如举报内容存在违规，将立即处理。很显然，庸俗流行主义的出现，对网络空间的运行与维护，已经提出了挑战。

　　很多人在网络签名里写着：好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。真正让人向往的交流，应该是灵魂与灵魂之间的交流，有趣灵魂的交流，才是一种真正的减压。在“互喷群”里看不到有趣的灵趣，互联网不是法外之地，不应该提供对喷对骂的空间。

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