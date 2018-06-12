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航旅纵横APP社交功能引争议 涉嫌泄私密

航旅纵横APP社交功能引争议 涉嫌泄私密
2018年06月12日 00:40 北京青年报
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　　旅客小朱的热力图

　　昨日，有网友发文称，航旅纵横APP的新功能有泄露隐私之嫌。据了解，用户可在APP选座时，查看其他乘客的个人主页，可通过“个人标签”和“热力图”观察他人的个人信息。此功能引发网友争议，有网友称“个人标签”和“热力图”无法删除。对此，航旅纵横回复称，用户展示的不是个人的真实身份信息，均为可自行编辑的信息，用户可根据意愿自行开启或关闭。

　　网友发文称

　　社交功能涉嫌泄私密

　　6月11日，有网友发文《航旅纵横，正在把你的私密信息暴露给陌生人》。该网友在文中称，航旅纵横APP的社交功能有泄露隐私之嫌。这位网友称，在APP上选座时，可看到乘客的个人信息。“哪个座位有人，哪个座位没人，一目了然。更有意思的是，点击座位，会出现那名乘客的个人主页。”网友点击其中一位乘客的个人主页，通过观察主页信息，可以了解到，这名乘客姓徐，来自北京，双子座，是一名偏爱国航的飞行达人；喜爱坐在过道，常去广东、沈阳、西安、上海与福建。

　　飞机起飞前，该网友又点击了几名乘客的个人主页。网友对照座位号，在飞机上找到其中两名乘客，并拍下了照片。“下飞机的时候，我看着周围的乘客，知道这人喜欢坐南航，那人喜欢坐深航；那个经常去上海；还有前两排的女生是双鱼座，有的人我还知道了名字，感觉他们都透明了一样。”网友说。

　　发帖网友在文中称，找遍了APP的每个角度，都无法隐藏自己的信息，不知道该怎么办。“被别人这么盯着，感觉很不自在。”该网友说。

　　航旅纵横APP

　　“个人标签”引争议

　　该帖发出后，引起网友争议。有网友称，“细思恐极，到了机舱里，谁是谁都可以对上号。”有网友称，“想把此功能预置关闭”。但是，也有网友对此表示“无所谓”。

　　随后，北京青年报记者下载航旅纵横APP，注册并绑定个人航班信息后，可在“当前行程”页面中办理值机选座，并可查看客舱图中的座位。在客舱图中，APP在左上角提醒到：“在客舱图中可以查看同航班的小伙伴并和他们聊天啦，快跟大家打个招呼吧，请文明发言哟。”在该提醒下方，是乘客们选座后系统自动发送的“发言语”，用户还可自行输入任何语言进行在线聊天。此外，点击“发言语”前面的乘客昵称，可进入到乘客的个人主页。

　　通过页面可以看到，被乘客选定的座位上会显示一个灰色小人。用户点击灰色小人，即可进入乘客的个人主页，查看其个人标签和热力图。其中，个人标签包括性别、年龄、乘坐偏好等，用户可自行添加；热力图则是用户足迹踏过的地方，会在地图上点亮，去过的次数越多，圆圈则越大。除了查看个人标签和热力图，用户还可发送私信。还有多位网友称，无法删除主页上的个人标签和热力图。

　　来自北京的小朱是悉尼的一名留学生，他认为这些功能很有趣，“热力图表明了我常去过的城市，挺有意思。说这种‘社交功能泄露隐私给陌生人’，我觉得这倒没什么。常去的城市、飞机座位暴露给陌生人，就是给短暂的旅途增加话题，下了飞机就各奔东西了，想跟踪人也很难。”小朱对北青报记者说。不过，为了保护隐私，小朱精心选择了一张不露脸的照片，作为主页头像。

　　6月8日，小朱发现APP的社交功能后，也对此进行了一番探索。小朱发现，自己被APP自动贴上了“射手座”、“北京”、“90后”、“偏爱海航”、“飞行达人”的标签，这些标签都是真实的。

　　6月底，小朱即将乘坐航班从悉尼返回北京。在APP的客舱图中，他发现一位昵称为“海绵宝宝”的乘客与他同行，但性别未知。在观察其个人主页后，小朱推测，“海绵宝宝”可能是河北人，可能也是悉尼的一位留学生。当天，小朱给“海绵宝宝”发送了一条私信，但尚未收到回复。

　　航旅纵横回应：

　　用户可自行开关

　　对于网友担心的“隐私泄露”问题，北青报记者以APP用户为名咨询航旅纵横。航旅纵横回复称，此功能是目前在部分航线测试的新功能，用户展示的不是个人的真实身份信息，均为头像、昵称、标签等可编辑的信息，用户可以自行编辑掌握；用户可根据自己的意愿自行选择开启或者关闭，点击头像右上角即可进行设置。

　　随后，北青报记者在APP内的“隐私设置”项发现，“允许他人查看我的个人主页”与“允许他人与我进行私聊”两项显示默认开启。关闭后，用户的个人标签及热力图会显示“已隐藏，他人无法查看”。

　　文/本报记者  杨凡  实习生  张夕

隐私航旅热力图
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