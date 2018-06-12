软银披露了它如何收购Uber80亿美元股份的内幕

新浪美股讯，北京时间6月11日晚间，据外媒消息，人们可能认为80亿美元的报价可能是签下新投资者的充分理由。但Uber不行。软银旗下1000亿美元的愿景基金CEO米斯拉说，优步很容易求助于现有的投资者，比如通用大西洋公司。米斯拉在会议上说：这并不是说他们缺乏资金。

他又说：我花了六个月的时间亲自说服董事会，亲自说服彼此意见分歧较大的股东，让CEO介入。他们为什么选择我们和另一个财团？“他说：这并不是因为我们投入七十九亿或八十亿元而没有另一个财团可以投入这么多。“有很多。”

他说，软银有一个大卖点。他说：‘这是因为我们购买的生态系统。’“我们拥有世界上其他每一家拼车公司的份额。“软银通过Vision Fund在优步全球主要竞争对手中拥有股份，比如印度的Ola、中国的滴滴出行、新加坡的Grab和巴西的99。

米斯拉说：我们可以带来协同效应。他以日本为例，说明优步即将首次推出打车软件。奇怪的是，软银正与滴滴出行在日本单独成立一家出租车公司，这可能会直接与优步竞争。

“没有软银对出租车工会的帮助，优步不可能进入日本，”米斯拉说。“这是双赢。“