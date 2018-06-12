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小米CDR募资押注海外扩张 有机构给出850亿美元估值

小米CDR募资押注海外扩张 有机构给出850亿美元估值
2018年06月12日 00:19 每日经济新闻
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　　每经记者 刘春山    每经编辑 宋思艰    

　　6月11日凌晨，证监会网站披露了《小米集团公开发行存托凭证招股说明书（申报稿）》，小米拟在上交所上市，中信证券为主承销商。同时小米披露了今年第一季度财务数据，一季度收入344.12亿元，经调整经营净利润为16.99亿元。

　　小米在CDR（China Depository Receipts，中国存托凭证）招股书中表示，坚持以中国境内证券交易所为主上市地，发行数量最终以证监会核准的CDR发行规模为准。作为CDR第一单，小米示范作用明显。接近小米CDR事宜的相关人士告诉《每日经济新闻》记者，本计划11日凌晨1点见网的招股书，由于各方较为谨慎，凌晨5点多才披露。

　　此前，小米集团已于5月3日在港提交上市申请，并有望成为港股“同股不同权”的尝鲜者，此次又为CDR探路。从小米CDR招股书与港股招股书，也更能看到小米未来发展的方向。

　　未敲定任何基石投资者

　　6月7日，证监会接收并受理了小米递交的《首次公开发行存托凭证并上市》的申请，这意味着，CDR试点首家申请公司花落小米。

　　值得一提的是，小米估值多少一直没有确定的数字，市场曾传出数个版本。2017年底，刚传出小米赴港上市消息时，多家媒体报道小米估值多在1000亿美元规模。此后，更有市场机构拿小米2014年F轮融资时的450美元估值，当作彼时估值。

　　彭博社5月初报道称，小米IPO估值可能在600亿~700亿美元，低于华尔街日报之前报道的700亿~800亿美元。在不久前“互联网女皇”玛丽·米克尔发布的2018年互联网趋势报告中，小米以750亿美元的估值在全球20大互联网公司中位列第14。《每日经济新闻》记者注意到，各方给出的小米估值多在650亿~900亿美元之间。

　　此次，记者从接近小米IPO项目的中介人士处获悉，目前投资人对小米给出的估值普遍在750亿至850亿美元，已经有一批机构给出超过800亿美元的估值。现阶段基石投资者众多，竞争激烈，不过小米尚未敲定任何基石投资者。

　　从营收来看，智能手机占据小米绝大部分业务，使其与苹果公司、三星电子、华为等站到同一阵营；互联网领域，在招股书中小米将BAT作为竞争对手；物联网领域，小米对标对象为苹果公司和亚马逊

　　集智能硬件、互联网服务及新零售为一体的“铁人三项”的商业模式，让小米估值评价很难找到可以参考的上市企业。小米之所以一直坚持自己是一家互联网公司而非硬件企业，在业内看来，小米更多是想以互联网公司的前景来激发市场的想象。参照利润，互联网公司拥有更高的PE。

　　根据小米CDR招股书，2018年第一季度，小米互联网服务收入为32.31亿元，毛利21.19亿元，毛利率达65.58%，互联网服务毛利占公司整体毛利的比例为39.6%，已经超过了智能手机，成为重要获利来源，可谓是真正的“利润奶牛”。不过在总营收的占比中，小米互联网服务占比一直低于10%，硬件类产品仍是主要营收来源。

　　一直以来，小米硬件产品以追求性价比著称，雷军更是喊出了“硬件综合净利率不超过5%”。不追求硬件产品高毛利，小米试图通过数量庞大的硬件终端汇聚成互联网的入口。

　　中信建投在研报中表示，小米特殊的商业模式决定了小米无法依靠硬件销售获得利润，但是可以通过硬件获得稳定增长的用户群体，变现和利润来源主要依赖互联网内容和增值服务。

　　募资运用重点是全球扩张

　　根据IDC和Counterpoint数据，2018年第一季度，小米手机出货量同比大涨87.8%，在印度连续第三个季度市场占有率第一达31.1%。在前不久的深圳发布会上，小米创始人雷军表示手机销量方面已经在海外14个国家进入销量前五，小米智能手机已经进入全球74个国家和地区。

　　《每日经济新闻》记者注意到，今年以来，小米已经与泛东南亚电商Shopee、李嘉诚的长江和记集团达成战略合作，同时，意大利、波兰的小米线下授权专卖店也正式开张。在国内手机存量市场被挖掘充分、竞争激烈的态势下，全球化是小米今年的战略重点。

　　近来来，全球智能手机出货量疲软，不过在新兴市场继续保持高增长率。IDC数据显示，目前中国境内智能手机渗漏率已高达64.5%，新兴市场仅为37.7%，华为、OPPO等也都将海外市场作为未来发力的重点。

　　IDC预计，在其他新兴智能手机市场的推动下，至2022年，全球智能手机出货量将达到16.54亿台，2017年至2022年间年均复合增长率为2.5%。

　　小米CDR招股书披露称，小米募集资金运用方向主要在三个方面：研发核心自主产品；扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链；全球扩张，三方面所占比例分别为30%、30%和40%。此次全球扩张资金所用比例，高于港交所招股书所说的30%。

　　小米在CDR招股书中表示，2018年计划进入或巩固在东南亚及欧洲的市场地位，2019年及未来，计划在欧洲、亚洲及其他地区进一步扩大地区覆盖范围。

　　记者获悉，小米已于6月7日通过了在港交所上市的聆讯。下一步，小米A股、H股各自募资是多少？小米CDR发行比例会占总股本的多大比例？如何确定发行价？这些事宜将随之公布。

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