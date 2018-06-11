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新华社时评：打击涉黄音频需多建几道“安全筛”

新华社时评：打击涉黄音频需多建几道“安全筛”
2018年06月11日 17:53 新华社
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　　新华社北京6月11日电题：打击涉黄音频需多建几道“安全筛”

　　新华社记者兰天鸣

　　近日，全国“扫黄打非”办公室约谈多家网站，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR（中文译称“自发性知觉经络反应”，主要产品为声音内容，用于放松、助眠）内容，加强对相关内容的监管和审核。

　　随着互联网技术的突飞猛进，创新产品不断涌现。涉黄音频也借机披上网络的“伪装衣”，相当数量的具有强烈性暗示的音视频、图片打着ASMR幌子，借助网络平台传播低俗甚至淫秽色情内容。调查发现，音频直播平台涉黄并非个案，“主播”和购买者以年轻人居多。当海量的音频通过网络凶猛“漫灌”进未成年人的世界，如何为他们单纯美好的心灵设置安全屏障？这就需要政府、企业、平台联手多建几道“安全筛”。

　　网络“新领域”绝非“法外之地”。网络音频不能逾越道德的边界和法律的红线。第一道“筛子”就是网络音频平台拥有者和内容生产者对道德法纪的敬畏。如此，“筛”出的内容才不会“变质”。

　　其次，面对网络涉黄音频，平台、研发企业、监管部门需通力合作，在落实网络实名制、加强网络巡查等的同时，探索建立可复制推广的成本更低、效率更高的智能监管系统等手段。

　　在未成年人的身心健康面前，任何披着“伪装”的涉黄内容都要严厉打击，严肃追究违法违规者责任。

　　只有把“筛子眼”织得越细密，“摇筛子”的手法越“稳”“狠”“准”，监管的“筛子”才能“用得好”，才能更精准地去除“糟粕”。

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