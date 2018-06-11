新浪科技> 互联网 > 正文

优酷世界杯网络直播权花16亿 每场花费是南非100倍

优酷世界杯网络直播权花16亿 每场花费是南非100倍
2018年06月11日 19:17 好奇心日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：优酷世界杯网络直播权花了16亿，每场比赛花费是南非世界杯的100倍

　　在优酷2018世界杯战略发布会上，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东回应了优酷世界杯版权16亿人民币的传闻：

　　“优酷和央视签合同是有保密协议，我们没有办法直接透露这个数字，这是对我们合作伙伴的尊重，也是合同的条约精神。大家可以根据公布的数据，我觉得不会太离谱。”

　　优酷在世界杯倒数18天宣布拿下2018世界杯新媒体版权。杨伟东的回应基本默认了16亿的说法，在此之前，媒体报道中国移动咪咕公司花近10亿元先于优酷拿下央视世界杯新媒体版权。前者与央视关系密切，曾连续多年与央视独家合作建设4G视频音频直播中心。

　　这笔钱相当于什么概念呢？上届世界杯，央视没有分销新媒体转播权，采取独播的央视广告收入总额估约15亿元。

　　再往前数四年，优酷当时和其他五家视频网站各以1500万元获得新媒体版权，央视版权收入接近1亿元。但需要注意的是，当年央视放出权益为点播回看权，价格不及今年直播权的百分之一。

　　横向和央视的另一大独家版权奥运会比较，2016年阿里体育、腾讯分别花1亿元购得奥运会新媒体版权，相当于一天的版权费为625万。但当时央视要求所有在新媒体平台播出的比赛都延时30分钟播出，所以这个权益更接近于点播，和优酷的世界杯直播权价格相差近十倍。

　　凑巧的是，2016年央视也是在里约奥运会开幕前16天才宣布分销新媒体视频版权，在此之前，经过多批次的广告产品售卖，央视在奥运期间将启用的CCTV-1、CCTV-2、CCTV-5、CCTV-5+三个频道的绝大多数可售卖项目都已完成竞购。这个时间点是不是挺眼熟的？

　　在一众愿意为体育版权砸钱的互联网公司里，优酷并不算头号玩家。

　　腾讯5亿美元独揽NBA五个赛季转播权，并且一年后又追加2亿人民币补全接下来四年全部1230场常规赛权益，PPTV则以2.5亿欧元获得五年西甲联赛独家全媒体版权。

　　乐视体育曾为两年中超独家新媒体权益喊出27亿，虽然后来这笔钱没付完……以2017赛季13.5亿元的价格转手给了苏宁。

　　乐视最巅峰时号称手握的310项赛事转播权也被各家瓜分，阿里体育拿到2017赛季欧巡赛、LPGA巡回赛以及亚巡赛；苏宁打包带走亚足联、中超两大核心足球资源，并与腾讯分享欧洲足球赛事包；爱奇艺则拿到了2017-2020年ATP独家新媒体合同。

　　相较之下，优酷最有影响力的体育资源还要追溯到2016年，借由阿里体育拿到里约奥运会权益。根据阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东透露，除了优酷，还有其他视频网站参与了央视版权的竞价，甚至价格比优酷更高。

　　除了高昂的版权价格外，央视要求视频网站采用央视的解说、播放央视周边节目，以及播放投放在央视的广告。据悉腾讯体育与央视接触已有三个月，但双方在合同细节上最后未能达成一致。

央视自国际足联购得的世界杯版权价格成倍增长央视自国际足联购得的世界杯版权价格成倍增长

　　央视最终没有选择风头最劲的腾讯，而是签约一直受到爱奇艺和腾讯视频挤压的优酷视频。对于央视来说，国际足联成倍上涨的版权费用自然需要更好的销售方案来消化，新媒体平台激烈的竞争格局也需要平衡。

　　“我们做世界杯绝不仅仅是为了获取一个头部IP，而是基于体育内容做长远规划。”杨伟东表示购买世界杯版权不是头脑一热的决定，也不是只做赛事转播，“非常感谢央视选择与优酷展开合作，体现出央视进入融媒体时代非常开放的合作态度。”

　　阿里文娱在发布会上公布了2018世界杯战略计划，除了赛事直播，优酷还将在世界杯期间推出多档自制综艺。世界杯被阿里当成一个流量入口，把人吸引过来之后再看别的内容。

　　鹿晗会出现在优酷自制的《这就是世界波》（类似央视的《豪门盛宴》），另外还有全民互动问答节目《疯狂夺宝》、明星脱口秀《奇谭十一人》。姜文则会为优酷世界杯拍摄宣传片，据说制作班底是电影《邪不压正》的团队。

　　题图来源：GIPHY

优酷世界杯版权
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有