优酷世界杯网络直播权花16亿 每场花费是南非100倍

原标题：优酷世界杯网络直播权花了16亿，每场比赛花费是南非世界杯的100倍

在优酷2018世界杯战略发布会上，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东回应了优酷世界杯版权16亿人民币的传闻：

“优酷和央视签合同是有保密协议，我们没有办法直接透露这个数字，这是对我们合作伙伴的尊重，也是合同的条约精神。大家可以根据公布的数据，我觉得不会太离谱。”

优酷在世界杯倒数18天宣布拿下2018世界杯新媒体版权。杨伟东的回应基本默认了16亿的说法，在此之前，媒体报道中国移动咪咕公司花近10亿元先于优酷拿下央视世界杯新媒体版权。前者与央视关系密切，曾连续多年与央视独家合作建设4G视频音频直播中心。

这笔钱相当于什么概念呢？上届世界杯，央视没有分销新媒体转播权，采取独播的央视广告收入总额估约15亿元。

再往前数四年，优酷当时和其他五家视频网站各以1500万元获得新媒体版权，央视版权收入接近1亿元。但需要注意的是，当年央视放出权益为点播回看权，价格不及今年直播权的百分之一。

横向和央视的另一大独家版权奥运会比较，2016年阿里体育、腾讯分别花1亿元购得奥运会新媒体版权，相当于一天的版权费为625万。但当时央视要求所有在新媒体平台播出的比赛都延时30分钟播出，所以这个权益更接近于点播，和优酷的世界杯直播权价格相差近十倍。

凑巧的是，2016年央视也是在里约奥运会开幕前16天才宣布分销新媒体视频版权，在此之前，经过多批次的广告产品售卖，央视在奥运期间将启用的CCTV-1、CCTV-2、CCTV-5、CCTV-5+三个频道的绝大多数可售卖项目都已完成竞购。这个时间点是不是挺眼熟的？

在一众愿意为体育版权砸钱的互联网公司里，优酷并不算头号玩家。

腾讯5亿美元独揽NBA五个赛季转播权，并且一年后又追加2亿人民币补全接下来四年全部1230场常规赛权益，PPTV则以2.5亿欧元获得五年西甲联赛独家全媒体版权。

乐视体育曾为两年中超独家新媒体权益喊出27亿，虽然后来这笔钱没付完……以2017赛季13.5亿元的价格转手给了苏宁。

乐视最巅峰时号称手握的310项赛事转播权也被各家瓜分，阿里体育拿到2017赛季欧巡赛、LPGA巡回赛以及亚巡赛；苏宁打包带走亚足联、中超两大核心足球资源，并与腾讯分享欧洲足球赛事包；爱奇艺则拿到了2017-2020年ATP独家新媒体合同。

相较之下，优酷最有影响力的体育资源还要追溯到2016年，借由阿里体育拿到里约奥运会权益。根据阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东透露，除了优酷，还有其他视频网站参与了央视版权的竞价，甚至价格比优酷更高。

除了高昂的版权价格外，央视要求视频网站采用央视的解说、播放央视周边节目，以及播放投放在央视的广告。据悉腾讯体育与央视接触已有三个月，但双方在合同细节上最后未能达成一致。

央视自国际足联购得的世界杯版权价格成倍增长

央视最终没有选择风头最劲的腾讯，而是签约一直受到爱奇艺和腾讯视频挤压的优酷视频。对于央视来说，国际足联成倍上涨的版权费用自然需要更好的销售方案来消化，新媒体平台激烈的竞争格局也需要平衡。

“我们做世界杯绝不仅仅是为了获取一个头部IP，而是基于体育内容做长远规划。”杨伟东表示购买世界杯版权不是头脑一热的决定，也不是只做赛事转播，“非常感谢央视选择与优酷展开合作，体现出央视进入融媒体时代非常开放的合作态度。”

阿里文娱在发布会上公布了2018世界杯战略计划，除了赛事直播，优酷还将在世界杯期间推出多档自制综艺。世界杯被阿里当成一个流量入口，把人吸引过来之后再看别的内容。

鹿晗会出现在优酷自制的《这就是世界波》（类似央视的《豪门盛宴》），另外还有全民互动问答节目《疯狂夺宝》、明星脱口秀《奇谭十一人》。姜文则会为优酷世界杯拍摄宣传片，据说制作班底是电影《邪不压正》的团队。

题图来源：GIPHY