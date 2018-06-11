对话阿里文学CEO宇乾:上线天猫读书入局严肃文学市场

新浪科技 谭宵寒

今日，阿里文学宣布与天猫图书联合推出数字阅读产品天猫读书App，用户在淘宝、天猫购买部分纸质书时可以同时购买其电子版。

“天猫读书的上线将加快纸质书电子化的进程。”阿里巴巴文化娱乐集团CFO、阿里文学CEO宇乾表示，天猫读书将扩大整个阅读市场的用户群体，拉动线上图书市场的整体销售。同时，依托纸电一体的大数据，形成从购买、阅读、分享、推荐再到IP衍生的闭环。

阿里文学入局严肃文学市场

此前阿里文学旗下曾推出过书旗小说App，对于为何要再推出一款阅读App，宇乾在接受新浪科技等媒体采访时解释说，阿里文学旗下事实上有很多App，书旗小说服务的用户对象主要是网络文学的作者、读者，偏通俗文学，而新推出的天猫读书更偏严肃文学。

一般而言，读者阅读通俗文学更偏向于文字类的娱乐，而严肃文学的主要目的在于知识获取、情感的承接。“这两类文学的作者和读者有相通之处，同时也有不一样的地方。用一个App承接所有的作者和读者，可能不是那么好的一条路径，所以我们选择多个App来做。”

相对于市场上已经存在的偏向做严肃文学的阅读产品，宇乾认为，天猫读书最大的优势在于天猫巨大的入口流量以及天猫图书的用户认知，而这些优势不是其他竞品所具备的。“微信读书由于衔接了朋友圈，在用户分享上有一定优势。但这个市场足够大，能容纳很多优秀的App存在，我们可以各展所长，服务好读者。”

据宇乾介绍，每年有过亿的用户在天猫图书上购买书籍，这些用户已经习惯了在天猫上购买书籍，但他们购买的是纸质书。而天猫读书是提供了另外一个入口，让用户购买书的同时，在天猫读书这一有很好用户体验的产品上，消费这些书籍。

加快纸质书的电子化进程

据阿里文学方面介绍，电子书和纸质书的共同发展并不矛盾。一方面，天猫读书将拉动更多用户通过电子版试读、购买，缩短决策路径，从而激发购买、收藏、赠送纸质书的全新需求，拉动纸质书的整体销售。另一方面，随着阅读人群的扩大，使用时长的提升，数字阅读用户数量也会进一步提升。

目前，在天猫读书App上的书城中，可进行电子版的试读，试读结束后如需购买，会跳转到天猫上的天猫读书官方旗舰店进行购买；另外，也可直接在旗舰店直接购买电子书，购买后用淘宝账号登陆天猫读书App后进行阅读。

对于天猫读书这款产品的思路，宇乾表示，这绝对不是作为纸质书的宣发渠道而存在，其类似京东、掌阅通过硬件产品销售电子书的方式，天猫读书选择的是做一款App。“天猫读书App是作为文字消费的一种载体，它是文字消费的场景和终端。”

宇乾表示，阿里做产品更关注产品的本质，天猫读书的本质就在于提供优质乃至极致的用户体验，天猫图书就是服务好B端，包括出版社等，让他们更便利、更快捷地将优质内容放在天猫上。

“如果这两方面都做好，我们对这款产品的用户数是不会担心的。但目前我还没有下对这款产品的具体KPI，比如DAU、成交额等，我们会首先将C端的用户体验、B端的用户服务做好。”

天猫读书和阿里文学的未来

目前天猫读书仅涉足于电子书的付费，对于未来是否会做硬件产品，宇乾表示这取决于用户体验和习惯，后续会看数据后再做决策。

宇乾透露说，天猫读书会加入社区类、论坛类功能，包括读者之间做互动、读书笔记的分享等。未来，天猫读书还将发展包括听书、内容付费、AR看书等场景。

“天猫读书要做的是全而专。比如淘宝和天猫，在全面的同时，其类目划分也是做得最好的，天猫读书依然会延续这样的产品体验和理念，在全的同时，在垂直领域做专的划分。”

未来，天猫读书将服务于严肃文学用户圈层，书旗小说将继续深耕网文阅读。另外，阿里文学还拥有UC小说、优酷书城、PP书城、云OS等多个阅读入口。入局严肃文学阅读市场后，阿里文学的业务布局也形成了在数字阅读（通俗文学及严肃文学）、原创内容培育及IP衍生等三大领域的布局。宇乾表示，在互联网时代流量和内容是交替上升，相辅相成的一个过程。依托阿里生态，阿里文学走有战略纵深的文娱生态路线和建立文学产业的基础设施。

据宇乾介绍，阿里在IP孵化方面，虽然起步晚，但发展速度非常快，目前已经有超过30部的阿里文学的作品在向影视、漫画、游戏等其他方面在衍生。“在整个生态体系里面，阿里文学的IP生产出来后，它不光是阿里文学的IP，也是优酷的IP，阿里游戏的IP，阿里文学、影业等都有各自IP衍生团队，这些团队又组成了一个大团队，后续是不断建立体系的过程。”