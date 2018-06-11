央视发布2018世界杯版权声明：坚决打击盗版盗播

新浪科技讯 6月11日下午消息，2018俄罗斯世界杯将于6月15日开幕。近日，中央广播电视总台发布版权声明，称拥有本届世界杯中国大陆地区独家全媒体转播权及分授权权利。

声明称，未经书面授权，任何机构或个人不得以直播、点播、下载、公共场所播放等方式使用比赛的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材，对于盗版盗播行为将予以坚决打击。

声明全文如下：

2018年6月14日至7月15日，第21届国际足联世界杯足球锦标赛将在俄罗斯举行，根据国际足联授权，我台拥有本届世界杯中国大陆地区独家全媒体转播权及分授权权利。我台将通过电视频道、央视网站、新媒体客户端等全程直播本届世界杯全部比赛场次，并呈现精彩纷呈的世界杯相关节目。

未经我台书面授权，任何机构或个人不得在中国大陆地区通过电视、广播、互联网、移动通讯网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音视频转播技术或平台以直播、延迟播出、点播、轮播、下载或剧场院线播放、公共场所播放等其他任何方式使用2018年世界杯比赛的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材。

根据与国际足联达成的协议，我台负有维护世界杯节目权益、打击盗版盗播行为的法律义务。为此，我台将联合各方加大维权力度，依法采取包括法律手段在内的有效措施坚决打击任何侵犯世界杯节目版权的盗版盗播行为。