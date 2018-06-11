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币安等交易的ERC20币种存隐患 可人为操纵币价套利

币安等交易的ERC20币种存隐患 可人为操纵币价套利
2018年06月11日 17:20 Bianews
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　　Bianews 6月11日消息，区块链安全公司PeckShield今日发布报告称：多个已经在主流交易所上线的ERC20币种的智能合约代码存在严重的安全隐患，“攻击者”可通过公开的接口，以“零成本”技术手段实施割韭菜套利行为。 

　　PeckShield调查发现，目前已知有700多个ERC20币种存在此类问题。已经证实了至少有数十个币种已经在包括币安、火币以及OKex在内的主流交易所公开上线交易，且交易量巨大。其中最大币种市值已达1.5亿美金，全部币种共影响波及数十万投资者。 

　　PeckShield已向包括火币、币安以及OKex等多个主流交易所发出安全警报。 

　　PeckShield研究大量智能合约代码发现，攻击者可使用如下两种技术手段来操纵币价： 

　　安全问题一：项目owner可无限增发Token 

　　存在问题的ERC20币种智能合约有一个仅owner可调用的方法：mintToken，这个可被 owner用于增发token。

　　通常一个项目在上交易所之前即预售期，增发行为尚算合理，项 目方定向空投一些Token给特定地址，目的是为了激励社区用户参与活跃度。但在交易所上线可正常交易后，此种借助智能合约的增发行为会让项目owner空手套利，会严重影响市场平衡。 

（图一：受影响智能合约存在的mintToken问题）（图一：受影响智能合约存在的mintToken问题）

　　目前发现有10余种存在此类问题的可交易Token，他们存在于23个包括 Binance和OKex这样的顶级交易所，且目前交易量巨大，一旦被利用可以影响数以万计的 投资者。 

　　以下为披露此信息时，已经发现的10个存在此问题的Token。 

　　安全问题二：可操纵的价格和不公平的套利行为

　　存在问题的ERC20币种的智能合约有三个可调用方法： 

　　1) setPrices: 仅owner可访问，用来调整通过方法buy以及sell进行的token的买卖价格 (即buyPrice / sellPrice)；

　　2) buy: 公开且任意可访问方法，根据buyPrice购买token； 

　　3) sell: 公开且任意可访问方法，根据sellPrice购买token。 为描述方便起见，将buyPrice / sellPrice称之为owner可操纵价格，并将token在 交易所的价格称为市场价格。 

（图二：可操纵和利用的智能合约接口）（图二：可操纵和利用的智能合约接口）

　　按理说，一个币种上交易所后，交易走量都需要通过交易平台，成交时的买卖价格也是和市 场保持同步的。然而，在图二代码中发现，项目owner可以通过智能合约任意修改买 入价和卖出价，完全不需要依照市场价格。这样以来“套利”空间就有了，套利者可以在 Token市场价格略高通过接口定一个较低的买入价，然后再以市场价格卖出，套利者还可以用市场价格买入Token，再设定一个比市场价格高的价格卖出。

　　不管怎样，这是一种干涉市场对流通Token“定价权”的行为，严重点讲已经控制了市场，对市场上其他投资者 而言存在极大的不公平。 

　　以下为披露信息时，已经发现的9个存在此问题的Token。

　　截至目前为止，已发现9个可交易的token，在26个交易所上线交易。其中如SUB、INT 和SWFTC等token都在主流的交易所上线并拥有巨大的交易量和影响力。 

　　其它安全问题 

　　进一步研究发现，如图三和图四，sell或buy方法中存在整数溢出漏洞，项目owner 在布局第二种套利行为的时候，可以设计一个套利陷阱，owner能够利用该漏洞损害普通用户应得的收益。 

（图三：受影响的买方智能合约类别）（图三：受影响的买方智能合约类别）
（图四：受影响的卖方智能合约类别）（图四：受影响的卖方智能合约类别）

　　通常来讲，传统股票证券市场存在这样的“割韭菜”套路，幕后大庄通过周期性低拉高抛来 制造市场震荡来收割韭菜，利用的是不少散户投资者盲目追涨杀跌的心理。大多数情况下， 数字货币市场的大部分割韭菜行为也是基于此市场化操盘来实现。最新发现的此种借助智能合约漏洞割韭菜的方式，不经过市场，以技术手段进行零成本收割，对数字货币市场的稳定性威胁极大。 

　　众所周知，交易所控着着数字货币资产的流进和流出，作为一个数字资产中转枢纽，交易所自诞生以来漏洞和安全事件就层出不穷，数年来，围绕交易所出现的黑客攻击事件，已造成超百亿美元的损失。

　　然而，这仅仅是明面上技术漏洞诱发的黑客攻击事件，幕后还有借助智能合约代码漏洞实施操纵币价展开不公平套利行为。

　　6月9日，PeckShield发现了上述安全隐患，在评估了安全威胁之后第一时间通知了相 关交易所，希望携手交易所来共同预防危机的发生。不少交易所(如币安)和项目方(如 Substratum，即SUB)在得到通报后已积极做出了响应。

币种交易所隐患
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