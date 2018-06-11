坐着打游戏不够舒服？宜家想扫描你的屁股定做电竞椅

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性冷淡的宜家和喊打喊杀的电竞看起来很不搭？但他们真在一起了。

在今年的宜家民主设计日上，宜家发布了它们专为电竞玩家设计的人工力学椅子“Ubik”。这只是宜家电竞系列家具中面世的第一款，日后，与设计公司Unyq合作的宜家将推出更多专为电竞玩家打造的家具。

个性化定制是这款宜家电竞椅的最大特点。在座椅的臀部和背部等关键支撑部位，宜家采取购买3D 打印技术，使每一张椅子都能与消费者的身体状况完全吻合。不过这需要顾客提前到宜家商场进行身体扫描，并等待约两周，才能最终收获这张专属座椅。宜家表示希望这种定制的人体工学的座椅也能吸引到需要久坐的办公室白领们。

宜家设计主管Marcus Engman认为，这种为每个人提供个性化的人体工学设计的解决方案，潜藏着巨大的可能性，将极大地改变宜家的生产和销售模式。“不再把工厂生产好的家具卖给顾客，而是让工厂从消费者中剥离出来，这将完全颠覆未来的产品开发和设计工作。”他说。

民主设计日上的展示

3D 打印的电竞椅坐垫

根据国际人类工效学学会的定义，人体工学是一门研究人类和机器及环境的相互作用的学科。从产品设计的角度而言，合理的人体工学设计能够帮助避免肢体的重复性劳损和其他肌肉骨骼疾病，从而保障职业健康、提升安全性、工作满意度和生产力。

在美国和欧洲等发达国家与地区，人体工学办公家具市场成熟度较高，已被广泛地运用到生活家具和办公家具的设计和生产中，而在服装、手工工具、装备、建筑、室内设计、交通工具以及太空设备等所有与人的活动相关的行业，人体工学理念也基本已经覆盖。哪怕只在人体工学椅这一个品类中，就已经有Steelcase、Herman Miller、Haworth、Okamura Corporation等十几个代表品牌。

不过由于需要一定技术含量，体工学办公家具的价格普遍比较昂贵。天猫旗舰店上，Herman Miller的人体工学座椅售价在5000-14000元，而国内的达宝利人体工学电脑椅，也要近3000元一张。

因此宜家这个后来者承诺，要做最舒适，又最可负担的人体工学椅，来吸引市场。不过目前这款人体工学椅还只是概念产品，预计最早要2020年才能上市。不仅如此，这次宜家展示出的样品还没有靠背，只3D打印了一个坐垫就来展出了，看上去有些着急。

毕竟在2017财年，宜家商场的访客量同比只增长了11%，与上一财年20%的增长相差较大。对宜家而言，赶紧推新品吸引更多顾客或许是更重点的工作。