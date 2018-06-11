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广州市交委公布网约车违章情况：滴滴违章215次居首

广州市交委公布网约车违章情况：滴滴违章215次居首
2018年06月11日 16:11 新浪科技综合
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　　原标题：市交委公布巡游车网约车违章情况 滴滴平台网约车违章215次居首，巡游车强龙出租车辆违章率19.27%居首

　　来源：信息时报

　　信息时报讯（记者郭苏莹通讯员刘佳婧）昨日，广州市交委执法局公布上月立案查处出租车、网约车违章情况。据悉，这是市交通执法部门首次公布网约车违章“黑名单”。其中，滴滴平台网约车违章215次高居榜首。

　　据悉，上月，在巡游出租车企业车辆营运违章率排名“黑名单”上，广州市强龙出租汽车有限公司、广州市广达出租汽车有限公司、广州大新汽车出租有限公司、广州市广工汽车出租有限公司、广州市白云区云通汽车出租有限公司五家企业因车辆违章率高“榜上有名”。值得注意的是，此次，广州市交委执法局首次公布网络预约出租车营运违章情况“黑名单”，滴滴出行科技有限公司广东分公司滴滴平台的网约车因违章总数215次高居榜首。

　　广州市交委执法局表示，网约车未取得《网络预约出租汽车运输证》,或者线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的；驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，或者线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门责令改正，对每次违法行为处以5000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以10000元以上30000元以下罚款。

网约车滴滴监管
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