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“独角兽”基金火爆开售 有基金一上午卖出近100亿

“独角兽”基金火爆开售 有基金一上午卖出近100亿
2018年06月11日 15:00 21世纪经济报道
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　　原标题：“独角兽”基金火爆开售：有客户一口气买满300万，有基金上午卖出近100亿！

　　21世纪经济报道 奉仙 深圳报道

　　6月11日，6只备受关注的战略配售基金正式对外开售。

　　从渠道反馈的消息来看，投资者对6只“独角兽”基金极为热情。据多位渠道人士向记者反馈，今日上午选择一口气花300万同时顶额申购6只基金的投资者大有人在。

　　另据21世纪经济报道记者获悉，截至6月11日上午，6只“独角兽”基金中销售最为火爆的一只基金已经卖出了接近100亿！其中，银行是其最主要销售渠道。

　　渠道火拼：招行热卖60亿领跑

　　随着6只“独角兽”基金正式开售，关于其销售的进展情况成为市场关注的焦点，相关的销售信息也从各个渠道传来。

　　据21世纪经济报道记者了解的情况来看，包括银行、券商、第三方、基金公司直销等各大渠道中，银行是绝对的领先者。而各大银行中，招行银行是目前卖得最好的。

　　据某银行渠道人士向记者透露，截至6月11日上午，招商银行卖出的“独角兽”基金份额在60亿左右，且数据还在不断更新中。

　　另一渠道人士也向记者佐证了这一情况。该渠道人士表示，据我们所知，招行这个数据相对来说是比较准确的，目前招行也是各大银行中卖得最多的。

　　上述人士还向记者透露，截至6月11日上午，工商银行共卖出了约16个亿的“独角兽”基金；中国银行卖出了约26亿；兴业银行卖出了2个亿。

　　不过，另有消息称，招行6月11日上午即卖了接近100亿左右。更有可能在明天即收关。

　　此外，平安银行某深圳分行人士向记者透露，其所在分行卖出了约1个亿。该人士表示，“卖基金本身也不是我们的强项，相比其它基金来说，客户对“独角兽”基金还是非常热情的。”

　　除了银行外，有市场消息称，截至6月11日上午券商渠道也取得了不错的销售成绩。其中，广发证券总计卖出12亿“独角兽”基金，华泰证券卖出15亿；中信证券15亿；银河证券5亿；国信证券4.5亿 。

　　不过，上述具体数据是否真实准确，目前无法进行求证。由于销售工作还在开展，相关数据也在不断变化之中。

　　认购人气大旺：一口气买满300万

　　从客户购买的情况来看，对“独角兽”基金基金持热情态度者大有人在。

　　21世纪经济报道记者6月11日上午走访了多个银行网点，其中同时购买多只基金的客户不在少数。

　　“一口气买6只产品的非常多，而且是50万顶额申购”，深圳某银行网点的理财经理向记者表示，“虽然我们也向客户强调了产品的风险性，并建议客户合理进行资产配置，但仍然有不少客户选择6只基金同时购买。”

　　另一家银行某私人银行客户经理也向记者反馈称，自从“独角兽”基金的消息出来后，不少客户主动打听该产品。她表示，“整个周六、周日我都在跟客户沟通“独角兽”基金的情况，不少客户都是直接问到底能不能赚钱。我们肯定不能告诉他们这百分百能赚钱，因为这是风险产品，所以我们只能跟他们介绍清楚这究竟是怎样的产品、存在哪些风险，包括市场上强调的流动性风险、届时卖出的风险等等，我们都有说明。客户一般都是在我们这了解清楚后，自己在网上下单。”

　　上述私人银行客户经理向记者表示，由于其对接的客户是个人资产800万起，因此选择同时购买几只“独角兽”基金的客户也比较多。

　　最火产品：截至上午卖出近100亿

　　对于招商、华夏、易方达、南方、嘉实和汇添富而言，6只“独角兽”基金同时开售，无疑是一场集体“厮杀”，这也是为何近期各大公司都从各个渠道拼命展开宣传的重要原因。

　　在6月11日上午，南方基金就对外宣布董事长、总经理、分管权益、固收的副总经理等高管集体顶格认购自家旗下的战略配售基金，以吸引其它投资者跟投。

　　据21世纪经济报道记者获悉，开售首日6只基金的销售情况确实已经有所分化，其中卖得最好的基金截至今日上午已经销售了近100亿元，这主要由于其背靠银行渠道之强势。

　　不过，由于募集期尚未结束，6只基金究竟谁能卖得更好，目前还是未知数。

　　上限风波：目前各基金上限仍为500亿

　　在独角兽基金开售前一日以及正式开售当天，关于独角兽基金调整募集上限的传闻可谓是“一出接一出”。

　　最初的市场消息称，证监会于6月10日向6家基金公司下发了监管通知，其中提到了三项内容：1、请各公司尽力控制募集规模在200亿左右。2．从收到通知起，不投入新的广告，不进一步宣传。3．以前广告中若有不合规的内容，比如“前所未有”，请修正并消除影响。

　　另有券商渠道传出相似的消息：根据最新窗口指导，每只战配基金的个人投资者募集额大概率需控制在200亿，因此请大家通知客户抓紧时间，在周一下单！如果周一达到200亿，周二将停止向个人投资者募集。

　　不过6月11日上午，又有新的消息传来。某媒体引源接近证监会的人士表示，根据机构部窗口指导精神，战略配售基金的规模门槛是50亿元即可设立，上限仍为500亿元不变，只是要求各基金公司根据自身管理风格，适度发行可行可控规模的基金产品，即不到500亿元也可结束募集。

　　在6月11日记者走访的几个银行网点中，有客服向记者表示，银行向下传达了消息称独角兽基金调整了募集上限，其中有客服表示是今早才收到的消息。他们都建议客户如果对独角兽基金有兴趣，最好在开售前两日认购。

　　但21世纪经济报道记者向其中一家基金公司相关人士求证后，其表示：“我们绝对没有向任何渠道称调整募集上限的消息，而且如果要下调限额是绝对要发公告的。我们一直都是以会里的通知来做的，目前的上限仍然是500亿。”

　　具体而言，若基金募集上限需要调整，基金公司会有相关公告发布。

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