新浪科技> 互联网 > 正文

下一家揭晓！百度将成首家发行CDR从美股回A股的企业

下一家揭晓！百度将成首家发行CDR从美股回A股的企业
2018年06月11日 15:33 中国证券报-中证网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者： 张凌之

　　记者从知情人士处获悉，百度目前已选定华泰证券、中信证券作为发行CDR的保荐机构，两家券商正在全力备战。知情人士预计，百度将成为首家通过发行CDR从美国纳斯达克股票市场回归A股的企业。

　　或成首家通过发行CDR

　　从美股回归A股企业

　　6月11日凌晨，证监会披露了小米集团的CDR招股书，小米预计7月16日发行CDR。知情人士称：“百度应该在小米之后，目前还未向证监会递交申请，但正在紧锣密鼓地筹备中，预计会是首家通过发行CDR从美股回归A股的企业。”

　　“目前第一批发行CDR的企业中，百度盈利状况良好，且股权结构比较简单，在纳斯达克上市期间信用良好、规范度高，这都使得百度有可能成为第一家回归A股的互联网巨头。”上述人士表示。

　　关于股票定价，知情人士称，股票定价应该会参考百度在纳斯达克的股价，CDR与基础股票先确定一个初始比例进而得出一个CDR的基础价格，然后在这个基础价格基础上再进行市场化询价。

　　关于发行规模，知情人士称，由于百度主要的上市地还是纳斯达克，股权结构是VIE结构，因此预计发行CDR 的规模不会太大，一方面对由于公司体量大，如果规模过大会对市场产生一定的冲击，另一方面，也会对百度股权产生一定稀释。

　　百度稳度 “磨合期”

　　5月18日，百度前总裁兼首席运营官陆奇离职的消息引发百度股价下跌，市值一度跌去15%。对此多家外媒以及分析机构纷纷发表评论称，高管离职带来股价震荡是正常现象，不过百度的股价有些“过度反应”了，高管的离职不会改变百度人工智能的战略规划。

　　据百度2018年一季报显示，实现总营收为人民币209亿元，同比增长31%，净利润为人民币67亿元，同比增长277%。第一季度来自于“百度核心”的营收达人民币161亿元，同比增长26%；而来自于爱奇艺的营收达人民币49亿元，同比增长57%。

　　在陆奇离职一周后，百度股价重新回温。6月11日，百度市值重回917.72亿，自5月23日股价阶段低点反弹已有9.84%。

　　“AI先行”助力业绩提升

　　“移动先行”开始往“AI先行”进行战略转变的百度，在AI技术驱动下，核心业务得到快速发展，并在优化搜索体验和扩充视频内容上推进。自2017年二季度以来，信息流业务给百度财报贡献越来越大。今年3月份百度App日活跃用户达1.37亿，同比增长18%，每日用户使用时长同比增长超30%。5月，百度发布了“简单搜索app”，李彦宏承诺该搜索永无广告。

　　2017年百度在AI商业化方面形成了智能语音DuerOS以及自动驾驶Appllo两大人工智能生态。目前百度的AI相关业务商业化正在加速推进。Apollo开放平台合作伙伴已达100家，无人车商业化产品也即将面世;DuerOS已经在超过90款硬件产品中搭载运行，覆盖移动通讯、智能家居、穿戴、车载等日常生活的方方面面。

　　截至一季度，百度无人驾驶汽车Apollo开放平台合作伙伴扩大至100家，包括奔驰、北汽、比亚迪、一汽等国内外车厂和零部件厂商都在其中。在无人驾驶的安全保障方面，百度成立了Apollo汽车信息安全实验室。

　　百度的智能语音操作系统DuerOS已与创维、海尔、极米等160家企业达成合作伙伴关系，共发布超过90款搭载DuerOS 的硬件产品。3月份，DuerOS已经响应超过2亿次语音搜索需求，比2017年12月的数据增加了一倍以上。百度甚至10亿元投资创维控股的酷开。

　　据悉，在即将召开的AI开发者大会上，百度大脑、百度智能小程序、DuerOS开放平台、Apollo开放平台还将有关键更新。

　　如今富士康、宁德时代、药明康德独角兽企业已经成功登陆A股，未来还将迎来小米、百度这样的新经济巨头。分析人士指出，随着独角兽上市、海外科技巨头回归，未来A股指数代表性将更强。在这样的背景下，真正有业绩的科技龙头将胜出。机会方面，百度等公司通过CDR回归A股，与其有合作关系尤其是股权合作的A股公司，也将受益于这些公司上市带来的溢价红利。

百度美股A股
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有