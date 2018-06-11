下一家揭晓！百度将成首家发行CDR从美股回A股的企业

作者： 张凌之

记者从知情人士处获悉，百度目前已选定华泰证券、中信证券作为发行CDR的保荐机构，两家券商正在全力备战。知情人士预计，百度将成为首家通过发行CDR从美国纳斯达克股票市场回归A股的企业。

或成首家通过发行CDR

从美股回归A股企业

6月11日凌晨，证监会披露了小米集团的CDR招股书，小米预计7月16日发行CDR。知情人士称：“百度应该在小米之后，目前还未向证监会递交申请，但正在紧锣密鼓地筹备中，预计会是首家通过发行CDR从美股回归A股的企业。”

“目前第一批发行CDR的企业中，百度盈利状况良好，且股权结构比较简单，在纳斯达克上市期间信用良好、规范度高，这都使得百度有可能成为第一家回归A股的互联网巨头。”上述人士表示。

关于股票定价，知情人士称，股票定价应该会参考百度在纳斯达克的股价，CDR与基础股票先确定一个初始比例进而得出一个CDR的基础价格，然后在这个基础价格基础上再进行市场化询价。

关于发行规模，知情人士称，由于百度主要的上市地还是纳斯达克，股权结构是VIE结构，因此预计发行CDR 的规模不会太大，一方面对由于公司体量大，如果规模过大会对市场产生一定的冲击，另一方面，也会对百度股权产生一定稀释。

百度稳度 “磨合期”

5月18日，百度前总裁兼首席运营官陆奇离职的消息引发百度股价下跌，市值一度跌去15%。对此多家外媒以及分析机构纷纷发表评论称，高管离职带来股价震荡是正常现象，不过百度的股价有些“过度反应”了，高管的离职不会改变百度人工智能的战略规划。

据百度2018年一季报显示，实现总营收为人民币209亿元，同比增长31%，净利润为人民币67亿元，同比增长277%。第一季度来自于“百度核心”的营收达人民币161亿元，同比增长26%；而来自于爱奇艺的营收达人民币49亿元，同比增长57%。

在陆奇离职一周后，百度股价重新回温。6月11日，百度市值重回917.72亿，自5月23日股价阶段低点反弹已有9.84%。

“AI先行”助力业绩提升

“移动先行”开始往“AI先行”进行战略转变的百度，在AI技术驱动下，核心业务得到快速发展，并在优化搜索体验和扩充视频内容上推进。自2017年二季度以来，信息流业务给百度财报贡献越来越大。今年3月份百度App日活跃用户达1.37亿，同比增长18%，每日用户使用时长同比增长超30%。5月，百度发布了“简单搜索app”，李彦宏承诺该搜索永无广告。

2017年百度在AI商业化方面形成了智能语音DuerOS以及自动驾驶Appllo两大人工智能生态。目前百度的AI相关业务商业化正在加速推进。Apollo开放平台合作伙伴已达100家，无人车商业化产品也即将面世;DuerOS已经在超过90款硬件产品中搭载运行，覆盖移动通讯、智能家居、穿戴、车载等日常生活的方方面面。

截至一季度，百度无人驾驶汽车Apollo开放平台合作伙伴扩大至100家，包括奔驰、北汽、比亚迪、一汽等国内外车厂和零部件厂商都在其中。在无人驾驶的安全保障方面，百度成立了Apollo汽车信息安全实验室。

百度的智能语音操作系统DuerOS已与创维、海尔、极米等160家企业达成合作伙伴关系，共发布超过90款搭载DuerOS 的硬件产品。3月份，DuerOS已经响应超过2亿次语音搜索需求，比2017年12月的数据增加了一倍以上。百度甚至10亿元投资创维控股的酷开。

据悉，在即将召开的AI开发者大会上，百度大脑、百度智能小程序、DuerOS开放平台、Apollo开放平台还将有关键更新。

如今富士康、宁德时代、药明康德独角兽企业已经成功登陆A股，未来还将迎来小米、百度这样的新经济巨头。分析人士指出，随着独角兽上市、海外科技巨头回归，未来A股指数代表性将更强。在这样的背景下，真正有业绩的科技龙头将胜出。机会方面，百度等公司通过CDR回归A股，与其有合作关系尤其是股权合作的A股公司，也将受益于这些公司上市带来的溢价红利。