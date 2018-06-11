宜信公司创始人、CEO唐宁：新时代、新经济、新金融

来源：创业邦

作者：Khalil

长期以来，国际金融市场一直是西方资本的舞台。但随着全球金融市场的结构性变化，国际金融的多元化趋势不可避免，作为世界上最大的发展中国家，中国正积极推动国际金融新秩序的形成。

6月6日，由宁波市金融办指导，宁波保税区管委会主办的“2018金融科技峰会·中国宁波”在宁波香格里拉大酒店隆重举办，宜信公司创始人、CEO唐宁在现场带来主题演讲“新时代、新经济、新金融”。

以下是演讲全文，由创业邦整理，已经本人确认

今天非常高兴有这样一个机会和大家做分享，作为一名拥有12年经历的金融科技创业者，作为一名从2003年开始就从事天使投资的投资人。我来到宁波，来到保税区，从昨天开始心情就非常的激动，因为我感受到宁波和保税区在推动金融科技创新方面做出的成绩，这离不开其拥有的得天独厚的优势，就是天时、地利、人和。

天时，金融科技大潮在全球范围内风起云涌，而中国也是其中最为重要的一个市场。在未来几十年，科技会让金融更美好，金融会支撑百业，支撑起我国的实体经济。

地利，我在宁波保税区能够感受到无论是在供应链金融，利用区块链技术去推动跨境贸易等方面的优势。包括在普惠金融、保险科技方面先行的优势，也让我和企业界的伙伴们、创业者们、投资人们非常兴奋。

人和，是因为我在这里看到了很多老朋友。

我和创业邦的南立新女士早在20年前就是很好的朋友。那时是互联网大潮，潮起潮落。我当时是一名海归，刚从华尔街归来，那时南立新女士和她的伙伴就已经在清华南门那边推动中国的互联网大潮创新创业。

或许是在他们的感召之下，我回国成为了一名天使投资人，那时候中国还没有“天使投资”的概念，我有幸见证了、帮扶了、参与了中国第一批高成长性优秀企业从无到有，从小到大。

我来到宁波，同样能够感受到一个创新的生态正在被打造，这个生态之中有过去宁波几十年成长起来的一代优秀传统经济企业家，他们是创一代、富一代，他们有资源，有激情去拥抱新经济，我们有投资机构可以把这些财富和新经济的需求有效对接起来。我们还有优秀的创业者，很多入园的企业，以及未来越来越多的企业，包括宜信公司。

今天我在这里就金融科技全球创业和投资方面的感受向大家做一个报告。首先，金融科技大潮在过去十多年的时间里，已经在中国，在全球如火如荼。美国和中国已经成为世界最大的两个金融科技市场，在金融诸多细分领域都取得了长足的发展。其中最重要的两个领域是支付和网贷，均有了十年以上的发展历程，也有了相应的监管框架落地。有头部企业作为行业的代表在全球范围内具有领先性，还有很多其它细分领域在未来十年、二十年会取得长足的发展。包括财富管理，保险科技，监管科技，区块链技术推动的各种应用等等，金融将会和过去的金融呈现出完全不同的场景。

宜信公司在过去12年的创业过程之中，作为中国有代表性的金融科技企业积累了相应的能力，从三年之前，金融科技、投资基金、新金融产业投资基金，已经开始面向全球输出我们的能力，我们的技术。经过几年的努力，我们的新金融产业投资基金已经成为许多美国优秀企业的投资人，成为最活跃的金融科技投资者。

我们在过去两年多时间里一共投资了26家美国的金融科技企业，在英国我们投资了5家。在全球，无论是借贷、支付、企业解决方案，这些相对较为成熟的领域，大家看到这些领域来讲，我们在中国和国际上投资相对多一些。但是财富管理、个人理财和保险，以及其它细分领域，我们的投资也越来越多。很多金融科技企业都是由最前沿的技术驱动，包括人工智能技术、区块链技术驱动的。AI技术驱动的底层科技企业也有多家。

大家说区块链最好应用在哪里，区块链会越来越多的在个人财富管理领域，Circle就是国际上牌照拿的最多的一家区块链创业公司。在区块链相关领域，我也很期待未来会有越来越多投资，也希望其中会有来自宁波，来自刚才已经开启的产业园企业，我们非常的期待。

为什么金融科技有这么强大的动力，十九大清晰的提出未来中国企业将会是科技驱动的，将会是创新驱动的，将会是高质量的。这些企业将和传统经济之中的企业有很大的不同，传统经济中的企业形式，包括制造业、房地产，它们的特点都是有大量的实物资产，土地、厂房。而且项目相对周期较短，一年、两年、三年。现金流很好，每个季度可以支付利息，这样一种形态非常适合于银行为主的金融体系。

新经济有什么不同，那些科技驱动的，那些创新驱动的企业，它们的特点是什么。非常轻型，没有什么实物资产，有的是一堆数据，有的是一个好想法，有的是一个创新的模式，有的是知识产权，但都是无形的，无形的如何获得金融支持。

这些创新创业类的企业，需要长期研发周期的企业怎么样获得金融支持，像这样的研发行为风险是非常之大的，和过往固定收益类支撑有很大不同。新经济之中的这些新型企业，新经济之中的头部企业需要新的金融支撑，就是直接投融资、天使投资、私募股权、资本市场的股权投资，以及基于数字化资产的普惠金融，基于数字化资产的借贷形式。那么金融科技、财富管理、母基金就可以为新经济企业提供新的金融支持。

几个案例，第一个案例，也是浙江的一家企业：二维火，现在是一家独角兽企业。它做的是什么事情呢，我们走进一家小餐馆，前台的订位、点餐、支付已经都是数字化的了，其实它后台的管理、进货、记账也都是数字化的了。经过几年移动互联发展，中小微企业数字化水平现在越来越高，围绕他们的交易数据和运营数据，金融科技能够做些什么？

宜信普惠的“商通贷”，连接着二维火这样的平台，连接着亚马逊这样外贸的平台。亚马逊这样的平台帮助中国华东华南小商家把中国的货卖到海外，二维火这样的平台帮助中国中小微企业进行数字化改造。他们平台之上造就的数据，商通贷可以拿来进行实时分析，进行实时信用风险判断。基于这种实时的授信，就可以让中小微企业抓住转瞬即逝的商机，而不像过去需要到网点。

在数字化普惠金融方面，由于中小微和三农数字化水平不断提升，在新经济发展的过程中，金融科技可以起到关键的推动作用。在第一个案例中，我们和这些数字化平台合作，掌握了线上中小微企业运营数据、交易数据，就可以进行有效的风控。

第二个案例，非常熟悉的场景，每日优鲜，相信在座有很多是优鲜的用户客户。每日优鲜这个平台从农户那里获得高质量的农产品，对接到新时代的消费者手中。这样一个场景从农户角度解决了哪些痛点问题呢，第一，货，产品如何卖得出去；第二，产品卖出去了，钱能不能拿到；第三，钱什么时候能拿到，是会等很长时间，赊帐，还是尽快拿到。这样一个供应链金融的机会，利用物联网，利用区块链，可以把上下游交易、签约的情况上链。同时利用物联网知道交易过程中重要元素的地点信息、运营情况，战胜了过去信息不对称的挑战。今天农户就非常爽了，他可以把货卖出去同时收到钱，去买化肥、种子，整个链条和过去相比完全通畅了。

在普惠金融的最前沿，在中小微融资、三农融资方面，金融科技可以起到关键的推动作用。新金融一个重要的组成部分，一个重要的创新，让生态体系得以发展的标志就是市场化母基金的崛起。市场化母基金是做什么事情的？一端对接着传统经济创造的财富。在宁波有很多过去十几年成长起来的创一代、富一代，积累了大量财富。他们今天想和新经济进行对接，想拥抱新经济，享受未来十年二十年新经济发展的红利，他们想成为新经济的一部分，想投资到金融科技之中，投资到区块链之中，他们应该怎么办？

母基金就是其中的桥梁，一边是传统经济成功的企业家，包括宁波很多隐形冠军企业的企业家们。而另一端是新经济企业家、创业者们，刚才入园仪式之中企业为代表的新经济企业，他们渴望资金。但大家注意，这样的资金不是传统意义上一两年，两三年要支付利息的借款，而是天使投资，创业投资，风险投资，长期投资，有耐心的钱、长期的钱。这样一种对接，母基金在其中起到了关键的作用。

如果一个个人投资者仅仅把钱投入到一个企业，或者投入一只基金，风险相对太高了，毕竟个人投资者不是职业投资人。选择企业，选择基金具有非常高的门槛，是高科技的活，很难个人投资者做好这项工作。而母基金专业的投资团队可以去识别参加今天会议的很多头部基金，他们的策略，他们的团队是高手。

与此同时，还可以把不同特点的头部基金很好的组合起来，有的擅长投金融科技、区块链。有的擅长投新材料，有的擅长投大数据、云计算，有的擅长投消费升级，有的擅长投健康医疗。不同基金的策略擅长，有的擅长投早期，有的擅长投晚期。有的是大白马，非常稳健；有的是黑马，冲劲很足，风险稍高。

把这些顶级头部基金整合起来的母基金，可以给优秀的人民币基金提供长期的钱，耐心的钱，十年以上的钱，让这些人民币基金帮助优秀的企业、企业家去做创新，做研发，做高风险高收益的事情。十年之后，二十年之后，当这些新经济企业成功了，谁是受益者呢，就是传统经济之中的赢家，通过母基金投入新经济的这批人。这样一种形式对于中国资源配置起到了关键的推动作用，因为把传统经济创造的财富对接到新经济需要十年成长的金融需求，有效的桥梁。

在座很多基金也是宜信私募股权母基金的合作伙伴，我们非常有幸投资到他们之中，一起帮助新经济企业，也特别希望看到未来在宁波，在保税区有越来越多合作的基金和企业。

举个例子，金融科技如何能够解决最难的金融问题。大家知道最难的金融问题是那些极度不标准化的，包括判断熊晓鸽，判断徐小平，是不是未来十年、二十年还能带领他们的团队取得巨大的成就。过去30年，他们做到了，未来他们还有希望吗。或者说哪家机构能够持续的在市场之上是优秀的投资人，这是非常有挑战的一个判断。过去我们的做法是老司机、老师傅，很多都是海外进行基金投资的，都是国内做过十年以上基金投资，有经验的老驾驶员。通过访谈，结合过去的数据积累，最终生成的判断，到底这个基金管理者靠谱吗，从人性上、能力上如何呢。

今天科技可以帮投资团队做得更好，我们经过一年多的研发，去年推出了这套“人工智能、大数据+母基金投资基金”遴选系统。它能够做到把中国2万多家基金管理人，他们管理的3万多只基金，所投的上百万企业信息数据通过各种不同的形式进行抓取，专业的投资框架逻辑，以及机器自己去寻找相应的投资逻辑，但最后还要结合专家的判断是不是可行。大家通常听到一个优秀企业做得好，很多基金都说是它的领头人，大家知道一轮领头人只有一个，不太可能有那么多领头人。一个老司机，一个老师傅去做这样的基金投资，做尽职调查，最多只能是问一家关于调查的机构，那家机构告诉我一些信息，我就着这些信息再打一个电话，了解到更多的信息，然后把这个关系记下来，最多两度。

用人工智能、大数据理论上可以无限，但三度、四度、五度、六度是非常容易做到，用科技生成的知识图谱对于被投企业的了解之深，根本个人，再有经验的投资团队无法做到的。我们系统每秒钟可以处理1千万条数据，这些数据都是实时关于那些基金，那些团队，那些企业的信息，所以我们说这样的一套系统，这样的工具可以让我们每秒钟都比上一秒更懂投资。

我想和大家分享的就是，今天我们进入了新时代，科技可以让金融，特别是过去那些没有做得特别好的金融，金融不能够覆盖特别全，特别好的那些人群。无论是中小微企业还是个人，还是农户，还是高成长的企业，头部之星，都能够获得金融的支撑。我们看到了金融科技大潮涌来，也特别高兴今天宁波保税区站在潮头。未来宜信，我本人，希望能够有机会再次来到宁波，来到保税区，同时也会第一时间推进与大家各方面的合作。