美政府调查比特币交易操纵行为 要求提交数据遭拒

新浪科技讯 北京时间6月11日下午消息，知情人士透露说，美国政府机构要求几家比特币交易所交出多种交易数据，因为政府正在调查，看看交易所是否存在操纵行为，这种行为可能会歪曲加密货币的价格。

6个月前，CME Group交易所推出比特币期货，而推出比特币期货正是调查的源由。CME比特币期货的最终价值由四大比特币交易所的价格来决定，它们分别是Bitstamp、Coinbase、itBit和Kraken。如果这些交易所存在操纵行为，就会影响比特币期货的价格，而期货又是由政府直接监管的。

去年12月，CME推出比特币期货，知情人士称，1月份，双方敲定首份协议之后，CME要求四大交易所分享大量交易数据。不过有几家交易所拒绝要求，它们认为这种要求属于干涉。知情者还说，CME最终妥协，同意只要求获得几小时的交易活动数据，而不是一整天，而且只会获取少数市场参与者的数据，所以交易所同意提供一些数据。

双方的争执让商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）感到沮丧，CFTC是CME的监管者。CFTC发出传票，围绕数据问题召唤交易所。CFTC官员同意推出比特币期货，他们认为这个项目虽然有风险，但是很有价值。

知情者称，CTFC感到不安，它认为CME未能达成协议，让比特币交易所分享与期货合约有关的交易数据。本来协议会要求交易所将一些重要信息提交给CME，并对信息的具体内容进行规定，比如交易时间、未执行订单和已取消定单的信息、订单大小、交易者身份等信息。(星海)