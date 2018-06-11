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黑客攻击网商平台:每单1元下单106笔骗800万黄金钻石

黑客攻击网商平台:每单1元下单106笔骗800万黄金钻石
2018年06月11日 13:24 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 周琦

　　每单1元，下单106笔，竟然“购买”了价值800余万元的黄金和钻石。澎湃新闻6月11日从湖北省公安厅了解到，在湖北省公安厅网安总队和孝感市公安局网安支队的指导支持下，孝感安陆市公安局历时182天，成功侦破这起涉案金额达800余万元的公安部部督特大网络黑客案件，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获赃物黄金制品20公斤及裸钻。

安陆警方在“11·13”案中追回的赃物安陆警方在“11·13”案中追回的赃物

　　事发蹊跷

　　“1”元网购百万商品

　　2017年11月10日16时许，安陆市公安局接到报案称：某网商购物平台被黑客攻击，于2017年10月17日至24日被嫌疑人以每单1元的价格下订单106笔，骗取价值800余万元的黄金和钻石等贵重物品。

　　此案不仅涉案金额巨大，而且作案手段十分隐蔽，技术含量颇高。接到报警后，安陆警方予以立案，抽调网安、刑侦等精干警力组成专案组，开展侦查工作。

　　抽丝剥茧

　　在数据海洋中探寻嫌疑踪迹

　　被骗取黄金等贵重物品的是国内一家知名网上购物平台，该网络购物平台的模式就是顾客网上购物，支付完成后，由商家发货，顾客收货从而完成交易。这种交易模式本没有问题，但熟悉网络技术的嫌疑人通过“黑客”技术，破坏了交易支付方式，使本来数万元的货品只需要仅仅1元就订购成功，最终导致该网购平台800余万元的货款损失。

　　网上购物平台的负责人报案的时候内心十分忐忑，不知道案件是否能够侦破。

　　专案组民警也是头一次遇到类似案子。从嫌疑人作案到报案相隔半月，部分数据难以获得。同时，嫌疑人为逃避打击，使用多个虚拟身份，给侦查工作带来了很大的干扰。

　　为寻找案件突破口，专班民警先后赴北京、内蒙、河北、广东等多省份，在20余家银行调查100多个账户，调取1000余万条各类数据信息。

　　经过众多民警的齐心协力，虽然串起了所有案件线索，案件脉络已然清晰，嫌疑对象的范围也已经划定，但嫌疑人是谁仍然一无所知。

　　锁定嫌犯

　　连续三天同一地点收104笔货

　　今年2月28日，新年正月十三。参加完春节执勤的专案组民警，放弃与家人共度元宵节，赴浙江调查该案。

　　专案组民警在浙江发现了一条有价值的网上交易信息，关联之前掌握的线索，湖北孝感市云梦县男子张某的作案嫌疑迅速升级。104笔的网购收货地点都在安陆某建材市场大门口，嫌疑人张某曾连续三天在此收货。

　　张某是云梦人，符合警方划定嫌疑人为安陆周边人或居住于安陆周边的推测，相关人员对嫌疑人的描述也符合张某的基本体貌特征。

　　3月2日，正月十五，元宵节，安陆警方掌握的线索已经确定，犯罪嫌疑人就是张某。

警方在瓦片下找到赃物  警方供图警方在瓦片下找到赃物  警方供图

　　人间蒸发

　　民警虚假“身份”中挖出嫌疑人

　　张某，男，26岁，云梦人，2016年1月20日因涉嫌网络诈骗被判处有期徒刑一年六个月。

　　当专案组民警把目光聚焦到张某身上后，却发现张某早就人间蒸发了，秘密调查的民警在其老家没有发现任何蛛丝马迹。

　　正当专案组民警苦苦寻找张某踪迹时，随着3名侵犯公民个人信息犯罪嫌疑人的落网，抓捕工作迎来转机。

　　张某作案之前，通过非法渠道购买了大量以他人身份开办的身份证、银行卡、U盾等信息。警方在锁定张某之后，顺线追踪，发现并抓获3名向张某出售上述物品的嫌疑人，并掌握到张某除用于作案的“身份”之外，手中还有多个“身份”，而其中一个“身份”显示，他正在深圳。 

　　4月25日，专案组民警赶赴深圳，通过外围调查，确定张某并不在其亲戚家。为了不打草惊蛇，专案组民警并没有直接传唤张某的亲戚，而是在附近开展细致排查。在深圳警方的协助下，4月27日，张某落网。

　　5月9日上午，张某心理防线崩溃，交待了赃物藏匿地点。当日，专案组民警赶赴云梦县的张某老家，在屋顶瓦片下起获20公斤黄金制品和裸钻等贵重物品。

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