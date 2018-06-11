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新华社调查音频直播平台涉黄:每天播3小时 月收过万

新华社调查音频直播平台涉黄:每天播3小时 月收过万
2018年06月11日 12:26 新华社
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　　新华社上海6月11日电　题：每天直播3小时，1个月到手过万元——部分音频直播平台涉黄调查

　　新华社记者兰天鸣

　　监管之下，视频直播平台涉黄现象得到了有效遏制。但记者调查发现，直播平台涉黄近期又有新变种，开始向音频直播平台蔓延。

　　音频直播平台暗藏“特殊服务”

　　“哪位小哥哥帮我把礼物刷到3万点就‘开车’。”记者在一个名为陪我的音频直播平台里发现，有主播通过电台功能公开进行有挑逗性内容的音频直播。过程中，主播不断怂恿收听者“刷礼物”。短短几分钟，主播就进账超过1000元的“打赏”。在线收听人数有3400多人。

　　在一些音频直播平台，“磕炮”“开车”“磕泡泡”等是提供涉黄语音服务的代名词。

　　一名提供此类音频直播服务的主播告诉记者，电台里公开“磕炮”是为了聚人气，收入主要来源还是一对一“私聊”，一般20分钟要价50元，用户也可“订制服务”，但价格更高。

　　“平台抽成超过一半，每天直播3小时左右，1个月到手过万元问题不大。”该主播说。

　　除此之外，记者在多个音频直播平台发现，涉黄音频直播常常打着“交友”“脱单”的幌子。

　　在Hello音频直播平台的某个交友直播房间内，房主告诉记者，只要支付一定的房费后，房内在线的8名女性主播可以“任意带走一个”，私下进行有偿音视频服务。

　　此前，有媒体报道荔枝电台等音频平台出现教授如何“磕炮”的语音片段、“打色情擦边球”的广播剧等低俗内容。对此，荔枝音频平台表示，将“严厉打击涉及未成年人的低俗节目内容”，并对ASMR（注：“自发性知觉经络反应”，通过各类模拟音效缓解人的精神压力）类节目进行全面整改。

　　腾讯QQ安全团队也发布公告称，近期接到举报，有部分未成年人通过网络平台，以文字、语音等方式进行带有“性挑逗”的不良行为。排查出涉及相关不良行为QQ群280多个，涉及群主及管理员账号合计600多个，已全部进行封停处理。

　　谨防涉黄网络音频向未成年人伸出“黑手”

　　“每天演戏就行，比视频（直播）轻松，不用化妆、挑衣服、选背景。”一个19岁的女主播告诉记者，自己利用闲散的时间提供此类服务，1个月就能赚数千元“零花钱”，收听者主要以年轻人为主。

　　Hello音频直播平台相关负责人在给记者的回复中表示，其用户来源90%是大学生和刚进入社会工作的年轻人。

　　记者在手机市场中搜索“语音聊天”，下载了18款语音交友App，发现没有一款需要实名认证，大部分App甚至无须手机注册，直接绑定QQ或微信即可登录。

　　中山大学社会与人类学院副教授裴谕新认为，涉黄音频直播影响和危害最大的还是未成年人。

　　“相关音频提供方因为利益的诱惑，容易把目标群体扩大到未成年人身上。再加上处在青春发育期，未成年人更容易被诱惑，也更容易成为被牟取暴利的弱势群体。”裴谕新表达了自己的担忧。

　　上海汉盛律师事务所律师李旻表示，有的音频直播App中出现传播疑似淫秽等情况，违反了《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》和《互联网信息服务管理办法》里的相关规定，情节严重的还有可能涉嫌传播淫秽物品罪或传播淫秽物品牟利罪。

　　长期从事网络音频研究的中国传媒大学艺术研究院教师魏晓凡认为，不论是ASMR还是有声读物等本身并不带有猥亵性质。它们契合了当下一些人利用碎片化时间学习和娱乐的习惯，使用得当可以带来很多益处。

　　“应该权衡如何在不误伤合法内容的情况下进行监管。”魏晓凡说。

　　平台监管应创新手段形成合力

　　面对五花八门的音频直播，平台如何监管？记者采访了数家音频直播平台，一些平台表示，已经建立了一套识别违规文字、图片信息的系统，如果用户上传内容中含有违规信息，系统会加以屏蔽。此外，平台还采取了鼓励用户时时举报、监测大量发布相同内容的主播和用户大量涌入的直播房间等手段。

　　但也有平台表示，尽管已经建立起一支超过300人的监控团队，但语音违规现在算是个盲区，监控难度比较大，对人工监控依赖度比较高。

　　“从技术角度上来讲，对音频直播平台的监管可以通过人工智能实现。”科大讯飞研究院院长胡国平说。

　　但胡国平认为，这需要两个前提，一是人工智能在“遇见”涉黄音频的时候能够自动识别。目前，相关技术已经成熟。其次，平台能否合作，愿不愿意接入数据流。如果数据流加密或经过处理，监管就无法实现。

　　“当前，大平台违规现象较少，但大量小平台合作动力又不足。除了单独开发监管系统费用高昂的原因外，这也涉及平台的营利。”胡国平说。

 

音频主播涉黄
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