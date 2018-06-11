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川大首招网络安全卓越人才:可破格录取 不受分数限制

川大首招网络安全卓越人才:可破格录取 不受分数限制
2018年06月11日 13:29 新浪科技综合
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四川大学自主招生考场。本文图均为华西都市报 图四川大学自主招生考场。本文图均为华西都市报 图

　　杨晓蓓 李寰/华西都市报

　　从6月10日开始，省内四川大学，西南交大等高校陆续开始自主招生考试。 尽管7、8日的全国统考已经落下帷幕，但是对于很多要参加自主招生的学生来说，高考还在继续。据了解，此番自主招生考试的竞争非常激烈，以四川大学为例，报名5970人，通过了首轮资格审查进入自主招生考试环节的只有3100多人，而最终能够通过享受自主招生优惠政策被录取的不超过460人。值得一提的是，四川大学今年首次开启了“网络安全人才卓越计划”，如果被认定为“出类拔萃”的考生，学校可以向教育部申请破格录取，而且没有高考分数的限制。据介绍，西南交大今年自主招生的计划也只有260人，这两所学校的自主招生录取情况都将于6月22日之前面向社会公示。

　　西南交大自主招生现场，家长们在烈日下焦急等待。

　　考试原则

　　有真才实学宁缺毋滥

　　据悉，今年西南交大自主招生总计划为260名，分为A类茅以升学院相关专业；B类普通理科（除建筑学和建筑类外）；C类建筑学和建筑类；D类文科专业，以及E类中外合作办学相关专业。

　　“各个学院命制的考题，无一不指向对学生创新能力、应变能力、心理素质。同时，我们也注重对初审材料原创内容的进一步挖掘。”西南交通大学招生就业处副处长何安涛介绍，在自主招生考试前，学院会提前组织所有面试专家培训，规范评分纪律和流程。此外，不同专业还将由学院统一制定面试评分标准加以规范，让专家打分有据可循；在学院间，为避免个别学院整体分值偏高或偏低，影响考试录取，各面试组的分数都将通过加权公式平衡，因此考生的自主招生总分为笔试成绩与当量面试成绩之和。

　　四川大学的自主招生计划分为学科特长计划，双特生，国家试点学院和网络安全卓越人才计划，报考不同类型能够获得的录取优惠政策有所差别。以学科特长生计划为例，考试合格的学生就能够享受川大提档线下20分以内的优惠，如果拥有五大奥赛并获得了省赛区一等奖，全国决赛铜奖及以上的学生，则可以在当地一本线录取。而被认定为“出类拔萃”的双特生，则可以在当下一本线下30分被录取。

　　据四川大学招就处负责人介绍，对于自主招生，学校将本着“宁缺毋滥”的原则，公平公开公正地选拔优秀人才。如果专家现场一致认定某一名学生“出类拔萃”，须报学校招生领导小组最后审议方才通过。“这样的人才可遇而不可求，必须是有特殊才能的。”

　　值得一提的是，四川大学自主招生考试今年首次启用“网络安全卓越人才计划”，“这个项目是响应国家的需要，招收在网络安全方面有特殊才能的学生，比如对付网络攻击，保护网络安全等。”该负责人表示，如果被认定为网络安全方面“出类拔萃”的学生，学校可以直接向教育部申请破格录取，没有高考分数的限制。

　　被“网络安全卓越人才计划”所录取的学生将进入川大网络空间安全学院学习。

　　为了保证考试的公开公平公正，专家现场随机分组，实行独立打分。而且考场内实时录音录像，以保证没有任何“开后门”的空间，而且凡是有直系亲属要参与自主招生考试的，相关专家不能参与出题以及面试。此外，写了专家推荐信的专家，也不能参加自主招生。

　　考了什么

　　考题五花八门很接地气

　　学校自主招生考了些啥，或是众多学子最为好奇的问题。在现场，华西都市报-封面新闻记者随机采访了数位应考的考生，总体感觉考试题五花八门，但相较于标准化考试，要灵活得多，也更为接地气。

　　“你认为人工智能会替代律师吗？”来自山东的赵同学报考了西南交大法学专业。在了解她提交的初审材料后，考官一对一向她提出了这个问题，让她觉得“挺有趣”。“我当然认为不能替代律师。就目前的人工智能技术而言，对于案件的侦破还缺少变通。人类利用主观能动性，能让法律不再是冰冷的条款，而真正服务于我们的生活。”

　　来自田家炳中学的陈姓考生，报考的是交通运输专业。“老师询问了我的出行方式，还让我阐述成都地铁发展。”她告诉记者，提问更多是从初审材料出发。比如她提交了大量社会活动材料，考官便主要围绕这部分进行提问。“感觉西南交大的自主招生考试，更注重从综合能力出发来挑选人才。”

　　“自主招生复试题比高考灵活很多，特别接地气。”来自山东、报考新闻学的一位女生回忆，上午的语文笔试中，有一篇阅读主题是“如何规范使用标点符号”，打乱了文章顺序要求考生排序，而作文题则是一篇关于“大学生玩手机游戏”的材料作文。

　　除了一对一提问之外，据报考电气工程及其自动化的考生介绍，考试形式还有无领导小组讨论（意指自由讨论），针对“海南发布燃油车限购令，同时补贴新能源汽车”谈看法；围绕“青藏铁路电气化，如何解决供电问题”探讨解决方案……来自河北省保定市的王同学认为，只要平时了解过相关新闻，都有话可说。但答题要出众，还需要提前了解相关专业知识，“难度不小”。

　　在四川大学的自主招生考场外，很多考试结束的学生余兴未尽，讨论面试试题。一名报考英语专业的学生说，她抽到的题目是——据统计，31％的中国人出国要带方便面，58%的人会在目的地购买方便面。问：方便面是不是中国人出国游的必备？该考生认为，这样的面试题，让人兴趣怏然，自由度很高。

　　对此，四川大学一位教师表示，自主招生考试题目都非常开放，不会给学生设定某一个标准答案，只要学生的回答有观点，有逻辑就可以。所以重点是考察学生的逻辑思维能力，回答问题的能力和表达能力。从考题的情况来看，很多题目都涉及时事，因此要参加自主招生考试的学生关注时事是备考“标配”。

　　（原题为：《川大首招“网络安全卓越人才” 可破格录取 不受高考分数限制》）

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