新浪科技> 互联网 > 正文

抖音发布违规内容处罚公告：5月永久封禁21786个账号

抖音发布违规内容处罚公告：5月永久封禁21786个账号
2018年06月11日 13:30 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　6月11日消息，抖音今日发布对违规账号及内容的处罚通告，2018年5月1日至5月31日，抖音平台累计清理26356条视频，6989个音频，91个挑战，永久封禁21786个账号。

　　公告显示，此次处理的违规内容涉及色情低俗、侮辱谩骂、垃圾广告、造谣传谣、侵犯版权，以及涉嫌违反法律法规等方面的内容。

　　抖音方面表示，对于违规内容将根据情况严重程度，给予审核不通过、删除违规内容、内容不推荐、后台警示、限制上传视频、永久封禁、报警等处理。（周小白）

　　以下为抖音对违规账号及内容的处罚通告全文：

　　为倡导美好、正向的社区氛围，打造健康、有价值的平台，抖音平台持续打击违规账号及内容。2018年5月1日至5月31日，抖音平台累计清理26356条视频，6989个音频，91个挑战，永久封禁21786个账号。抖音的初心是记录美好生活。作为平台，抖音深感责任重大，一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境，坚决并持续打击低俗、低质等信息。欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如发现平台上的违规账号及内容，可以发送至举报邮箱：jubao@douyin.com，帮助抖音一起成长。

抖音封禁账号
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有