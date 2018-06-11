抖音发布违规内容处罚公告：5月永久封禁21786个账号

6月11日消息，抖音今日发布对违规账号及内容的处罚通告，2018年5月1日至5月31日，抖音平台累计清理26356条视频，6989个音频，91个挑战，永久封禁21786个账号。

公告显示，此次处理的违规内容涉及色情低俗、侮辱谩骂、垃圾广告、造谣传谣、侵犯版权，以及涉嫌违反法律法规等方面的内容。

抖音方面表示，对于违规内容将根据情况严重程度，给予审核不通过、删除违规内容、内容不推荐、后台警示、限制上传视频、永久封禁、报警等处理。（周小白）

以下为抖音对违规账号及内容的处罚通告全文：

为倡导美好、正向的社区氛围，打造健康、有价值的平台，抖音平台持续打击违规账号及内容。2018年5月1日至5月31日，抖音平台累计清理26356条视频，6989个音频，91个挑战，永久封禁21786个账号。抖音的初心是记录美好生活。作为平台，抖音深感责任重大，一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境，坚决并持续打击低俗、低质等信息。欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如发现平台上的违规账号及内容，可以发送至举报邮箱：jubao@douyin.com，帮助抖音一起成长。