ofo否认挪用百亿元押金

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针对新浪科技有关“ofo挪用用户押金或已超百亿”的报道，ofo方面6月11日早间向北京商报回应：“ofo绝对未挪用押金。”对于《财新周刊》报道，“ofo目前欠款15亿元，押金余额仅剩35亿元左右。”有ofo内部人士告诉北京商报记者，“押金余额的具体金额不知道，但是肯定不止35亿元”。这并非ofo第一次回应押金质疑，在2017年末，ofo与摩拜陷入挪用60亿元用户押金、拖欠供应商付款的传闻，前者虽然表示用户可顺利退还押金，但是未正面回应挪用押金问题。

值得注意的是，不久前，ofo在20座城市取消了与芝麻信用合作的免押金骑行，仅保留了上海、杭州等5座城市。在取消免押金政策的城市，用户可以购买95元“福利包”，享受全国免押金骑行服务，或可直接缴纳199元押金使用ofo小黄车。对此，ofo解释此举旨在建立自己的信用体系，不过具体的模式仍在讨论中。业内人士则认为，在政府提倡免押金骑行、同行加速免押金业务覆盖的大背景下，ofo收缩免押金城市显得格格不入。