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腾讯也在测试配送机器人，还做了个派送小程序

腾讯也在测试配送机器人，还做了个派送小程序
2018年06月11日 11:50 新浪科技综合
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　　来源：微信公众号物流沙龙

　　原标题：我滴天！腾讯也在测试配送机器人？物流行业要洗牌？

　　近几天，小编发现腾讯开发了一个叫做wepost（微派）派送的小程序，服务类目指向“快递、物流”。咦！腾讯也开始涉足配送机器人了？

　　经查，微派由成立于 2016 年 8 月的腾讯自动驾驶实验室——机器人团队开发，目前还在内测阶段。

　　微派是一款楼宇送货机器人，目前进化到WePost 2.0 ，融合了 AI 技术与传统物联。依托腾讯在AI、云计算、IoT等领域的数据和算法积累、泛腾讯系生态丰富的应用场景，应用移动机器人SLAM、感知、规划、控制和云平台等关键技术，提供智能移动服务，如智能路径、实时定位、多模交互、场景物联。

　　智能规划最优路径：具备在线 SLAM 建图与实时定位能力，对接智能楼宇系统，实时规划并调整最优行走轨迹。

　　动态感知、精准预测：运用 R-CNN 算法与深度视觉方案检测实体障碍物，通过深度学习进行精准的行为预测，实现合理避障。

　　多模态一体化交互：语音对话结合拟人化表情、呼吸灯带特效。

　　场景化定制：对接腾讯滨海大厦的智能楼宇系统，实现自主通过门禁、电梯等物联设备，真正做到在室内复杂环境下通行无障碍。

　　实时追踪、高效配送：配送状态实时推送，全程追踪包裹位置，支持电子扫描、工卡识别等多种开箱方式，确保配送安全。

　　在腾讯微派机器人内测的同时，菜鸟、京东、苏宁、中通、饿了么等企业也都纷纷布局无人配送车。

　　菜鸟无人配送车

　　成立于2016年初的菜鸟ET物流实验室，目前已发布了小G及小G二代，以及室外运行的小G plus，年内即可量产，年底前全面商用无人物流车。

　　菜鸟小G二代同样具备腾讯微派机器人所具备的智能感知、动态识别、自动避障、环境分析等技术。

　　此前，菜鸟公布了其无人车的路测视频，与其他企业在封闭路段进行无人车路测不同的是，此次菜鸟发布的视频为开放路段暴力路测，这其中包括随意变道超车、别车、行人违规过马路等复杂的路况。

　　据悉，此无人车车速最高控制在15km/小时，基于LIDAR的导航系统，运行过程中只要检测到周边的行人和车辆较多时，就会自动降速到10km/小时，这样，车辆制动距离可以控制在0.5-0.3米左右，留出足够的刹车距离。

　　此外，G Plus 的货运箱可以根据货物的尺寸进行调整，阿里巴巴表示这个机器人还可以配送鲜食。G Plus 到达目的地后，它将自动把货物放入储物箱，或者用户也可以走上前来，输入 PIN 码取货。

　　且菜鸟网络总裁万霖在社交媒体上表示：“无人车最有可能大规模落地的场景是物流领域。今年我给ET物流实验室定了个小目标，年底前要全面商用无人物流车”。

　　京东无人配送车

　　同样，6月5日，京东牵手国内机器人行业领军企业新时达，将推动京东末端配送机器人的大规模批量生产。

　　京东无人车项目自2016年下半年开始投入研发，并于2016年9月1日正式发布。2016年双11期间，完成无人车配送首单试运营。2017年京东无人车投入在国内多所高校内进行常态化运营。

　　京东的无人车有多个应用场景。针对物流运输和配送场景，生成自动驾驶货车和配送机器人；针对仓库、厂区、园区、社区等场景，生成安防巡检机器人；针对办公楼内场景，生成服务机器人。

　　京东配送车从配送站点装货后，能够按照固定路线自动行驶，自动避障，自动识别红绿灯，到达客户指定的送货地点后，能够通过输入取货码、人脸识别的方式取走货物。

　　苏宁无人配送车

　　近日苏宁也带来了自家在无人配送车方面的最新成果——卧龙一号。卧龙一号车身搭载了多线激光雷达、GPS等多类传感器，可实现路线规划、障碍物规避、电梯交互等功能。

　　卧龙一号”的核心特技之一就是它能实现从户外到室内的无缝切换，解决了小区复杂场景的配送需要。此外，因为采用了激光雷达技术，因此它可以实现恶劣天气以及夜晚的24小时配送，真正做到了全天候的服务。

　　目前来看，腾讯、菜鸟、京东、苏宁无人配送车都具备自动避障的功能、且都拥有取货码或二维码的方式，不过京东还拥有人脸识别的方式；在智能规划路线上，腾讯和菜鸟要更胜一筹，如菜鸟在无人驾驶多目标跟踪精度上比较厉害；就实践经验而言，京东和菜鸟的无人车路测经验要更丰富；在多模交互上，苏宁具备语音提醒功能，腾讯拥有语音对话结合拟人化表情的功能；就速度而言，由于腾讯未公布其微派机器人的行驶速度，极有可能，菜鸟在速度上更快。

　　未来日均10亿个包裹的时代，大量自动化智能化的设备必然会被应用。而互联网巨头腾讯如今涉足于无人配送机器人行业，无不是在为未来布局，无人配送也将成为行业一大竞争热点。

　　腾讯的微派楼宇机器人目前虽在测试阶段，如腾讯正在内测的“寄件”及“预约配送”，一旦技术及场景成熟，未来极有可能利用腾讯的资本及流量广泛应用于原有的生态场景。如未来小区、写字楼等场景的末端配送将会被无人配送车取代，其多模交互功能也会慢慢弥补人们和机器接触时的冷漠感，这也进一步加速了物流行业科技化进程。的确，在这个巨头占领的领域，很大一部分基层领域，将会被逐渐淘汰。

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