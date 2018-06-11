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律师：李文星家属诉BOSS直聘案已撤诉

律师：李文星家属诉BOSS直聘案已撤诉
2018年06月11日 11:37 封面新闻
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　　6月11日，封面新闻记者从李文星家属代理律师处获悉，此前李文星家属诉BOSS直聘网站一案已从北京市朝阳区法院撤诉。

　　今年5月，有媒体报道称，李文星父母向BOSS直聘运营方、北京华品博睿网络技术有限公司提起民事诉讼。

　　经封面新闻记者向律师确认，李文星家属索赔231万余元，包括丧葬费46236元、死亡赔偿金1248120元、被扶养人生活费806920元、精神损害抚慰金200000元、财产损失费10000元。

　　根据原来的安排，朝阳区法院将在6月12日上午对该案召开庭前会议。

　　对于撤诉的理由，李文星家属代理律师、北京蓝鹏律师事务所律师庞理鹏给出的说法是，由于天津静海区检察院已经对拘禁李文星的传销团伙提起诉讼，目前律师团队将主要精力放在这起刑事案件上。

　　5月11日，天津市静海区检察院对六名蝶蓓蕾传销组织成员提起公诉。起诉书显示：2017年5月20日，李文星被传销组织人员陈某以招聘为由骗至“蝶贝蕾”天津静海一处窝点，该组织的“大导”艾某某指使陈某某、张某等人采用锁门、跟随看管、控制手机限制其与外界通话等方式限制李文星人身自由。2017年6月上旬，胡某接替艾某某成为新寝室长，继续安排人员对李文星进行看管、限制人身自由。李文星于2017年6月中旬被转移至该传销组织其他寝室。2017年7月14日，李文星的尸体在静海镇新104国道153公里700米处的水坑内被发现。

　　当年10月，天津警方在通报中判定李文星“系意外落水后溺水死亡”，因此未予刑事立案。

　　庞理鹏告诉封面新闻记者，李文星的家属将向该团伙提起刑事附带民事诉讼。诉讼请求包括要求严惩传销组织成员，赔偿李文星丧葬费等内容。

　　据了解，该案将于近期在天津静海区法院开庭审理。

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