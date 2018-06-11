对话杨伟东：买下世界杯版权只是优酷体育发力的开始

杨伟东

新浪科技 谭宵寒

5日29日，阿里巴巴旗下视频网站优酷宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。

昨日，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东宣布，优酷正式进入世界杯时间。对于获得该版权所付出的版权费，杨伟东在接受媒体采访时回应称，由于和央视有保密协议，所以无法直接透露这一数字。“大家可以根据公布的数据（估计），我觉得不会太离谱。”此前曾有传言，该版权费价格高达16亿人民币。

优酷将在体育领域发力

在体育领域，此前优酷鲜少购买相关版权。杨伟东表示，优酷进入体育领域事实上已经思考了很长时间。“优酷购买这次世界杯版权绝对不是头脑发热。”

据了解，7月份，优酷还将公布在体育领域其他方面的规划，这其中也包括体育内容版权。“体育产业会包括活动、赛事、服务、内容，在整个阿里的生态体系中，优酷体育将扮演着体育内容的承载者。”

此前阿里巴巴进军体育产业，成立了阿里体育。在业务分配上，阿里体育更关注场馆服务和赛事主办，而体育内容能够拉动用户关注度，进军体育产业就意味着必须进入体育内容领域，这也就是优酷要出手购买体育版权的原因。

对于选择的版权是世界杯，杨伟东表示，世界杯是非常具有标志性的世界顶级的体育内容版权，在这种情况下出手，第一能够表示决心，同时这也确实是很好的体育内容。“综合来看，如果做体育，不做体育内容，从整体上来看上下游没有办法衔接。而做体育内容一定要找有价值、头部的体育内容合作。今年2018年的世界杯，四年一次这个机会不容错过，所以我们果断出手。”

杨伟东表示，此次义无反顾地和央视合作世界杯，只是优酷体育发力的开始，至于是否是超级玩家要看最后的结果。

对于最终的结果，杨伟东认为，第一，要看阿里巴巴进入体育产业，到底能够给中国体育产业带来什么增量和不同；第二，公司本身是不是更有能力地持续投入；第三，对阿里巴巴而言，进入体育产业能带来什么。

集团化作战

据阿里巴巴集团CMO兼阿里妈妈总裁董本洪介绍，此次优酷拿下世界杯版权后的运营策略，与“双11”相比有共同点——全集团动员。

但动员方法有些不同，这一次不是以商家商品转化销售为原则设计的，而是一切以如何让用户到优酷看世界杯直播和提升观看体验为中心驱动的。据介绍，在集团层面，此次世界杯期间，阿里以优酷为中心点，根据每个事业群的业务特性、用户属性探索如何升级优酷用户的体验的升级。

杨伟东介绍说，这次世界杯衍生的管理也非常严格，遵照整体的管理规则来做。“我们面对世界杯这一体育内容IP时，首先是给用户更好的体验，借助世界杯做商业化衍生、广告、用户规模都是放在第二位的。”

据透露，在阿里内部，从来没有讨论过对于招商金额和用户规模的KPI，讨论的只有两件事，第一，优酷体育通过世界杯这场暑期战役，体育内容的产品能力是否有提升；第二，通过优酷与阿里巴巴原有生态的结合，是否能够摸索出一套体育产业的新玩法，比如内容加电商，内容加服务。

在杨伟东看来，跨界需要遵照一定的规则，也有一定的时间限制，现在阶段还是希望通过世界杯做探索，现在绝对不是利用世界杯大做衍生的时机。“我们最重要的目的就是，我们看好中国体育产业，看好未来中国体育产业和中国整个体育产业的商机，而在这个过程中我们能贡献什么，我们是否能给这个产业带来新的活力和新的创新点。”

整体策略不是烧钱买版权

此次优酷付出高昂的版权费用也被外界看作是优酷在体育版权领域烧钱的开始。

“不是有钱就是超级玩家，之前有很多品牌和公司入局体育领域，我们看到了一些成绩和结果，但有一些的结果不是特别好。我从来不认为烧钱是一种能力，比钱多也绝对不是一种能力，永远有比你愿意出价高的。”此前，杨伟东曾透露，此次世界杯版权出价最高的不是优酷。

杨伟东表示，优酷在体育领域的整体策略绝对不是纯粹烧钱买版权这样简单，而是和在剧集和综艺上的经验是相同的——判断行业的趋势，判断在这种趋势下对平台而言需要什么。

“我们不希望用户这次像潮水般涌来看世界杯以后，7月中结束之后也像潮水般的退去，这是我们最不希望看到的，优酷体育对于体育的投入会是持续的投入。”

基于这种运营思路，据介绍，未来优酷体育会主要做两方面的事情，第一，基于世界杯、基于足球做精细化的运营。第二，希望优酷的剧、综、影、漫能够承接一些观看世界杯的用户。

除了获得央视所有世界杯相关节目同步播放权，优酷还将在世界杯期间推出多档自制综艺，包括被称为网络版《豪门盛宴》的《这就是世界波》、全民互动问答节目《疯狂夺宝》、明星脱口秀《奇谭十一人》。

据了解，未来，优酷在体育领域将向差异化方面发力，利用其在娱乐方面的优势，通过娱乐和体育的结合产生化学反应，最终拉动体育产业形成新的探索。“我们希望我们进入能够让中国体育产业变得更加有生机，让更多年轻人爱上体育，这是我们的初衷。”杨伟东说道。

另外，此次世界杯战役，阿里巴巴也和苏宁达成合作，苏宁体育也参与了运营，目前，苏宁体育团队和优酷团队已经在一起办公。对于未来在体育领域是否有与苏宁进一步的合作，杨伟东表示，现在没有深入讨论这件事，但阿里巴巴和苏宁的合作应该是长期的。(谭宵寒)