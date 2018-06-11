直击|摩拜宣布启动百城免押金 无需信用分

新浪科技讯 6月11日上午消息，摩拜单车今日宣布在全国百城开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。

今年5月起，摩拜单车陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押。此次摩拜免押城市大批扩容至百城，涵盖广大二三线城市。

据悉，摩拜用户退押有两种途径：一是在摩拜App内“我的钱包”页面按照程序操作；二是通过摩拜官方微信微博留言。用户可随时发起退押申请，摩拜在收到申请后会立即启动退还操作。

若超时未到账，用户可以通过App上报情况，并提供摩拜账户和支付流水号以供查询。摩拜相关人员表示，押金原路退还到用户账户的具体时间取决于第三方支付渠道，一般在2到7个工作日内；如果用户在使用期间解除或更换过绑定的银行卡或支付宝，可能会造成退款延迟的现象。

摩拜单车还推出低价优惠月卡福利。此外，达成一定条件的用户在用车完毕后还能领取红包奖励。

另外，摩拜还在近日推出了新款摩拜单车。称新一代摩拜单车重新设计了每个车身零件，在确保安全和耐用性的前提下尽可能减少重量，车身强度超欧盟标准50%，整车仅重15.5kg。同时，新一代摩拜单车换装了与陶氏化学联合研发的全新低阻力实心车胎，骑行路面阻力降低27%。(张俊)