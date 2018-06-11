中大华南理工自主招生：共享单车、周杰伦歌词入试题

中山大学自主招生考试现场聚集了大量考生和家长。 广州日报全媒体记者 高鹤涛 摄

徐静 程政锟 蔡珊珊/广州日报

10日，中山大学和华南理工大学举行自主招生考试。中山大学是面试，华南理工大学是笔试。两校的考题也是颇花心思。中山大学面试中，“高考应不应该取消外语考试”“人工智能能否取代医生”“共享单车倒闭与并购潮”都成为考官的问题。华南理工大学的笔试题更为活泼轻松，如“周杰伦《菊花台》歌词‘徒留我孤单在湖面成双’的成双是指什么”“房间里面比较热，开着冰箱门可以降温吗”等试题都很接地气。

6月10日 ，中山大学2018年自主招生面试在广州校区南校园举行，来自全国31个省（市、区）的约1050名考生参加。当天广州的天气有些闷热。在中山大学考场外，不少家长已经热得衣服被浸湿，但仍在守候。其中，还有一些家长带着孩子于当天凌晨才到达广州。“我们从哈尔滨坐飞机，又在郑州经停了半个小时，昨天（9日）半夜才到广州白云机场。”一位学生家长说。

中山大学2018年自主招生计划不超过年度本科招生计划总数的5%，按人文学科类、社会科学类、经济管理类、理工类、信息科学类、医药类等6个学科大类进行招生。为保证公平、公正，面试考核过程全程录像监控。

来自长沙的李女士在孩子高考前两个月，就特意请了假，专门用来陪孩子去各地考试，一直陪考到现在。李妈妈表示，孩子既要准备高考，又要准备竞赛考试，有时候一坐下来做题就是几个小时，实在是没有精力和时间去准备自主招生的报名和相关材料。

华南理工大学五山校区考场附近聚集了大量等候考生的家长。与去年一样，本次华工面向全国考生进行自主招生，不少家长是陪着孩子从外省赶来的。顾先生是其中之一，他说：“我们对广州的印象很好，就是这里比东北热多了！”顾先生来自吉林长春，他与夫人带着儿子和另一位同学，从东北坐飞机千里迢迢来到广州参加考试，午夜才得以到酒店休息。“反正也是抱着试一试的心态过来考试，不会给孩子太大压力。”顾先生说，“考完了带着孩子和他的同学在广州逛逛，再去香港玩两天，让孩子放松放松。”

中山大学：共享单车与无人驾驶汽车入面试

此次中大的面试，既有紧贴社会热点的考题，例如“高考应不应该取消外语考试”“人工智能能否取代医生”等；又有“你知道人类为什么起源于非洲吗”“《共产党宣言》的作者是谁，你认为其中哪句话最有力量”等考察学生知识储备、分析能力的考题。

为选拔出真正具有学科特长和创新潜质的考生，结合6大类的学科特色，中山大学分别设计了不同的面试方案和面试题目。

人文组考题由世界观·人生观；道行之而成，物谓之而然；人是万物的尺度；心生而言立，言立而文明等命题构成。题目不设标准答案，让考生充分展示思辨能力、想象能力和表达能力。

社会科学类围绕共享单车、广场舞、高考题目难易等社会热点问题展开，着重考察考生的临场发挥、语言组织、逻辑思维和综合分析能力。

经济管理类面试题体现出三大特征：一是题目要考察学生对国家当前的经济政策和战略问题的了解情况，比如，谈谈你对“供给侧结构性改革”的认识；谈谈你对“一带一路”倡议的认识。二是题目要考察学生对普遍存在的经济管理常识问题的了解，比如，让考试阐述企业为什么要承担社会责任。三是题目考察学生对科技创新问题的了解，比如，谈谈对互联网销售平台营销模式的看法、人工智能发展对社会一些职业的影响等。

医药类涉及转基因食品、遗传学与人类迁移历史的关系、先进科学技术是否能治疗人类一切疾病等话题，重点考察考生发现问题和分析问题的能力。

理工类则涉及数理化生、工学、工程、自然资源海洋环境的理论及应用、人工智能与数学、心理学与统计、大数据、港珠澳大桥与粤港澳大湾区等问题，问题植根于中学课本基础内容，辐射社会学、科技、人们实际生活与未来。

信息科学类面试题中，有涉及“新四大发明”“共享单车倒闭与并购潮”和“无人驾驶汽车致人死亡事故”等话题，考察考生辨别互联网科技带来的利弊能力，思考和预测今后互联网的发展以及对未来生活的影响。

华南理工大学：问考生冰箱开门能否降温

在华工，多数考生表示，本次华工自主招生笔试试题不算太难，与高考类似的题目和涉及课外知识的题目各占一半。理科试题不但涉及语、数、英、物、化、生，还有生活常识题、华工校史题和涉及计算机编程、商业盈亏的题目。

与理科试题侧重数学思维方面的考核不同，文科试题则较为侧重考察语文和英语能力。来自深圳的林同学说：“语文和英语的比重较大，此外还考察对概念的理解能力和对同类事物的总结归纳能力。”

“房间里面比较热，开着冰箱门可以降温吗？”“已知蜜蜂和蝴蝶挥动翅膀的频率，请问你能感觉到哪种昆虫从身边飞过？”“如果1000元能有2000元收益，现在投入了700元收到了800元收益，你还愿意继续投入吗？”这些题目都让考生感觉很新颖。

还有一道题目很有意思：从月光下的墨砚、黑色的绒棉以及钻了小孔的黑盒子三者中，选出更黑的一个。

来自山东的王同学回忆，试题中提到华工校歌中第一句“云山苍苍，珠水泱泱；华工吾校，伟人遗芳”，并让考生选择“伟人”是指哪位。据了解，文、理两套试题都有这两道关于华工校史的题目。“虽然在火车上有看过华工的一些校史，但是上了考场还是基本靠猜。”来自湖南的周同学对记者说。

也有一些题目让考生颇为意外。有一道题是：“《菊花台》歌词‘徒留我孤单在湖面成双’的‘成双’是指什么？”一位考生对于在考场上“遇到”自己的“偶像”激动不已。

（原题为：《周杰伦歌词入自主招生考试》）