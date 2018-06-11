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争议小米估值:按硬件企业也就百亿美元 雷军希望千亿

争议小米估值:按硬件企业也就百亿美元 雷军希望千亿
2018年06月11日 09:42 新浪财经综合
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　　来源：新浪证券综合

　　小米的估值已经传出多个版本。

　　第一种按硬件企业计算市盈率，拿走了全球智能手机86%总利润的苹果市盈率还不到20倍。如此折算下来，小米的估值将只有可怜的一百多亿美元。显然这个方法不会被雷军接受，毕竟在2014年底，小米就宣布已经估值450亿美元。

　　第二种是按照亚马逊这类互联网企业定价。这也是雷军所希望看到的，亚马逊的市盈率超过了200倍。按照这个比例算下来，小米的估值将超过千亿美元。雷军看来，小米应该是一家不依靠硬件利润的“互联网公司”。此前，小米自称是国内第三大电商平台。而小米在近3年，投资了90多家智能硬件和生活消费品的生态链企业，成为全球最大的消费级物联网（IoT）平台。

　　第三种是用户价值估算法。雷军曾对原国美电器董事长陈晓说，小米有7000万用户，每个用户价值380美元，算下来估值约300亿美元。按照这个算法，小米目前1.9亿月活跃用户，单个用户价值如果涨到600美元，市值差不多为1140亿美元。

　　一位投行人士表示，公司和保荐人期望理想且妥当的估值，不高不低；老股东则期望更高的价格；最有把握的券商希望压低估值，趁机多赚一笔；而最没把握的券商也希望压低估值。

　　从目前政策规定来看，证监会要求应在《证券发行与承销管理办法》确定的询价制度框架下进行，试点创新企业在发展阶段、行业、技术、产品、模式上具有独特性，有的已在其他市场上市，有的没有可比公司，有的尚未盈利，传统的市盈率等估值方法不完全适用，新的成熟的估值模式尚未建立或未经有效检验，估值和定价难度较大，需要通过充分的市场询价来发现价格。

　　在试点创新企业询价过程中，将充分发挥专业机构投资者的积极作用，增强专业机构投资者在定价过程中的影响力。监管部门将要求发行人及其主承销商根据企业各自的情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和风险约束机制，促进专业机构投资者积极参与、认真研究、审慎报价。专业机构投资者应切实发挥其在询价过程中的作用，发挥其专业优势，保持应有的独立、客观、审慎，实现试点创新企业的合理估值和定价。

　　对于可能存在的定价过高的情况，证监会要求发行人及其承销商根据企业各自的特点，本着审慎定价、公平配售、有利于市场稳定和企业长远发展的原则科学设计发行方案，在充分询价的基础上确定合理的发行价格。

　　人民日报：独角兽企业不要虚胖要少壮 存非理性估值

　　人民日报发文称，以估值论英雄，过度追求速度与规模，无益于创新创业。对于独角兽企业估值的争议，已经成为舆论关注的焦点。

　　“以估值论英雄”也不利于初创企业健康发展。独角兽企业的投资人，不仅有独立的私募基金，还有超级公司。这些超级公司借助收购补足短板，也有的借收购打压、封藏会对自己造成商业冲击的潜在对手，而被收购的独角兽企业，在将公司决策权让渡于资本的同时，也往往会失去创新的主动权。

　　“不通过改进技术、提升服务与完善商业模式来关心用户价值、解决市场痛点，而是融资后就砸钱投广告、买流量，以支撑销售数据，从而在最短时间内获得高估值，这种打激素催肥的‘独角兽’，块头再大也是虚胖。”摩尔妈妈创始人姚娜表示。

　　本文综合自券商中国，人民日报

小米雷军估值
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