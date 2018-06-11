从“爆火”到“遇冷” 无人货架还能走多远？

资料图：记者探访“无人超市”，感受“刷脸”购物。图为顾客购物后排队结算。 中新社记者 韩冰 摄

海外网 周璇

2017年，无人货架仿佛“一夜之间”成了资本市场的“香饽饽”。短时间内十几家公司融资总额超25亿元，受到社会各界的广泛关注。如今，却接二连三地传出无人货架公司撤点、裁员的消息，再一次把无人货架推上舆论的风口浪尖。

无人问津 沦为摆设

去年，在南京市某互联网公司工作的杨易观察到，每到下班时，公司无人货架上总有些商品销售一空。“当时，无人货架刚入驻，推出了很多优惠活动，货架上的货品更换得也很及时。”杨易说：“我们不用出公司就能买到想吃的零食。来不及吃早餐时，也能在无人货架上买点东西，非常方便。”

在杨易看来，无人货架的入驻可以说是公司为员工谋的小福利，公司还会定期替员工们“埋单”。然而这样的好事并没有维持很长时间。“今年年初，就没有补货员过来补货了，货架上剩余的商品无人问津，甚至一些奶制品已经快要过期了。”杨易说。

杨易所在公司的无人货架成了摆设，这样的案例并不少见。2018年初，多个城市的无人货架被曝出撤点、裁员甚至倒闭的消息。但仅仅数月之前，无人货架还处于投资“风口”上。中商产业研究院发布的《2017年中国无人货架市场前景研究报告》显示，截至2017年9月末，已有至少16家无人货架获得投资，最高达到3.3亿元，融资总额超过25亿元。阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁等巨头也纷纷入局。然而，不到一年的时间，这场争夺战已偃旗息鼓。

行业洗牌 风波不断

经纬中国投资董事钱坤曾这样评价无人货架：“资本的热潮导致了大家不太注重商业上的运作，让这个行业烂掉了，其实它是个被资本毁掉的行业。”

2018年初，无人货架行业便风波不断，几家“领头羊”企业相继传出大幅裁员、全线收缩、资金链断裂等消息。此外，散播竞争对手倒闭谣言、偷竞争对手货架上的商品、要求顾客撤掉对手的货架并予以酬谢……恶性竞争在无人货架企业的盲目扩张中时有发生。这种不正当的竞争手段严重阻碍了行业的正常发展。

业内人士认为，无人货架是一个看似门槛低、谁都可以进入的行业，但真正的难点在于规模化之后的精细化运营。艾媒咨询发布的《2017-2018中国无人货架市场研究报告》就曾指出，一味追求扩张速度，忽视已有点位的后续经营巩固，是行业存在的问题。各企业还未探索出成熟的运营、盈利模式，需客观看待这一市场风口。

无人货架在短时间内便经历了大起大落。尽管不少企业相继发声，否认面临“倒闭”的消息，但可以明确的是，无人货架行业正在大洗牌。谁能从激烈的市场竞争中存活下来，目前仍是未知数。

回归本质 良性竞争

近年来，零售行业前景看好。商务部发布的《2017-2018年中国百货零售业发展报告》显示，从接受调查的85家百货零售企业经营情况看，2017年百货零售企业发展情况明显好转，销售额、主营业务利润分别比2016年增长9.10%和2.32%，增幅比2016年均有大幅提升。

不论是无人店、自动售货机还是无人货架，本质都是零售。有业内人士预测，零售领域市场广阔，无人零售也将是未来的发展趋势，值得业内继续探索。

近年来，各类无人零售终端场景不断涌现。微信支付发布的《移动支付时代的无人零售行业报告》显示，无人零售终端的场景从最初的地铁、机场、车站、校园、工厂、医院、酒店等传统场景，扩展到办公室、社区、网吧、停车场，甚至出租车等更加丰富的场景。同时，售货种类大幅增加，从最初的单一预包装食品发展到如今的橙汁、椰子、健身房、咖啡、泡面、量体裁衣等12个大类55个小类。

商务部发布的报告指出，未来，百货零售行业应回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。

有观点认为，无人货架的出现，反映的是零售行业在互联网环境下的积极探索。目前的挫折是暂时的。只要选对了模式，开展良性竞争，就可能迎来光明前景。