新浪科技> 互联网> 优信向美SEC提交IPO申请书专题 > 正文

优信二手车赴美股IPO背后：营销烧钱 亏损连年扩大

优信二手车赴美股IPO背后：营销烧钱 亏损连年扩大
2018年06月11日 03:14 国际金融报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　A股借壳不成，优信二手车赴美股IPO

　　近日，二手车电商平台优信正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，计划在纳斯达克上市，股票代码为“UXIN”。

　　此次赴美上市，优信拟募资5亿美元，并由摩根士丹利国际公司、高盛（亚洲）公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券（香港）有限公司担任其IPO交易的承销商。

　　融资超13亿美元

　　资料显示，成立于2011年的优信旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台优信拍、B2C模式二手车交易平台优信二手车、优信数据以及优信新车等多个子业务，同行业竞争对手包括瓜子二手车、人人车等。目前，优信创始人兼CEO戴琨为公司第一大股东，持股比例为24.9%。

　　另外，据记者统计，优信已通过融资方式获得超过13亿美元的资金，是国内二手车行业名副其实的独角兽。在《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》中，优信以100亿-150亿元的估值与大搜车等企业并列第46位。

　　根据艾瑞咨询的统计数据，2017年，优信二手车的平台成交金额占中国2C二手车电商市场总成交额的41%，高于2016年的32%；而优信拍的平台成交金额占中国2B二手车电商市场总成交额的42%，高于2016年的40%。

　　截至2018年3月31日，优信在全国线下布局超过270个城市，超过670家线下门店，有7个大型区域交易中心，总面积近100万平方米。此外，优信有近100个第三方物流合作伙伴，覆盖超过357个城市，合作维修服务伙伴超过297家。

　　此前，优信拍也曾试图用借壳的方式在国内上市。但颇令人感到意外的是，2016年优信拍借壳步森股份上市的计划，在长达半年时间的运作之后，以失败告终。

　　有接近此次资产重组的机构分析师曾表示，优信拍之所以借壳失败，原因在于公司前期高额的融资导致其估值居高不下，但是优信拍的主营业务却未能实现盈利。

　　营销“烧钱”连年亏

　　招股说明书显示，2017年，优信实现总营收19.51亿元，同比增长136.7%；实现净亏损27.48亿元，较2016年扩大97.3%。2018年第一季度，优信实现总营收6.49亿元，同比增长93.2%；实现净亏损8.39亿元，较去年同期扩大64.3%。

　　“2011年成立以来，我们并未盈利。”在招股书里，优信并不讳言这一事实。同时，优信直言，公司在未来一段时间内仍旧会保持目前的亏损状态。

　　既然拥有客观的市场份额，为何优信的亏损却在连年扩大？

　　有分析称，导致优信一边“增收”、一边“增亏”的“罪魁祸首”是公司庞大的营销开支。数据显示，2016年、2017年以及2018年一季度，优信在营销方面的投入分别为7.94亿元、22.03亿元以及6.33亿元，分别占同期总营收的96.2%、112.9%以及97.5%。这就意味着，仅营销一项开支，几乎耗尽优信所有的营收额。

　　犹记得，在2015年《中国好声音》的黄金60秒招标会上，优信二手车一举以3000万元（近3倍于2014年的价格）的价格加冕“标王”，并创造了中国广告史上最贵的单只广告。彼时，这家二手车电商的野心和大手笔便已显露。

　　随后，包括王宝强、孙红雷、胡军在内的众多影视明星都曾担任过优信二手车的代言人。今年年初，优信又宣布奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥成为其新晋代言人。优信CMO王鑫曾公开表示：“优信二手车想让消费者觉得买二手车可以是一件很酷的事。”

　　当然，为达成这一愿景，优信也付出了相应的代价。戴琨表示：“如果不把广告费用算进去，优信从2016年11月就已开始盈利，但还是不得不坚持花费下去。毕竟，中国二手车市场距离成熟还很遥远。”

　　烧钱战即将结束？

　　不过，二手车行业分析师任万付向《国际金融报》记者表示，任何行业的发展都不能单靠企业的烧钱，二手车行业也不例外。烧钱虽然能短期刺激行业发展，但必定不是长久之策。

　　公开资料显示，优信最近一次的公开融资是在2017年1月进行的E轮，融资5亿美元，目前虽又传出融资消息，但也仅是停留在传闻层面，因此面临着瓜子二手车、大搜车等竞争对手此起彼伏的烧钱大战，优信承受了较大的资金压力。

　　此次赴美上市，将是优信获得大量资金的好机会。

　　与此同时，任万付认为，二手车行业的烧钱模式即将结束，2018年下半年到2019年上半年会成为一个分水岭，2020年二手车行业应该会结束烧钱模式。

　　中国汽车流通协会专家委员会成员王萌认为，优信登陆资本市场，将会给国内二手车市场带来全新的发展希望，既有利于让这一市场变得更加规范，同时也为资本投资二手车行业指明了方向。

　　2017年，全国二手车累计交易1240.09万辆，同比增长19.33%，交易额8092.72亿元，同比增长34%。中国汽车流通协会预测，2018年，国内二手车交易量有望接近1500万辆；艾瑞咨询预测，到2022年，国内二手车交易量将达2960万辆，复合年均增长率可达19%。

　　另有业内分析师向《国际金融报》记者表示，二手车电商市场目前正处在消费升级的阶段，存量规模虽然还是行业竞争的焦点，但是车辆品质和平台交易效率也逐渐成为这一市场全新的关注点。

优信IPO二手车
我要反馈
相关专题： 优信向美SEC提交IPO申请书
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有