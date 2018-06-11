优信二手车赴美股IPO背后：营销烧钱 亏损连年扩大

A股借壳不成，优信二手车赴美股IPO

近日，二手车电商平台优信正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，计划在纳斯达克上市，股票代码为“UXIN”。

此次赴美上市，优信拟募资5亿美元，并由摩根士丹利国际公司、高盛（亚洲）公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券（香港）有限公司担任其IPO交易的承销商。

融资超13亿美元

资料显示，成立于2011年的优信旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台优信拍、B2C模式二手车交易平台优信二手车、优信数据以及优信新车等多个子业务，同行业竞争对手包括瓜子二手车、人人车等。目前，优信创始人兼CEO戴琨为公司第一大股东，持股比例为24.9%。

另外，据记者统计，优信已通过融资方式获得超过13亿美元的资金，是国内二手车行业名副其实的独角兽。在《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》中，优信以100亿-150亿元的估值与大搜车等企业并列第46位。

根据艾瑞咨询的统计数据，2017年，优信二手车的平台成交金额占中国2C二手车电商市场总成交额的41%，高于2016年的32%；而优信拍的平台成交金额占中国2B二手车电商市场总成交额的42%，高于2016年的40%。

截至2018年3月31日，优信在全国线下布局超过270个城市，超过670家线下门店，有7个大型区域交易中心，总面积近100万平方米。此外，优信有近100个第三方物流合作伙伴，覆盖超过357个城市，合作维修服务伙伴超过297家。

此前，优信拍也曾试图用借壳的方式在国内上市。但颇令人感到意外的是，2016年优信拍借壳步森股份上市的计划，在长达半年时间的运作之后，以失败告终。

有接近此次资产重组的机构分析师曾表示，优信拍之所以借壳失败，原因在于公司前期高额的融资导致其估值居高不下，但是优信拍的主营业务却未能实现盈利。

营销“烧钱”连年亏

招股说明书显示，2017年，优信实现总营收19.51亿元，同比增长136.7%；实现净亏损27.48亿元，较2016年扩大97.3%。2018年第一季度，优信实现总营收6.49亿元，同比增长93.2%；实现净亏损8.39亿元，较去年同期扩大64.3%。

“2011年成立以来，我们并未盈利。”在招股书里，优信并不讳言这一事实。同时，优信直言，公司在未来一段时间内仍旧会保持目前的亏损状态。

既然拥有客观的市场份额，为何优信的亏损却在连年扩大？

有分析称，导致优信一边“增收”、一边“增亏”的“罪魁祸首”是公司庞大的营销开支。数据显示，2016年、2017年以及2018年一季度，优信在营销方面的投入分别为7.94亿元、22.03亿元以及6.33亿元，分别占同期总营收的96.2%、112.9%以及97.5%。这就意味着，仅营销一项开支，几乎耗尽优信所有的营收额。

犹记得，在2015年《中国好声音》的黄金60秒招标会上，优信二手车一举以3000万元（近3倍于2014年的价格）的价格加冕“标王”，并创造了中国广告史上最贵的单只广告。彼时，这家二手车电商的野心和大手笔便已显露。

随后，包括王宝强、孙红雷、胡军在内的众多影视明星都曾担任过优信二手车的代言人。今年年初，优信又宣布奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥成为其新晋代言人。优信CMO王鑫曾公开表示：“优信二手车想让消费者觉得买二手车可以是一件很酷的事。”

当然，为达成这一愿景，优信也付出了相应的代价。戴琨表示：“如果不把广告费用算进去，优信从2016年11月就已开始盈利，但还是不得不坚持花费下去。毕竟，中国二手车市场距离成熟还很遥远。”

烧钱战即将结束？

不过，二手车行业分析师任万付向《国际金融报》记者表示，任何行业的发展都不能单靠企业的烧钱，二手车行业也不例外。烧钱虽然能短期刺激行业发展，但必定不是长久之策。

公开资料显示，优信最近一次的公开融资是在2017年1月进行的E轮，融资5亿美元，目前虽又传出融资消息，但也仅是停留在传闻层面，因此面临着瓜子二手车、大搜车等竞争对手此起彼伏的烧钱大战，优信承受了较大的资金压力。

此次赴美上市，将是优信获得大量资金的好机会。

与此同时，任万付认为，二手车行业的烧钱模式即将结束，2018年下半年到2019年上半年会成为一个分水岭，2020年二手车行业应该会结束烧钱模式。

中国汽车流通协会专家委员会成员王萌认为，优信登陆资本市场，将会给国内二手车市场带来全新的发展希望，既有利于让这一市场变得更加规范，同时也为资本投资二手车行业指明了方向。

2017年，全国二手车累计交易1240.09万辆，同比增长19.33%，交易额8092.72亿元，同比增长34%。中国汽车流通协会预测，2018年，国内二手车交易量有望接近1500万辆；艾瑞咨询预测，到2022年，国内二手车交易量将达2960万辆，复合年均增长率可达19%。

另有业内分析师向《国际金融报》记者表示，二手车电商市场目前正处在消费升级的阶段，存量规模虽然还是行业竞争的焦点，但是车辆品质和平台交易效率也逐渐成为这一市场全新的关注点。