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马云又一张王牌，估值10000亿！世界首富要换？

马云又一张王牌，估值10000亿！世界首富要换？
2018年06月11日 09:02 中国经济网
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马云。摄影：邓攀马云。摄影：邓攀

　　来源 | 中国经济网

　　6月8日，蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元，创下了全球单笔融资之最。

　　市场预计，这轮融资对蚂蚁金服的估值超1500亿美元(约合人民币9600亿)。今年4月，安信证券将蚂蚁金服的估值调整至1600亿美元。国际知名投行巴克莱将蚂蚁金服1060亿美元的估值提升至1550亿美元。

　　蚂蚁金服估值1500亿美元，什么概念呢?

　　据媒体统计，在A股市场，蚂蚁金服以极小的差距紧随贵州茅台。截至2018年6月6日，A股市场超万亿元市值的股票，仅有工商银行、中国石油和农业银行，排名第四的贵州茅台市值为9871亿元。

　　而若放在全球市场来看，据全球企业市值100强完整榜单(2018年1月版)，中国茅台排名第55位，也就是说，依照蚂蚁金服1500亿美元的估值，在全球企业市值排行榜中，也将进入前60名。

　　从估值看，蚂蚁金服体量跻身全球十大银行。

　　截至2018年6月7日收盘，阿里巴巴的股价203.54美元，市值达到5229亿美元。随着蚂蚁金服估值冲向1500亿美元，对阿里股价将产生多大程度利好，利好消息是否已提早被市场消化，未来几日见分晓。

　　蚂蚁金服如此高估值从何而来？

　　一系列数字或许能够说明蚂蚁金服如此受追捧的原因。

　　英国《金融时报》以及彭博社报道的数据：

　　在用户数方面，蚂蚁金服目前用户量已增加至6.22亿，其中有5.2亿用户来自支付宝。

　　在资产管理方面，管理资产规模达2.2万亿元，其中余额宝管理着1.5万亿元(合3450亿美元)资产。

　　在消费贷方面，蚂蚁金服的消费贷规模已达到6000亿元，花呗用户平均每个月借款约700元，借呗用户约3000元；2017年至今，蚂蚁金服的消费贷规模已经实现翻倍；蚂蚁金服的消费者贷款额度，已是中国建设银行的近3.7倍。

　　世界首富要换？

　　2018年2月，阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。

　　尽管蚂蚁金服官方并未给出明确的上市时间表，但阿里巴巴通过子公司入股获得蚂蚁金服33%的股权，以及本轮融资，均被外界认为是蚂蚁金服在为上市做铺垫。

　　对于蚂蚁金服融资或者上市，吃瓜群众更热衷关注——将诞生多少阿里系富豪?世界首富是不是要换？2017年10月公布的“2017胡润百富榜”，阿里巴巴系有高达43人上榜，该榜的上榜门槛是20亿元。但这也遭到了包括彭蕾在内的蚂蚁高管的吐槽。

　　对于马云能否借助蚂蚁金服上市成为世界新首富，外界曾给出了诸多猜测。其中有一版本是，马云很可能控制百分之七十多的股份，蚂蚁金服如果上市，很可能有机会冲一冲全球富豪榜首富。

　　据《财经》今年3月报道，君瀚和君澳目前的股权是过渡结构，最终会过渡成全体员工包括管理层持股40%，包括阿里在内的战略投资者一共持股60%。

　　截至2017年5月，君瀚持有蚂蚁金服约42.28%股权，君澳持有34.15%股权，二者皆为阿里系高管实际控制，合计控股比例达到76.43%，其他股东持有23.57%股权。由于蚂蚁金服向阿里巴巴新发行33%股权后，各股东都会同比例摊薄。

　　而随着蚂蚁金服最新一轮融资，可以确定的是，各股东的持股比例将进一步摊薄。所以，马云持股70%冲击世界首富的事情也就大概率当作美丽的传说。

　　综合北京日报、Wind、虎嗅网、21世纪经济报道、《财经》

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