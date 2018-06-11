韩国一交易所遭黑客攻击：比特币创近三个月最大跌幅

新浪科技讯 北京时间6月11日早间消息，上周日，韩国加密货币交易所Coinrail称系统遭遇“网络入侵”，致使比特币连续三天下跌。

彭博社援引Bitstamp数据显示，截止到下午4点，纽约市场比特币价格已跌至6840美元，创出自3月14日以来的最大跌幅，将比特币今年的亏损幅度扩大到52%。同属加密货币的以太坊和瑞波币的交易价格分别下跌10%和11%。

6月10日，比特币期货（XBT）与美元交叉汇率

Coinrail官网上的一份声明证实，该交易所一些数字货币似乎已被黑客窃取，但未提及具体金额。Coinrail只是说，正在与调查机构及其它交易所合作，以便追捕肇事者并挽回损失。

数字货币的核心安全问题是，货币本身通常只代表一个独特的数字代码，这意味着一旦数据被盗，其所有者信息就会被抹去。

Coinrail表示，为防止黑客攻击，该公司正在审查系统。该交易所说，已经成功冻结了所有面临被盗风险的NPX、NPER和ATX等数字币种，其它加密货币现在被保存在一个“冷钱包”（cold wallet）里。

根据Coinmarketcap.com的数据统计，Coinrail交易所涵盖超过50种不同的加密货币，交易规模在全球同类市场中排名第98位，24小时的交易量约为265万美元。(斯眉)