音乐家诉海底捞侵权：店长知其微博粉仅10万后不回应

原标题：音乐家林海起诉海底捞侵权

来源：北京商报

北京商报讯（记者 卢扬 实习记者 金延娣）近日，音乐家林海在新浪微博发表《关于对海底捞无视我方请求不做任何回应的声明》称，海底捞明知故犯对自己的著作权进行恶意侵犯，并且未停止侵权行为。此行为已经严重侵害了就涉案音乐作品所享有的包括署名权、复制权和表演权等在内的著作权，严肃要求海底捞方面承担停止侵权、消除影响和赔偿损失等法律责任，并表示已向北京市海淀区人民法院提起诉讼。对此，截至北京商报记者发稿前，海底捞方面并未给出任何回应。

据悉，6月8日，林海在新浪微博发布维权视频。在视频中，林海身处海底捞店中，背景音乐为自己创作的古风歌曲《琵琶语》，但林海表示，海底捞未经自己许可，将自己的音乐作品循环公开播放，并且他的经纪人找过海底捞不止一次，却一直都没有得到回复，音乐也一直在使用。

此次维权是林海从业26年来的第一次维权。林海音乐工作室方面表示，从去年底开始发现海底捞未经林海许可使用林海音乐作为背景音乐，至今半年来一直要求海底捞停止播放、停止侵犯著作权，但海底捞一直以各种理由搪塞并拒绝停止对林海的侵权行为，之后便对此事置之不理。甚至在此次林海公开维权三天后，在林海控诉海底捞侵权的微博中收到一位北京网友的评论，该网友表示，近日在海底捞方庄环岛店吃饭时与该店店长聊起林海控诉海底捞侵权一事，该店店长只向该网友问了林海微博粉丝数量，在得知林海仅有10万之后，没有继续回应。

目前我国音乐版权保护仍处于不成熟阶段，对于维权最大的难点，林海音乐工作室表示，就侵权方而言，侵权的成本低，作品很容易获得。而对权利人维权而言，取证难，周期长，成本高。即使最终获得胜诉的判决，对于侵权人再次侵权也起不到震慑的作用。对此，林海表示，希望通过这个诉讼，促进中国音乐版权保护的发展，鼓励广大音乐人积极维护自身权利，督促音乐使用者主动获得合法授权。