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Xbox缺少独家大作：微软买下5个工作室补充内容

Xbox缺少独家大作：微软买下5个工作室补充内容
2018年06月11日 08:21 新浪科技
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　　相关消息：微软确认正研发新一代Xbox：手机串流游戏也在路上

　　新浪科技讯 北京时间6月11日上午消息，为什么Xbox One落后于PS4？部分是因为微软缺少独家游戏，这已经不是什么秘密。为了修正这一问题，微软投入大笔资金，收购5家游戏工作室，放在“微软工作室”（Microsoft Studios）的保护伞下。

　　微软收购的5家工作室中，有4家工作室是老牌工作室，分别是Undead Labs、Playground Games、Ninja Theory 和Compulsion Games，它们依次开发了《腐烂都市》（State of Decay）、《极限竞速：地平线》（Forza Horizon）、《地狱之刃：塞娜的献祭》（Hellblade: Senua's Sacrifice）和《少数幸运儿》（We Happy Few）。还有一个工作室是新秀，叫作The Initiative，领导者是Crystal Dynamics前主管达瑞尔·加拉赫 （Darrell Gallagher），他曾领导团队开发《古墓丽影》（Tomb Raider），4月份加入微软。

　　去年秋天微软推出Xbox One X，当时Xbox主管曾说，公司已经改变了方向，为了生产自有内容，会收购或者自己设立工作室。今天微软宣布收购消息无疑是在兑现之前的承诺，未来还会有多少工作室加入到微软工作室阵营？微软没有透露。(星海)

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