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直击|ofo押金余额仅剩35亿元 挪用押金或超百亿？

直击|ofo押金余额仅剩35亿元 挪用押金或超百亿？
2018年06月11日 07:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月11日早间消息，《财新周刊》近日报道称，ofo目前欠款15亿元，押金余额仅剩35亿元左右。新浪科技根据ofo官方资料计算得知，若按照ofo官方宣称的2亿用户、每位用户押金按涨价前的99元以及累计免押金近3000万人粗略计算，ofo挪用用户押金或许已超百亿。截至发稿前，ofo方面暂未对此进行回应。

　　挪用押金可超百亿？

　　《财新周刊》报道称，一名了解ofo财务情况的人士提供的截至5月中旬的ofo财务数据显示：ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元，押金余额35亿元左右。账面可动用现金不足5亿元。

　　2017年11月，ofo创始人兼CEO戴威曾公开表示，ofo已经拥有2亿用户。ofo起初押金为99元，2017年6月将新用户押金上涨至199元。若统一按照99元计算，这意味着ofo理论上已可管理着用户近200亿元的押金。

　　不过2017年3月，ofo与蚂蚁金服旗下的芝麻信用达成了战略合作，试点信用免押金模式。只要芝麻信用分值在650分及以上的用户，无须交纳押金，即可骑行ofo。今年3月，推出信用免押金一年后，ofo宣布全国已累计免押近3000万人，为用户节省押金超过40亿元。

　　若扣除免押金因素的影响，ofo管理用户的押金规模仍在160亿左右，而对比35亿元的押金余额，粗略计算ofo挪用用户押金或许已经超过100亿元。

　　实际上，去年底《财新周刊》就报道称，ofo有超过30亿元押金被用于支付供应链欠款。报道还称，ofo管理层奢侈成风，“一人一辆特斯拉”。当时ofo否认了贪腐问题，但并未正面回应挪用押金问题，只是称押金随时可退。

　　挪用押金背后是自我造血不足

　　实际上，共享单车企业被曝出挪用押金已屡见不鲜。除了缺乏相关法律和政策监管的因素之外，共享单车企业造血不足成为重要原因。

　　经历去年的摩拜ofo合并失败之后，共享单车行业的风口已经由热转冷。摩拜卖身美团，滴滴扶持自己的青桔，阿里押注哈罗，而对于坚持独立发展的ofo来说，实现盈利是首要的问题。

　　据香港《南华早报》报道，戴威在5月召开的一次内部会议上拒绝了滴滴出行提出的潜在收购要约，号召公司员工“战斗至最后”。戴威在内部会议上还发起了一项名为“胜利”的计划，其目标是让ofo的利润达到1元人民币。该计划借用了丘吉尔的标志性手势“V”，意指获得胜利。

　　为了盈利计划，ofo推出了车身商业化广告，ofo的App上也推出了广告，试图在骑行租金之外实现收入多元化。不过此前北京、上海已经出台相关政策禁止共享单车企业在车身设置商业广告。ofo则回应称，一直以来执行相关政府的政策要求，从未在政府政策明令禁止区域售卖。车身广告属于公司正常的为实现盈利开展的业务探索。

　　此外，媒体还曝出ofo裁员降薪的消息，ofo也对此予以否认，称从未有过任何员工降薪的举措，相反进行了2018年春季涨薪计划，在5月底正式完成。

　　免押金成共享单车行业趋势 ofo如何破局？

　　不过值得注意的是，日前ofo可以使用信用免押的城市从原本的25个缩减到了5个，与此前戴威声称的将在更多城市推出免押金计划的承诺背道而驰。如果要在5个免押城市之外使用ofo，会弹出一个页面，要求购买95元的“优惠包”，或者支付199元押金才可使用车辆。

　　ofo方面对此的解释是要建立自己的智能信用体系，探索多样化的免押金方式，而此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。不过要求用户购买95元的“优惠包”，无疑是为了进一步增加收入扩充资金。

　　“ofo现在恢复20个城市的押金，相当于向市场变相承认共享单车企业此前挪用押金，我们不太理解ofo作出这一决定的原因。”ofo的一个投资机构内部人士向《财新周刊》评价称。

　　与ofo缩减免押金城市相对比的是，卖身美团的摩拜目前反而正在扩大试点免押金模式。今年5月以来，摩拜已先后在合肥、德州、杭州等地宣布免押金，摩拜方面还称该免押金模式无芝麻信用限制，新老用户都不用交押金，已交押金可退；此外，哈罗单车在今年3月也开始推行全国范围的免押金骑行活动；滴滴自有的青桔单车同样是免押金模式。

　　摩拜在卖身美团之后已经有了新的输血方，哈罗单车背后有蚂蚁金服和阿里的资金支持，青桔单车也有着滴滴的资金支撑。而已经拒绝滴滴收购要约、又不甘于被阿里控制的ofo，仍在自我造血的生死线上挣扎着，押金无疑是解决资金周转的途径之一。

　　根据今年3月猎豹移动发布的共享单车行业报告，ofo的周活渗透率高于摩拜位居第一，不过进入2018年以来，两者的周活渗透率已经处于逐步大幅下滑的态势。ofo缩减免押金城市、上线车身广告和App广告等商业化的探索，无疑会进一步影响用户的体验和活跃度。ofo的独立发展之路无疑不会那么容易。(张俊)

ofo押金共享单车
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