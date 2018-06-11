头腾大战： 说“不”的底气与说“不”的权利

曲创

绝大多数情况下，不允许竞争对手的产品在自己平台上出现并不是不正当竞争行为，只是一种商业策略。用户的钱或时间或注意力有限，争夺本身就是排他的，无可厚非的，国内外众多互联网平台都是如此

“关键性设施”有两个必要条件：竞争对手必须获得该设施才能正常经营；由于技术或成本的原因，竞争对手自己无法复制，或者复制会造成严重的资源浪费。

2018年5月31日，头条和腾讯手拉手一同走进海淀法院，相互起诉。一个要求赔9000万元，一个要赔1元。双方的目标显然都不是钱。

给这次的纷争套上“平台开放还是封闭”的帽子似乎有点大，因为开放和封闭通常是指iOS和安卓这样的操作系统之争，而头条和腾讯这点事还够不到这样的高度。因此，是否允许对方的链接出现在自己的产品中这种行为，我们暂且称之为“兼容”，虽然这种行为在法律上是否等同于不兼容还存在争议。

谁需要与别人兼容

兼容是一种历史悠久的竞争策略，Intel和AMD两家CPU的封装规格、存储卡的尺寸大小、打印机能否使用其他厂商的硒鼓墨盒、WPS能否完美呈现Word的排版格式，这些随处可见的例子都是厂商兼容或不兼容的策略。竞争对手之间不兼容的情况除了极少数是因为技术和物理差异之外，绝大多数都是人为设置的，即故意的不兼容策略。

是否与对手兼容取决于谁更需要谁，只有WPS是否能够兼容Word的问题，而从来没人问Word能否兼容WPS，道理就是这样。

在互联网世界中也是如此，当一个APP拥有了天量用户、成为领域老大时，其他APP都纷纷把它加到自己产品的“分享、转发”功能中，作为提高自己产品用户体验的一个手段。

所以，两个APP之间谁和谁兼容，是自己的选择，取决于谁更需要谁。

两情相悦才能天长地久，哭着喊着要求对方喜欢自己，这样的感情是悲剧。

在流量为王的天空下，内容分发平台是否加入分享转发到社交平台的功能，是个十分纠结的抉择。一方面内容分发平台希望通过增加这一功能吸引用户，延长自己APP的使用时长，另一方面，却又担心这么做会使自己的部分流量跑到社交平台上。

这种心态有点“别人的便宜自己不占白不占，自己的便宜打死不能让别人占”的意思，不友好，更不健康。连苹果都不得不认可合作共赢的道理，从什么都自己玩，转向使用Intel的CPU，然后可以在Mac上装Windows，前几天还在iOS的公众号里恢复了直接赞赏功能。

你再高冷，高得过苹果吗？

金拱门里永远只有可口可乐，KFC里也永远只有百事可乐，这算不算不正当竞争？家乐福里也不会卖“惠益”（沃尔玛的自有品牌）的东西，这算不算不正当竞争？

它们并不担心因为缺少一个牌子的可乐而流失客户，它们比拼的是食物、位置、氛围、服务等，可乐只是个配角，没那么重要。

同样的道理，一个内容分发平台前景怎样，取决于“内容”是否受用户喜欢，和“分享、转发”功能关系不大。

危机之下得抓主要矛盾，解决自己的核心问题。

可以不兼容吗

“头腾大战”中冒出来一个“互联网基础设施”的称谓，看到这几个字我首先想到的是联通、电信、移动它们的铁塔、交换机、路由器什么的，这些真是我们只要上网就离不开的基础设施，因此有了“网络中立性原则”的说法，意思是这些网络运营商对不同来源的网络流量应保持中立，不能有差异化待遇，否则被歧视的网站、APP就没活路了。是啊，如果连网络都不给接入，或者接入带宽小得可怜，还做什么互联网+？

很多人认为针对运营商的“网络中立性原则”十分有道理且必要，可惜不久前刚被特朗普总统给否定了。

实际上，“关键性设施”（essentialfacility）可以更为准确地表达“互联网基础设施”这一概念，在著名的AT&T（美国电报电话公司）反垄断案中表现得最为典型。

AT&T源自贝尔公司，就是那个发明电话的人自己的公司。在发明专利的保护期内，贝尔公司已经建立了完整的本地电话网，以及基于本地电话网基础上的长途电话网，成为行业老大理所当然。

后来一家叫MCI的公司掌握了可以无线传音的微波通信黑科技，于是MCI向美国联邦通讯委员会（FCC）申请了业务牌照，在华尔街上用美丽的故事打动了投资者的心，打开了他们的钱包，融来了华尔街上有史以来最大的一笔钱：1.1亿美元，开始大张旗鼓地在美国扩展基于微波通讯技术的长途电话业务，那是1972年。

MCI遇到了一个难题，它必须接入AT&T的本地电话网才能与客户联通，可是AT&T各地的工作人员却百般刁难，十分不合作。可以理解：你是来和我抢食儿的，我为什么要和你合作？

几年时间过去了，在AT&T的“关照”下，MCI的业务进展迟缓，远远落后于预期，投资者表达出严重不满。

压力山大的MCI无奈之下向FCC投诉，就此引发了美国政府对AT&T的反垄断诉讼，结果AT&T被拆了个七零八落。本地电话网由7个拆出来后各自独立的“小贝尔”公司运营，AT&T只能运营长途电话业务，并且法庭要求7个贝尔葫芦娃不得对AT&T和其他长途电话公司有歧视性的差异化待遇。

法庭认为AT&T掌控的本地电话网是长途电话业务的“关键性设施”，不接入本地网络长途电话就没法运营，而MCI自己再重新竖电线杆子，建设一个本地电话网既不可能（太贵），也没必要（浪费），所以要求AT&T必须向MCI开放本地电话网。也正是为了解决被迫自己打自己的尴尬，法庭把AT&T拆分，把本地和长途两种业务独立开来。

“关键性设施”有两个必要条件：竞争对手必须获得该设施才能正常经营；由于技术或成本的原因，竞争对手自己无法复制，或者复制会造成严重的资源浪费。只有同时具备了这两个条件，关键性设施的拥有者才必须向竞争对手开放，不得拒绝竞争对手的接入，但有权做出某个资源是不是“关键性设施”判定的，通常是行业监管部门或法庭，不能是竞争者自己。

按照这两个标准看看社交平台是否符合。头条打死也不会承认自己离了微信和QQ就不能活吧？事实也是如此，头条并不是基于社交起家的，完全在另一个领域。

第一条不符合，第二条也不用讨论了。“关键性设施”标准在这里完全不适用，腾讯没有义务非要与其兼容。

绝大多数情况下，不允许竞争对手的产品在自己平台上出现并不是不正当竞争行为，只是一种商业策略。用户的钱或时间或注意力有限，争夺本身就是排他的，无可厚非的，国内外众多互联网平台都是如此。

头条其实也是这么做的，不要说推广了，连正文中出现“微信”两个字都可能通不过审核。

但是，只要求对方与自己兼容，而闭口不提自己针对别人的不兼容行为，特别是基于不完整的事实提起诉讼，混淆公众对事实的了解，反倒是有些涉嫌不正当竞争行为了。

（作者系山东大学经济学院教授）