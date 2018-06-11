视频网站角逐世界杯 优酷腾讯爱奇艺三国混战

王海 何天骄

央视这一次终于选择了放手，愿意跟新媒体分销自己的世界杯各项转播权。

5月22日，中国移动咪咕公司发布公告称，成为2018央视世界杯新媒体及电信传输渠道指定官方合作伙伴，用户可通过咪咕观看全部64场央视世界杯赛事的直播和点播内容。

5月29日，优酷正式宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。

优酷官方并未公布本次世界杯新媒体版权的价格。6月10日，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东告诉第一财经记者：“此次版权价格出价最高的并非优酷。”他提供了一个可供参考的数据是，中国移动以将近10亿元拿下了俄罗斯世界杯新媒体版权。

借此优酷也成为了国内三家主流视频平台——“优爱腾”中唯一拥有本次世界杯直播权的平台。

当前，中国视频网站的流量大多被优酷、爱奇艺、腾讯视频等头部网站占据，原创独家内容成为各方争夺的焦点。

打通线上线下资源

“我们做世界杯绝不仅仅是为了获取一个头部IP，而是基于体育内容做长远规划。”杨伟东表示。

据了解，同属阿里大文娱的UC、土豆、虾米音乐、大麦将结合自身的业务形态，和优酷一起组成包含直播、周边长短视频、图文、音乐等多种形式的全媒体内容矩阵。淘宝、天猫、支付宝、口碑、饿了么、盒马、飞猪、高德等阿里生态中近30个业务单元也将从衣食住行玩上为用户提供全天候在线的世界杯主题体验。

CIC灼识咨询执行董事朱悦向记者表示：“由于处于阿里大文娱生态中，优酷和阿里可以通过‘内容+电商’的模式，将更多观看用户直接导流进淘宝或天猫平台购买相关周边产品如球衣、球鞋、文化衫，或啤酒、零食等产品，从而进一步创造新的盈利增长点。”

对于此次世界杯的招商问题，阿里巴巴集团CMO兼阿里妈妈总裁董本洪告诉第一财经记者：“品牌广告主想合作的意愿非常强，在对所有营销有价值的资源梳理好以后，公司在最短的时间向品牌商家推荐，也在最短的时间好的资源都售罄了。”

虽然电视大屏适合集体观赛，但用手机可以自由选择观看地点和时间还是有很大的杀伤力。过去几年，手机性能的突飞猛进，移动运营商流量资费的大幅下滑，让在手机上看世界杯直播成为了可能。

此外，此次直播，优酷技术通过自研的超大规模数字媒体基础设施和资源调度技术，将互联网级用户规模支撑与广电级专业直播、点播效果融合，将重新定义世界杯的体验方式和观看习惯。

今年优酷直播的64场世界杯比赛，将由阿里云提供技术保障，后者在全球拥有1500多个CDN（ContentDeliveryNetwork，即内容分发网络）节点、120TB的带宽储备，不但经历过多年天猫双11的考验，也曾帮助微博、湖南卫视、央视网等平稳度过了春节的流量高峰，可在短时间内弹性扩容上万台云服务器，并提供互联网8K直播、窄带高清等能力。

对于在世界杯结束后，优酷平台如何留住用户？杨伟东称将做两方面努力：一是基于足球做精细化的运营，在产品、运营方面下功夫，让用户因为球星、球队、共同爱好等留下来；另一方面是希望用剧、综、影、漫能够承载这部分用户。

“这次世界杯绝不仅仅是头脑发热买了版权，之后会看到7月份公布后面优酷体育其他方面的规划，包括体育内容版权。”杨伟东表示，就整个体育产业（活动、赛事、服务等）思考的话，包括和阿里巴巴结合的体育衍生，这块是整体的思考。

三大视频网站争夺战

据悉，本次世界杯优酷将通过APP端、PC端、OTT端（智能电视）对外开放，只有中国内地的用户可以观看。

作为一个新兴入口，OTT端成为优酷、爱奇艺、腾讯视频争夺的疆域，以此来占领客厅经济。

以本次取得世界杯主办权为例，优酷在世界杯期间，用户可以通过CIBN酷喵影视在智能电视上，或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事。

爱奇艺共投资了两家智能电视企业，一家是创维酷开（深圳市酷开网络科技有限公司），另一家则暂时未披露具体名称。

腾讯在2017年7月以4.5亿元增资雷鸟科技，对后者的持股权增至16.67%。雷鸟科技是TCL旗下智能电视业务子公司。此前，腾讯对创维酷开进行了战略投资。

目前，三家视频网站的付费用户数量相差不大。

爱奇艺招股书显示，截至2月28日，爱奇艺付费会员规模达到6010万。今年2月底，腾讯视频公布的数据显示，其付费会员数增至6259万。杨伟东在2016年12月发布的内部信中称，其付费会员数量达到3000万，此后优酷均未公布具体会员数。

单纯的体育会员付费或赛事付费并不是视频网站体育领域变现的唯一出路。注重整体布局，以体育环节撬动整个商业链，以其他环节互补体育渠道的不足，是互联网体育平台时代的优势组合拳，也是视频和体育会员融合的道路。

“未来视频网站行业的视频种类丰富程度将继续提高，各平台将不再局限于已有视频内容的二次搬运，而是会越发向原创内容制作方转型。视频网站行业目前各类原创网剧和网络综艺节目不断丰富，其产业链发展也趋于完善，制作商、营销商、发行商、运营平台各尽其职，推动视频网站产业链生态融合。同时，由于目前观众网络付费意识已经逐渐养成，未来网络视频厂商“广告营销+用户付费”的营收模式将逐渐成型，为厂商带来更加坚实的营收结构。”朱悦认为，未来各视频网站平台将越发重视原创自制内容的创作，并将进一步争夺存量视频版权、IP，在各个方面提升自身网站的视频丰富程度和视频质量，从而力争获取更多的付费用户资源。