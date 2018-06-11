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直击|小米公布今年一季度业绩 营收344亿元

直击|小米公布今年一季度业绩 营收344亿元
2018年06月11日 06:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月11日凌晨消息，继5月3日早间提交赴港IPO招股书之后，小米今日凌晨向证监会提交了CDR上市招股书。

　　CDR招股书披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元和344.12亿元；归属于母公司股东的净利润分别为-75.81亿元、5.53亿元、-438.26亿元、-70.05亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

　　CDR招股书在披露“境内外信息披露差异”章节中，介绍了小米在报告期间经调整经营净利润为-3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元。

　　据悉，CDR招股书公布的“扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”与港股招股书公布的“经调整经营净利润”，两者主要差异为：股权支付费用算不算非经常性损益，要不要扣除理财产品投资收益和政府补助等。

　　此外，招股书还披露，据IDC数据，2018年第一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下，小米手机出货量达到2800万台，同比增长87.8%；

　　截至2018年3月，MIUI月活跃用户超过了1.9亿，用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。2018年第一季度，小米互联网服务收入为32.31亿元，毛利21.19亿元，毛利率达到了65.58%，毛利占比达到40%。

　　招股书显示，小米建成了世界上最大的消费级IoT物联网平台，连接了超过1亿台智能设备（不含手机和笔记本电脑）。2018年第一季度，以及连接设备数量统计，小米在全球消费物联网市场中占比1.9%。（张俊）

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