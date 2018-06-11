小米A股招股书披露募资用途：40%用于全球扩张

新浪科技讯 6月11日凌晨消息，证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。

A股招股书显示，小米公司计划采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。

扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途：

1、研发核心自主产品30%；2、扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链30%；3、全球扩张40%。合计100%。

本次募集资金将存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，并将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，规范使用募集资金。

同时，本次招股书也披露了小米在中国香港市场发行的募集资金扣除发行费用后将用于以下用途：（1）约30%用于研发自主产品，包括智能手机、智能电视、笔记本电脑、AI音箱和智能路由器；（2）约30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链；（3）约30%用于全球扩张；（4）约10%用作营运资金及一般公司用途。