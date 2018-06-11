人民日报：电商“扫黄”当协作 必须得到有效治理

人民日报 江 灏

近日，随着全国“扫黄打非”办公室的介入，一些电商平台的“涉黄涉暴”现象受到查处。有关电商平台宣称紧急排查并关闭涉事店铺、下架违规商品，而一些媒体指出，“涉黄涉暴” 属于电商行业老问题，除了此轮被曝光点名的拼多多外，在一些知名电商网站，类似营销同样存在。

电商行业的历史并不久远，然而如此年轻的行业竟然存在这样一些挥之不去的“老问题”，让人倍感沉重。尽管我们看到，在过去历次电商“涉黄”事件中，各涉事电商平台通常能够迅速做出回应，并立即查处、整改等，种种举措不可谓不严厉，但究竟是什么原因让这个现象成为“老问题”以至被称为行业顽疾呢？

电商平台的监管之责，不容推脱。但与此同时也应看到，如何在不误伤无辜的前提下，完全屏蔽全平台违禁商品，对电商平台来说仍是一个难题。有业内人士指出，缺乏全国范围的“出版物经营许可证”数据库、第三方违禁商品源头难以治理、低俗信息判定标准不清晰等，给排查工作带来不少困难。

“涉黄”商品大行其道，既与其所处灰色地带有关，也缘于一些商户在利益驱动下，不断变换花样进行“色情营销”。或在宣传上改头换面，或变更店铺或商品关键词等，来逃避搜索与监管。另外，一些违禁商品也在各大平台之间相互流动，它们或者针对各个平台的漏洞进行营销设计，或者在某一平台“风声紧”时就转移到其他平台。这样的现象可说是屡见不鲜。

在通过结合人工及技术手段识破各种“涉黄涉暴”信息方面，各大电商平台自身都在行动。比如阿里巴巴安全部门就推出了针对不良信息检测的“绿网”技术，拼多多公司也宣称将充分运用图片识别、人工智能巡检技术。但是，这些尝试到现在为止仍停留在各自为战的阶段。它不仅使得各平台的经验因得不到共享而无法收获最大效益，也令各平台在阻隔一些违禁商品在各平台间转移与传播方面，无法做出有效应对。

“黄暴”信息危及公共利益、挑战社会底线，必须得到有效治理，这也是各大电商平台自身命运之所系。平台有竞争，技术有壁垒，但在一件有着巨大公共利益的事务上，各大电商平台应当放弃一些门户之见，在“扫黄打非”领域核心技术研发及其共享方面进行充分合作。这就需要各大电商平台发挥最大化技术优势，共享相关资料，建立全行业“扫黄打非”黑名单与数据库，从而形成联动效应。

移动互联网时代的到来并不必然等于信息文明的成熟，但科技的进步与共同的责任都要求我们，必须尽快形成对于文明与公共利益的共识，并付诸行动。电商“扫黄打非”，没有谁能置身事外。真不希望再次看到诸多电商平台都陷入“黄暴”丑闻的舆论场景。