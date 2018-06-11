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北京市场监管总局：网络促销不得先涨再折

北京市场监管总局：网络促销不得先涨再折
2018年06月11日 05:16 人民日报
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　　市场监管总局网络促销不得先涨再折

　　人民日报

　　本报北京6月10日电  （记者林丽鹂）市场监管总局近日召开“6·18”网络集中促销行政指导座谈会，要求网络交易平台（网站）经营者切实履行网络经营主体责任，切实做到以下几点：

　　自觉遵守《网络交易管理办法》《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》等相关规定；自觉落实促销信息事先公示、平台进入把关、促销信息记录和保存义务；禁止通过协议等方式限制、排斥促销经营者参加其他平台组织的促销活动。

　　监督促销经营者自觉履行促销活动义务，遵守《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》等相关规定，不得利用格式条款侵害消费者合法权益，不得因促销降低商品质量，借机以次充好，以假充真；自觉遵守促销信息规范和促销广告规范，不得对商品和服务作引人误解的虚假宣传和表示，不得发布虚假广告，不得先涨价再打折，不得虚报特价揽客，实施有价无货的欺诈行为；禁止采用虚构交易、成交量或者虚假用户评价等虚抬商誉的方式进行促销。

　　采取必要的技术手段保障平台正常运行，自觉加强售后服务队伍管理，及时处理消费者投诉和商标权利人投诉，制定促销活动物流配送应急预案，多向消费者提供质量优、价格实、服务好的商品和服务；禁止违背合法、正当、必要的原则，收集、使用、泄露、出售消费者和经营者个人信息。

　　京东阿里巴巴、苏宁易购、国美在线、当当网、网易考拉、贝贝网、唯品会等12家网络交易平台（网站）相关负责人出席座谈会。

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