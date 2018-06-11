谷歌微软亚马逊入局 科技巨头抢滩流媒体游戏市场

□本报实习记者 昝秀丽

玩家不再需要购买昂贵的主机或高性能电脑，而只购买基于云服务打造的游戏软件就可以运行的流媒体游戏正在风靡全球。“谷歌、亚马逊和微软都在开发基于云计算的流媒体视频游戏平台，未来十年平台相继问世后，游戏市场规模将至少扩大4倍。”摩根士丹利近日发布研报显示，科技巨头正在抢滩流媒体游戏市场。不过有分析指出，巨头们除看中市场蓝海外，更希望借此机会做大平台生态。

争当“游戏界奈飞”

摩根士丹利最近发布研报表示，“微软正打算将自身打造成游戏界的奈飞。”美国投行杰弗瑞也透露，微软即将推出一种全新的流媒体爆款游戏。

其实早在去年微软就曾透露，公司计划在未来三年内推出一款不再需要主机的游戏流媒体服务，此前公司还于2012年在内部试用了流媒体游戏，但因成本过高并未投放市场。不过随着微软的Azure云服务水平的不断提升，成本问题已得到解决，目前微软提供的Xbox游戏机订阅下载服务的包月费为9.99美元，过去4年Xbox的活跃用户数量翻了近一倍。

除微软外，谷歌方面年初也传出消息称，公司正在开发一种会员模式的流媒体游戏服务，落地可接入谷歌的连接设备Chromecast。而亚马逊方面，早于2014年推出的机顶盒FireTV平台就可以支持流媒体技术运行的个人电脑游戏，另外亚马逊当年收购的游戏视频网站Twitch则搭建起一个新型流媒体视频平台，助力亚马逊借FireTV火拼视频游戏市场。

大举进军流媒体游戏市场，科技巨头无疑看中了巨大的蓝海市场。第三方游戏市场研究机构Newzoo上月公布报告显示，预计2018年全球游戏市场营收将达1379亿美元，同比增长26.6%，其中随着流媒体游戏产业的蓬勃发展，手游占比将首次超过50%，远高于个人电脑（25%）和主机（24%）占比。Newzoo预估未来4年，游戏产业的年复合增长率将达10.3%，2021年总收入将达1801亿美元，其中手游收入将突破1000亿美元。

加码平台竞争力

有分析指出，除看中行业增长前景外，科技巨头发力流媒体游戏“别有用心”，重点在于为其生态平台竞争加码。

其中谷歌在进军客厅领域抱有野心，一直与苹果进行客厅争夺战。早在2014年，谷歌就曾发布面向客厅领域的智能终端Nexus Player，用户还可以花费40美元购买用来操作游戏的手柄。目前在客厅领域，除谷歌电视、谷歌语音助手等应用外，谷歌的连接设备Chromecast还可以播放奈飞、优兔等视频。而在主机将成为过去式的流媒体时代，重新布局流媒体游戏将使谷歌平台竞争力进一步提升。

亚马逊推出流媒体游戏的主要目的则是以游戏为入口吸引用户，从而售卖更多的在线内容。值得关注的是，亚马逊在视频原创内容上的投入丝毫不逊色于奈飞，其原创作品《海边的曼彻斯特》曾在全球斩获115个奖项和239项提名，并夺得第89届奥斯卡两个金像奖；与此同时亚马逊流媒体音乐也已位列世界第三，排名仅在Spotify和苹果音乐之后。

而微软方面，随着其游戏生态系统从主机扩展到个人电脑和移动设备，以及基于云计算布局的流媒体游戏即将落地，微软正在打通从云服务、游戏、个人电脑、移动设备的全产业链。摩根士丹利预计，到2020年微软的软件和游戏等服务收入比例将达到80%以上，到2021年微软游戏部门的毛利率将达到45%，游戏业务很有可能成为微软迈向万亿市值的催化剂。

除加码平台生态竞争外，科技巨头的进驻还将带来与索尼和任天堂等游戏主机厂商间的竞争，并加剧行业的变革。美国电子游戏开发商艺电游戏认为，连索尼游戏机Play Station4和微软游戏机Xbox One都开始跟随时代更替打造流媒体平台，因此主机很可能会寿终正寝。高盛同样认为游戏界正在经历重大的变革。以索尼为例，在流媒体突飞猛进的时代，游戏网络业务已成为索尼游戏腾飞的关键，与此同时索尼游戏的商业模式也发生了变化，除基本会费外，索尼本身也会从暴雪、艺电游戏等第三方游戏销售商那里获得提成。基于此，索尼未来有可能形成以主机为中心，包括游戏、电影、音乐在内的一体化网络服务。