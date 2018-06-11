每天只能提现1万元 “互联网宝宝”理财降温

□本报记者 王凯文

“一觉醒来，发现互联网宝宝理财产品每天只能提现1万元。以后机动资金不能一股脑儿都放进去了。”刚参加工作不久的95后“理财菜鸟”小陈感慨道。

6月1日，证监会与央行联合发布《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》（以下简称“指导意见”）。新政将悄然改变不少“爱偷懒”的新生代的理财习惯。

小陈说：“互联网宝宝类产品既能获得收益又能实时消费，而且门槛低。而银行理财产品至少5万元的购买起点，很多职场新人无法轻易达到。”

包括小陈在内的许多投资者心存顾虑：每天只能提现1万元，今后消费就不再方便。

这种担心是多余的。有关数据显示，从单户余额看，超过80%的用户余额在1万元以下，这部分用户户均持有基金份额880元；单户余额大于50万元的用户占比仅为0.2%，但相应持有基金份额占比达13.6%，户均持有超过70万元基金份额。从单笔交易金额看，赎回金额都在1万元以下交易笔数的超过70%。因此，为“T+0”设定1万元的限额可满足绝大多数消费者的交易需求。

在专家和业内人士看来，有必要规范互联网宝宝类理财产品。兴业银行首席经济学家鲁政委表示，对于“T+0赎回提现业务”的一系列规制不仅将帮助货币基金防范流动性风险，还将有利于货币基金快速赎回业务回归“普惠、小额、便民”的初衷。同时能更好地帮助投资者正确认识投资行为及收益内涵的风险。

对于满是专业名词的风险陈述，“小陈们”或许不能理解，但有一点需要清楚认识并牢记：互联网宝宝类理财不受存款保险保护，底层资产存在信用违约风险。

鲁政委表示，考虑到4月27日发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》提及的公平原则，由商业银行或商业银行资产管理子公司发行的类货基产品也有较大可能性在未来受到相同的“T+0”赎回和垫支限制。

融360监测的数据显示，6月1日至6月7日，74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为4.03%，较前周上升了0.04个百分点，时隔一个月之后再次回到4%以上。从不同销售平台的理财产品来看，该周第三方支付系宝宝平均七日年化收益率为4.06%，银行系宝宝平均七日年化收益率为4.05%，基金系宝宝平均七日年化收益率为4.02%，代销系宝宝平均七日年化收益率为3.96%，仍在4%以下。

分析人士指出，随着宝宝理财与互联网理财的逐渐规范，其收益率将逐渐稳定，6月初市场资金面保持平衡偏宽松状态。不过，6月中下旬之后资金面收紧概率较大、银行面临MPA考核，所以6月理财产品发行量及收益率可能迎来“双升”局面。

“虽然钱不多，但是聚沙成塔是我们这些理财小白的投资原则。”小陈说，身边不少年轻投资者对下一步理财配置感到苦恼。专业人士建议，购买单只“互联网宝宝”产品提现受限，可以考虑同时购买类似产品，多管齐下管理机动性资金。商业银行也早已放低身段，以期揽得更多年轻客户，不少银行推出自己的宝宝类产品，在手机银行App上就能操作。