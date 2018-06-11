“房卡模式”棋牌APP难逃赌博犯罪之嫌

该APP一级代理返利页面截图

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牌局结束后，系统会根据输赢情况生成积分表，玩家根据积分表，通过微信或其他方式进行结算。

第三只眼

细看这种棋牌APP，尽管转战手机“微信”、“光拉熟人”、输赢“不见钱”，却遮掩不住非法营利目的。打击线上赌博，需要常抓不懈。这既需要及时跟进监管，也需要保持“露头就打”的高压监管态势。

一款普通的棋牌APP，一个隐秘的“赌博江湖”。

据新京报报道，当前，合作推广模式和房卡模式共存的棋牌游戏APP，成为一些运营商的“宠儿”。他们先是招募代理，再以传销模式建立熟人交流群，玩家事先商量好赌注数额，游戏结束后，根据分值换算金额，以二维码扫码、交流红包等支付形式结算费用。

“上钩”的游戏玩家，有当地的公务员、教师、甚至还有不少大学生。有人长期参与，已经输掉数十万元，各级代理、APP运营者则赚得盆满钵满。

好比披着羊皮的狼还是狼，任何罪恶就算“涂脂抹粉”，究其根子，也还是罪恶。细看这种棋牌APP，尽管转战手机“微信”、“光拉熟人”、输赢“不见钱”，却遮掩不住非法营利目的。根据刑法以及最高法、最高检《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，“在计算机网络上建立赌博网站”或者“为赌博网站担任代理，接受投注”，属于“开设赌场”，与“聚众赌博或者以赌博为业”一样，都应依法追究刑事责任。

其实，不光是赌博犯罪，对于此类棋牌APP经营者、代理人而言，以“层层发展下线”、“按比例拿到返利”等为特点的“推广”模式，同样符合刑法关于“组织、领导传销活动罪”的构成要件，可能面临“五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”，“情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。根据最高法、最高检、公安部联合印发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，如有扰乱社会管理秩序等行为，触犯多个罪名的，还应数罪并罚。

出于“明哲保身”的考虑，自去年以来，这些企业开始做起“房卡模式”，就游戏本身来说还是很“干净”的，因为“网络出版物号和批准文号一应俱全”；很多游戏开发企业在看准市场后，直接把成品外售，并不参与运营，也就是说，运营者、代理人等用户“趟了脏水”，跟自己没有“半毛钱”关系。但是，故意“提供犯罪工具”，即便不属于赌博“从犯”之列，也有非法经营、扰乱市场秩序之嫌，同样是应当严惩的危害社会行为。

对此，无论是监管还是执法工作都需要及时跟进。之前，媒体曾报道，一些网络游戏平台提供“虚拟货币交易服务”，造成“地下赌博”泛滥。之后，根据文化部《网络游戏管理暂行办法》《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》，成功封堵了这一“漏洞”。但是，“道高一尺，魔高一丈”，赌博新模式又“死灰复燃”，“这种模式的APP我们已经做了20多个，在浙江、江苏、上海、湖北、四川等地都上线了”。

打击线上赌博，需要常抓不懈。这既需要及时跟进监管，也需要保持“露头就打”的高压监管态势。

□欧阳晨雨（学者）