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涉黄涉暴不止一家 各电商应共建“黑名单”

涉黄涉暴不止一家 各电商应共建“黑名单”
2018年06月11日 01:57 新京报
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　　一家之言

　　出售涉黄涉暴力商品是电商行业在发展过程中的通病。面对这一问题，各家电商平台不妨建立黑名单共享机制，共同铲除这一恶疾。

　　近日，某新兴电商平台出现违法涉黄涉暴力商品的新闻引发关注。6月8日，全国“扫黄打非”办公室发声，称已对涉嫌违法违规问题进行了深入核查，相关线索已移交有关地方进行查处。此后，该电商平台官方回应，高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

　　然而，随着报道的深入，媒体发现涉黄涉暴的电商平台不止这一家，而是电商行业的痼疾。记者发现，调整关键词之后，在其他几家老牌电商平台也能搜到涉黄商品和“不堪入目”的色情图片营销。

　　违法违规的网店经营者擅长玩老鼠戏猫的游戏，如频繁更换搜索关键词，或者是购买竞价热词进行导流等，但电商平台守土有责，也有责任利用大数据、人工智能的技术手段筛查违法商家，强化对违规商品、商家的处置能力。例如，在发现有商家贩卖违禁品后，网购平台采用技术手段及时屏蔽关键字词、断开链接，并删除、屏蔽贩卖违禁品信息，下架违禁品。

　　当然，光靠电商平台各自为战还不够，比如有的非法经营者会在某个平台加强监管之后而转移到其他平台。因此，这就需要电商平台与监管部门通力合作，共同打造覆盖全网的黑名单共享机制。

　　有了黑名单共享机制，非法商家、非法商品就不能像泥鳅一样钻来钻去。一处违法，处处不容，那么，情况就会有很大改观。这要求各大电商平台彻底放弃打擦边球的心态，真诚相信严格合法合规才能走得更远、飞得更高。

　　出售涉黄涉暴力商品的平台远远不止一家，这是不少电商平台发展过程中的通病，也是行业的毒瘤。面对这一问题，需要各个电商平台打破门户之见，摆脱画地为牢，在监管部门主导下，建立黑名单共享机制，降低监管成本，共同铲除这一恶疾。

　　□喻辛（媒体人）

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