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撤回18亿抛出5000万“迷你”融资 暴风葫芦里装的啥

撤回18亿抛出5000万“迷你”融资 暴风葫芦里装的啥
2018年06月11日 01:17 投资者报
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　　《投资者报》记者 向劲静

　　6月5日，暴风集团发布公告称，将在10个交易日内推出通过创业板小额快速融资通道再融资不超过5000万元的增发计划，募集资金将用于投资互联网视频用户服务支持系统项目。

　　值得注意的是，就在不久前的5月9日，暴风集团才向证监会申请撤回18.42亿元的再融资申请。

　　暴风集团为何撤回18亿元的融资申请？从18亿元到5000万元，出现如此大差距的融资额，主要原因是什么？ 另外，市场上有观点指出，暴风集团存在9亿元的巨额偿债缺口，公司对此又将如何回应？

　　就以上问题，《投资者报》记者采访到暴风集团相关人士，并得到相应解释。

　　推出5000万“迷你”融资

　　日前，暴风集团宣布停牌10个交易日，主要是为了新一轮的5000万融资。

　　暴风集团在公告中表示，本次定增募集资金将全部用于“互联网视频用户服务支持系统项目”，该项目基于公司现有的会员服务体系，通过升级和整合，新建设会员特权、优化支付系统、升级付费片库、升级付费网络环境、个性化推荐等模块，提供完整的暴风会员产品及运营方案，建立完善的暴风集团会员服务体系。

　　暴风集团相关人士对记者进一步解释这次融资的目的：“我们这次的5000万资金，主要用于互联网视频用户服务支持系统项目。因为我们的信息流，大数据，DT平台等项目都在进行持续投入，例如信息流技术，从去年年初就开始投入了，我们的研发项目都是持续迭代的。”

　　“暴风集团本身的研发投入在过去几年是持续增长的，这种投入是跟随整个产品和技术的迭代和发布来走的，我们会坚持在这方面的投入。在整个资金安排方面，将主要来自自有资金和从资本市场募资。”上述人士告诉记者。

　　而在这5000万募资投向中，并未投向TV业务。对此，暴风集团相关人士表示：“去年TV已经完成了8亿元的融资。今年TV还会在适当的时候启动融资，因为TV目前处于极速扩张的阶段。”

　　奥维云网（AVC）最新发布的《中国彩电整体市场月度全渠道推总分析报告》显示，2018年4月，暴风TV销量增势猛劲，同比增长超过602.5%，进入全国电视整体市场TOP10，位列互联网电视阵营第二名。

　　6月6日，停牌已6个交易日的暴风集团复牌，当日以跌停报收，收于18.99元/股。从股价上来看，似乎市场对暴风集团这笔融资项目的前景还不太确定。

　　撤回18亿元融资的背后

　　其实，5000万元的再融资额在A股市场不算太多，但令人不解的是，暴风集团5月9日发布公告称，已撤回了2016年8月推出的定增融资18亿元的方案。

　　前脚撤回18亿元融资方案，后脚又推出5000万融资计划，暴风集团葫芦里装的什么“药”？

　　暴风集团相关人士称：“此次调整融资方案主要根据企业发展的实际需求而定。已经撤回的18亿元定增案的募投方向以版权为主。在今年年初的时候，整个公司战略是All for tv，在版权方面，我们不会大规模地增加投入，这不是公司的战略，也不符合现在市场的竞争状态，所以我们撤回了相关定增案。”

　　融资金额从18亿元到5000万元，针对差距如此大的融资金额，暴风集团相关人士对记者表示：“募资不在大小，在于和使用目的相匹配。对比暴风集团的业务和研发投入规模，5000万的项目投入符合我们在研发上‘小步快跑’，持续迭代的策略，创业板的快速小额定增机制可以快速地解决我们的资金需求。”

　　所谓的“小额快速融资”，是指定向增发试用简易程序，证监会需自受理之日起15个工作日内做出核准或者不予核准的决定。

　　9亿元偿债缺口？

　　正值暴风集团停牌期间，有观点指出，公司存在“9亿巨额偿债缺口”，这一说法在市场上盛传。

　　就此，暴风集团相关人士向记者指出，把暴风集团流动资产中的库存排除在外来计算应付（负债）和速动资产，脱离了暴风集团具体的业务情况，从而得出的结论反而会与企业真实的经营状况不一致。

　　据了解，对于电器类企业而言，债务要分为“有息负债”和“运营债务”，比如银行贷款、企业债属于前者，应付账款、预收账款属于后者。运营债务又称有利负债，最大的特点是不存在利息。

　　具体来看，暴风集团2015~2017年的存货分别为：1.05亿元、5.27亿元和6.59亿元。存货出现大幅增长的主要原因有哪些？

　　“存货主要是暴风TV，随着暴风TV业务的快速增长，而基于销售规模的连年攀升，库存及备货量急速增长，2017年末6.59亿元存货，大部分是为了春季新品发布和迎接销售旺季进行的备货，导致的存货余额增幅较大。虽然存货余额较大，但我们存货的周转率还是不错的，消化库存也仅需3~5个月的一个水准。”暴风集团相关人士对记者解释道。

　　而另一个备受市场关注的财务数据是应收账款，2015~2017年暴风集团的应收账款分别为：2.99亿元、5.66亿元和7.36亿元，同比增长71%、89%和30%。其中，2017年的应收账款项目中，大部分项目都是与暴风集团有关联的公司，金额最大的项目就是暴风魔镜的5783万元。

　　那么，公司的应收账款快速增长的主要原因有哪些？如何防范收不回来这些账款的风险？公司又有怎样的计提准备？针对与关联公司的应收账款，暴风集团有着怎样的管理机制？

　　上述人士表示，暴风集团应收账款增长的原因主要是各业务规模的增加所导致的。公司主要采取赊销的经营模式，营业收入增长的同时，应收账款余额有部分增长。

　　据暴风集团相关人士介绍，针对应收账款，其制定了一系列的政策和制度，定期跟客户对账、催收，保证应收账款的回笼。

　　“公司结合实际经营情况并参照行业平均水平，制定了合理的坏账计提政策。每月末，公司根据坏账计提政策，准确、充分地计提坏账准备。同时，应收关联方账款，公司与欠款方进行对账工作并发出付款通知函，催促关联方尽快回款。”该人士向记者解释说。

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